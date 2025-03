Le secteur aéronautique tire les exportations

Les exportations marocaines de biens ont enregistré un recul de 2,4% à fin janvier, atteignant 35,359 milliards de dirhams contre 36,245 milliards de dirhams un an auparavant. Parmi les principaux secteurs, seule l’industrie aéronautique a réussi à tirer son épingle du jeu, affichant une performance notable.

Cette contre-performance globale a contribué à l’aggravation du déficit commercial du pays, d’autant plus que les importations ont progressé de 3,4%, s’établissant à 59,844 milliards de dirhams contre 57,854 milliards de dirhams à la même période de l’année précédente, selon le dernier bulletin des indicateurs mensuels des échanges extérieurs publié par l’Office des changes.

En dépit du contexte économique mondial incertain, les exportations du secteur aéronautique marocain poursuivent leur essor, indique le magazine Challenge. À fin janvier, elles ont atteint près de 2,24 milliards de dirhams, en progression de 14,2% par rapport à l’année précédente. Ce dynamisme est largement porté par la montée en puissance des segments clés du secteur.

Le segment de l’Assemblage a enregistré une hausse significative de 16,2%, atteignant 1,42 milliard de dirhams. Cette croissance est alimentée par la consolidation des activités des principaux acteurs industriels implantés au Maroc, tels que Boeing, Airbus et leurs sous-traitants. Ces entreprises bénéficient d’un écosystème performant et d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, ce qui renforce la compétitivité du pays sur l’échiquier international.

De son côté, le segment EWIS (Electrical Wiring Interconnection System, système d’interconnexion de câblage électrique) a progressé de 11,2%, totalisant 808 millions de dirhams. Ce secteur bénéficie d’une forte demande des constructeurs aéronautiques internationaux, qui intègrent de plus en plus de solutions de connectivité avancées dans leurs appareils. «Les entreprises spécialisées dans ce domaine, notamment celles implantées au sein de la zone aéronautique de Nouaceur, continuent d’innover et de développer des produits à forte valeur ajoutée», lit-on.

Le développement du secteur aéronautique marocain s’explique également par l’essor des investissements étrangers et l’implication des institutions locales, telles que l’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA), qui forment des techniciens et ingénieurs adaptés aux exigences du marché. Cette dynamique conforte le positionnement du Maroc comme hub aéronautique de référence en Afrique et dans la région MENA.

À l’inverse, plusieurs autres secteurs exportateurs ont subi des baisses notables. Les exportations des phosphates et dérivés ont chuté de 10,7%, s’établissant à 5,63 milliards de dirhams. Cette baisse concerne notamment les engrais naturels et chimiques (4,27 milliards de dirhams), l’acide phosphorique (920 millions de dirhams) et les phosphates bruts (442 millions de dirhams).

Le secteur automobile, pourtant pilier de l’économie marocaine, a vu ses exportations reculer de 10,9%, totalisant 10,28 milliards de dirhams. Ce repli est attribué à une diminution des ventes du segment de la construction automobile (-1,54 milliard de dirhams) et du segment de l’extérieur (-51 millions de dirhams), malgré une légère hausse du segment du câblage (+121 millions de dirhams).

Les exportations du secteur «agriculture et agroalimentaire» ont également baissé de 2,3%, atteignant 8,69 milliards de dirhams, tandis que celles du secteur «électronique et électricité» ont reculé de 9,1% à 1,42 milliard de dirhams. En revanche, le secteur du «textile et cuir» a affiché une progression de 5%, avec des exportations s’établissant à 3,75 milliards de dirhams.