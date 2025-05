Le Royaume du Maroc, nouveau pilier de l’industrie aéronautique de la défense américaine

Les États-Unis ont officialisé le déploiement d’un projet industriel d’envergure pour la fabrication et l’assemblage des chasseurs F-16 de dernière génération au sein de la zone MIDPARC, à Nouaceur, près de Casablanca.

Cette initiative représente un bond historique, pour l’industrie marocaine de défense, propulsant le Royaume au cœur de la chaîne de valeur aéronautique mondiale, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition due ce lundi 5 mai.

Piloté par Lockheed Martin, géant américain de l’armement, ce projet s’articule autour de la production des structures et pièces maîtresses du F-16V «Viper», modèle phare équipé d’un radar AESA et de systèmes d’armement de pointe.

Véritable joyau technologique, cet avion est considéré comme le plus performant, et le plus utilisé, dans la catégorie des avions multirôles de par le Monde.

L’usine, conçue comme un écrin industriel de haute précision, intègrera des procédés de fabrication avancés et mobilisera des compétences marocaines aguerries, des ingénieurs et des techniciens formés localement.

Cette usine alimentera les chaînes d’approvisionnement internationales, y compris celles des sites d’assemblage final aux États-Unis, et chez les pays partenaires.

Cette synergie confère au Royaume une position stratégique au sein de l’écosystème de défense américain, tout en générant des centaines d’emplois directs et indirects.

Au-delà des retombées économiques, ce partenariat scelle un transfert technologique inédit, renforçant l’autonomie stratégique du Royaume.

Il ouvre la voie à l’émergence d’une industrie de défense locale, capable de répondre aux impératifs de la souveraineté du Royaume, et d’affirmer Son indépendance décisionnelle, sur la scène internationale, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Cette avancée s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre Rabat et Washington, historiquement ancré dans les domaines sécuritaire et militaire.

Allié majeur des États-Unis, hors OTAN, le Royaume, par sa position géostratégique au carrefour de plusieurs continents, incarne un rempart essentiel pour la stabilité et la sécurité de la région.

Une coopération renforcée par la feuille de route militaire 2020-2030, visant à moderniser les Forces armées royales (FAR) et à mutualiser les innovations technologiques.