Le Maroc, un futur leader mondial de l’industrie aéronautique

Le Royaume est bien parti pour devenir un major de l’industrie aéronautique. C’est ce qu’affirme Daniel Danino, un industriel membre du Forbes Business Council, dans une analyse publiée par le magazine américain. La preuve, lit-on, elles sont aujourd’hui 140 entreprises du secteur à avoir choisi de s’implanter au Maroc. A l’export, le chiffre d’affaires de la filière a franchi la barre des 2 milliards de dollars, avec une croissance à deux chiffres, en 2022.

Pour Forbes, les principaux facteurs de réussite de cette industrie résident d’abord dans l’emplacement stratégique du Royaume qui lui permet de servir de «plaque tournante» pour les activités aéronautiques dans la région. S’ajoutent le fort soutien gouvernemental à cette industrie, notamment par la création de clusters industriels comme la zone franche de Midparc Casablanca. La disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée est aussi mise en avant, avec la mise en place d’institutions de formation spécialisées, telles que l’IMA (Institut des métiers de l’aéronautique), pour produire un vivier de professionnels qualifiés pour répondre aux besoins de l’industrie.

Last but not least, le Maroc a multiplié les partenariats mondiaux avec des sociétés aérospatiales de premier plan, telles que Boeing, Airbus, Bombardier et Safran, qui ont implanté des installations de fabrication dans le pays.

«Le Maroc se positionne pour devenir une destination attractive pour les services de maintenance aéronautique», souligne le magazine US, qui rappelle que «le gouvernement marocain a mis l’accent sur le développement des infrastructures et des ressources nécessaires pour attirer les entreprises de maintenance, de réparation et de révision (MRO)».

En outre, poursuit la même source, le Technopark de Casablanca et Tanger Aerospace City sont des exemples d’installations marocaines destinées aux entreprises de MRO, offrant un environnement approprié aux opérateurs. Ces entreprises sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses à y investir.

L’exemple le plus édifiant de cette tendance est la signature, en 2022, d’un partenariat stratégique impliquant Sabca et Sabena Aerospace, le gouvernement marocain et l’américain Lockheed Martin pour la création de Maintenance Aero Maroc (MAM), une joint-venture marocaine. Ce partenariat comprend la construction d’un centre de maintenance, de réparation, de révision et de mise à niveau ultramoderne de 15.000 m² pour les avions et hélicoptères militaires à l’aéroport de Benslimane.

Forbes cite l’exemple de la société Aerotechnic, située à Agadir, qui fournit une gamme de services MRO pour les compagnies aériennes à courte distance, fournissant des services régionaux indispensables pour une variété de types d’avion. Sur le plan de la formation, certaines des principales sociétés de MRO au Maroc ont établi des centres de formation pour améliorer les compétences de leur main-d’œuvre, relève la publication.