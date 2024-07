Aéronautique: Airbus rachète certaines activités de Spirit Aerosystems, dont l’usine de Casablanca

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel. Spirit Aerosystems cédera une partie de ses activités à Airbus. Dans un communiqué publié ce lundi 1er juillet, le constructeur aéronautique européen annonce avoir conclu «un accord contraignant» avec son fournisseur américain pour l’«acquisition potentielle d’activités majeures liées à Airbus». L’avionneur français sera compensé par un paiement de 559 millions de dollars de la part de Spirit AeroSystems, «pour une contrepartie nominale de 1 dollar, sous réserve d’ajustements, notamment en fonction du périmètre final de la transaction».

En vertu de cet accord, dont la finalisation «reste soumise à un processus de diligence raisonnable» de l’équipementier, Airbus reprendra notamment la production de sections de fuselage de l’A350 dans le site de Kinston en Caroline du Nord (États-Unis) et à Saint-Nazaire (France), des ailes du fuselage central de l’A220 dans l’usine de Belfast (Irlande du Nord), celle de Casablanca, ainsi que les pylônes de l’A220 à Wichita, au Kansas (États-Unis).

D’autres activités de Spirit rachetées par Boeing

«Avec cet accord, Airbus entend assurer la stabilité de l’approvisionnement de ses programmes d’avions commerciaux grâce à une évolution plus durable, tant sur le plan opérationnel que financier, des différents lots de travaux d’Airbus dont Spirit AeroSystems est aujourd’hui responsable», explique l’avionneur européen.

Boeing, qui était aussi en négociation avec l’équipementier américain, a également annoncé, ce lundi, le rachat d’une partie des activités de son sous-traitant, au prix de 37,25 dollars par titre, soit un montant total de 8,3 milliards de dollars incluant la dette.

Les négociations entre Airbus et Spirit Aerosystems avaient été révélées le 25 juin dernier par l’agence Reuters. Contacté par Le360, le Top management d’Airbus pour l’Afrique et le Moyen-Orient avait confirmé ces pourparlers. «Nous sommes en discussion avec Spirit Aerosystems pour protéger l’approvisionnement de nos programmes et définir une solution durable, tant sur le plan opérationnel que financier, pour les différents ensembles de travaux d’Airbus dont Spirit Aerosystems est responsable aujourd’hui», avait-il déclaré.