Aéronautique: Airbus Helicopters ouvre un centre régional pour l’Afrique de l’Ouest au Maroc

Airbus Helicopters renforce sa présence au Maroc. Dans un communiqué publié le mardi 2 juillet, le constructeur aéronautique européen annonce l’ouverture d’une nouvelle filiale dans le Royaume qui sera son centre de support client et «assurera le soutien des 60 hélicoptères d’Airbus en service auprès des Forces royales Air, de la Marine royale et de la Gendarmerie royale».

Le site à venir se développera en centre de services pour la maintenance, la réparation et la révision (MRO) avec de nouvelles installations dédiées et deviendra le centre régional d’Airbus Helicopters pour l’Afrique de l’Ouest. Un nouveau centre de formation, équipé notamment de simulateurs, y sera associé et aura vocation à accueillir des pilotes en formation du monde entier.

«Le Maroc, un choix naturel»

«L’installation du siège de cette filiale d’Airbus Helicopters au Maroc est la première étape d’un plan ambitieux visant à créer un nouveau centre régional pour tous les hélicoptères d’Airbus opérant en Afrique de l’Ouest», a déclaré Mickaël Bertrand, futur directeur général d’Airbus Helicopters au Maroc, cité par le communiqué.

«Le Maroc est un choix naturel compte tenu de notre partenariat de longue date avec les forces armées marocaines. La gamme d’hélicoptères exploités dans le pays, du bimoteur lourd H225 au récent H135, signifie qu’il y a un grand potentiel pour étendre notre présence et créer de nombreuses opportunités d’emploi», a-t-il ajouté.

Airbus Helicopters rappelle la livraison des douze hélicoptères H135M, commandés en 2022 par les Forces royales Air et destinés à former les pilotes à un large éventail de missions, y compris les missions utilitaires et de recherche et de sauvetage. «Le contrat comprenait également un vaste programme de soutien, notamment la livraison de dispositifs d’entraînement au vol et la formation de pilotes instructeurs et de pilotes de maintenance», précise le communiqué du constructeur.