Aéronautique: l’américain Pratt & Whitney pose ses valises au Maroc

Pratt & Whitney, entreprise de Raytheon Technologies s’installe au Maroc à travers une filiale casablancaise. Cet investissement est essentiel à la stratégie de l’entreprise qui consiste à développer des capacités d’approvisionnement rentables pour être concurrentielle et à optimiser sa présence manufacturière et l’utilisation de ses actifs, indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du jeudi 22 juin.

Le Maroc a été sélectionné à l’issue d’une analyse comparative mondiale. Son pôle d’entreprises aérospatiales en plein essor, sa situation économique favorable aux affaires et la disponibilité de sa main-d’œuvre qualifiée ont fait pencher la balance en sa faveur, précise la même source. «Le Maroc offre trois grands avantages pour la fabrication aérospatiale», soutient Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada, citée dans un communiqué. «La communauté aérospatiale en pleine croissance à Casablanca garantit un bassin de main-d’œuvre hautement qualifiée, un environnement économique stable et le soutien du gouvernement marocain», a-t-elle déclaré. Et d’ajouter, «Pratt & Whitney Maroc, en tant que société affiliée indépendante, créera 200 emplois de haute qualité d’ici 2030. Nous sommes impatients de rejoindre la communauté d’affaires de la zone franche MidParc de Casablanca».

Pour sa part, le Secrétaire Général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Taoufiq Moucharraf, a fait savoir que la base aéronautique marocaine accueille aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de l’industrie aéronautique mondiale, se félicitant du choix du Maroc par Pratt & Whitney, qui témoigne de sa compétitivité, de la qualité de son capital humain et de la confiance qu’il a su développer auprès des acteurs mondiaux. «Cet important projet, que nous soutenons pleinement, ouvrira de nouvelles opportunités de collaboration et d’affaires, et s’inscrit dans la dynamique de montée en gamme de la base aéronautique marocaine par l’intégration d’une activité de pointe innovante et technologiquement exigeante», a-t-il affirmé.

L’établissement de 12.075m2 sera construit selon les principes «lean» et la méthodologie CORE afin de favoriser l’efficacité et la qualité, tout en réduisant la complexité et les coûts. Cet investissement est un élément essentiel de la capacité de l’entreprise à produire des moteurs pour répondre à la forte demande tout en nous rapprochant de notre clientèle et de nos partenaires africains, ce qui nous permettra de soutenir davantage la croissance de l’aérospatiale dans cette région. La construction de l’installation commencera au quatrième trimestre de 2023 et son inauguration est prévue en 2025.