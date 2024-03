Aéronautique: la société canadienne Shimco s’implante à Nouaceur

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, réuni avec les responsables de la société canadienne Shimco, le 1er mars 2024 à Rabat.

S’exprimant lors de cette cérémonie, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le président de Midparc, Hamid Benbrahim El Andaloussi, s’est dit honoré d’accueillir la société Shimco, réputée pour son expertise majeure dans le secteur aéronautique.

«La société Shimco a été séduite par la qualité, la compétitivité et la résilience de la base aéronautique marocaine qui offre un business model unique», a-t-il souligné, précisant que Shimco est actuellement «engagée sur un module de 1.300 m2, et envisage de doubler sa capacité dans les trois prochaines années, puis de la tripler dans les sept prochaines années».

✈️ بحضور السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة، تم اليوم بالرباط توقيع اتفاقية شراكة من أجل توطين شركة SHIMCO الرائدة في صناعة الطيران بمنطقة التسريع الصناعي MIDPARC بالدار البيضاء، بين السيد بيتر فوس، المدير العام للشركة، والسيد حميد بنبراهيم الأندلسي، رئيس ميد بارك. pic.twitter.com/cV1g9nwoox — Ministry of Industry & Trade - Morocco (@mcinetgov_ma) March 1, 2024

À ce titre, le président de Midparc a mis en avant la forte demande anticipée adressée au Maroc dans le secteur aéronautique, avec des commandes des principaux avionneurs tels que Boeing et Airbus, s’étalant sur les 10 à 12 prochaines années. Il a également exprimé la satisfaction de Midparc, renforcée par la diversification croissante du marché, illustrée par l’implantation récente du groupe aéronautique espagnol Aciturri, à laquelle s’ajoute désormais celle de Shimco, assurant que de «nouvelles annonces sont attendues dans les mois à venir».

Pour sa part, le président directeur général de Shimco, Peter Voss, a mis l’accent sur l’importance de l’implantation de sa société au Maroc, en raison des avantages que le pays offre, notamment en matière de coûts de production.

«L’implantation à Midparc constitue une excellente opportunité, étant donné que cette zone est en plein essor dans le secteur aérospatial», a-t-il dit, faisant part de l’ambition de Shimco de doubler sa capacité de production aéronautique dans les trois ou quatre prochaines années.

Midparc est une extension de la zone des industries aéronautiques de Casablanca (Aéropole). Zone industrielle de référence au Maroc, Midparc abrite déjà plusieurs compagnies internationales, telles que Boeing et Stelia Maroc. Elle offre une position logistique exceptionnelle et unique aux portes de l’Europe et de l’Afrique.