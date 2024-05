Aéronautique: un groupe suédois s’installe au Maroc, une première

Avec la récente signature d’un accord de partenariat stratégique entre cette plateforme industrielle intégrée et le groupe suédois Trelleborg, une nouvelle unité de fabrication spécialisée dans les systèmes d’étanchéité aéronautiques sera bientôt construite à Midparc, près de Nouaceur, indiquent Les Inspirations Éco de ce mercredi 8 mai 2024.

«L’investissement, estimé à 11 millions d’euros, permettra d’établir cette unité sur une superficie totale de 7.800 mètres carrés, avec un bâtiment de 5.100 mètres carrés. Ce projet devrait générer entre 150 et 200 emplois directs, contribuant ainsi significativement à l’économie locale», explique le quotidien.

Cet investissement s’inscrit dans une série de développements qui renforcent le Maroc en tant que pivot stratégique dans l’industrie aéronautique globale, promettant une contribution durable à la croissance économique et technologique du pays.

L’accord conclu a été paraphé par Hamid Benbrahim El Andaloussi, président de Midparc, et Grodon Roper, président de l’unité commerciale de Trelleborg Aerospace, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, qui a souligné l’importance de ce partenariat, non seulement pour le développement de l’écosystème aéronautique du Maroc, mais aussi pour sa compétitivité industrielle à l’international.

«Ce projet est une première pour cet investisseur suédois, spécialisé dans la fabrication de systèmes d’étanchéité aéronautiques [qui a] choisi le Maroc pour s’implanter. Cette démarche souligne le renforcement de l’attractivité du Royaume en tant que centre stratégique de l’aéronautique, à proximité de l’Europe», expliquent Les Inspirations Éco.

Hamid Benbrahim El Andaloussi a exprimé son enthousiasme envers l’apport de technologies avancées par Trelleborg, dont la fabrication de polymères, dont le rôle est crucial dans la protection et la durabilité des équipements aéronautiques.

Il a également mis en avant la position croissante du Maroc en tant qu’acteur-clé de l’industrie aéronautique.

De son côté, Grodon Roper a exprimé sa satisfaction de contribuer à l’essor de l’infrastructure aérospatiale marocaine, et a insisté sur la valeur ajoutée que Trelleborg apportait à ses partenaires, dont Boeing, Airbus et Safran, celui-ci ayant déjà substantiellement investi dans la région.

«Fondé en 1905, le groupe Trelleborg est leader dans les solutions polymères techniques et possède une empreinte globale impressionnante avec plus de 30 centres de R&D et 15.600 employés à travers 40 pays», précise par ailleurs Les Inspirations Éco.