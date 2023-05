Eytan Eshel, CTO d’Israel Aerospace Industries, nous dit tout sur le futur Centre d’excellence en aéronautique et IA de Rabat

Lors de la signature du protocole d’accord de création du Centre d’excellence en aéronautique et IA, lundi 22 mai 2023, en présence du président de l'UIR, Noureddine Mouaddib (g.), du président du conseil d'administration d'IAI, Amir Peretz (c.), et du PDG des technologies d'IAI, Eytan Eshel (dr.).

Un Centre d’excellence en aéronautique et intelligence artificielle, fruit d’une collaboration inédite entre le Maroc et Israël, verra bientôt le jour. Cette initiative est portée par Israel Aerospace Industries (IAI) et l’Université internationale de Rabat (UIR).

Cette alliance conjuguera l’expertise avancée d’IAI, géant mondial dans le domaine de l’aviation et des technologies, avec le savoir-faire naissant de l’UIR en matière d’aéronautique et d’intelligence artificielle (IA), pour créer un terreau fertile pour l’innovation et l’émergence de technologies d’avant-garde, comme l’explique Eytan Eshel, PDG des technologies d’IAI, pour Le360.

Selon lui, cette alliance représente une opportunité exceptionnelle pour les deux parties. «C’est une avancée stratégique pour IAI, entreprise de portée internationale affichant un chiffre d’affaires annuel de 5 milliards de dollars et un carnet de commandes dépassant les 16 milliards de dollars», souligne-t-il.

Ce partenariat permettra de «capitaliser sur les idées innovantes et la capacité de recherche de l’UIR dans des domaines tels que la maintenance prédictive des avions, la conception des aéronefs et la surveillance des moteurs», élabore notre source, ajoutant que «ce partenariat nous donne l’opportunité de mutualiser les infrastructures de test, les ressources de recherche et de développement, ainsi que l’expertise d’IAI en tant que fabricant d’équipement d’origine (OEM) dans le secteur aéronautique».

Une synergie multidimensionnelle

Mettant en avant l’aspect mutuellement bénéfique de ce partenariat, Eytan Eshel relève que «l’UIR aura accès aux avancées technologiques développées par IAI au cours des dernières décennies. En outre, l’UIR, leader en matière de dépôt de brevets en Afrique avec environ 5.000 brevets enregistrés, renforcera la collaboration avec IAI, également précurseur en termes de dépôt de brevets en Israël.»

La synergie entre les deux parties sera multidimensionnelle, englobant un échange d’idées et de connaissances, des projets de recherche conjoints, et le partage d’infrastructures de test et de ressources en R&D.

«Nombre d’idées provenant de l’UIR, qu’il s’agisse de maintenance prédictive des avions, de conception d’aéronefs ou de surveillance des moteurs, trouvent écho dans nos domaines d’expertise. En fusionnant nos capacités matérielles, nos installations d’essai et notre statut d’OEM, nous serons en mesure de matérialiser ces idées. Il s’agit donc d’une situation gagnant-gagnant, où l’UIR bénéficiera des capacités avancées que nous avons développées depuis des décennies», précise Eytan Eshel.

Un twin lab pour faciliter les échanges

«Les chercheurs des deux institutions travailleront main dans la main pour résoudre des problèmes complexes et développer des solutions novatrices dans le domaine de l’aéronautique et de l’intelligence artificielle. De plus, grâce à l’expérience acquise pendant la pandémie du Covid-19, un laboratoire numérique en tandem (twin lab) sera mis en place pour permettre la collaboration à distance entre les équipes de recherche de l’UIR et d’IAI», fait savoir le PDG des Technologies d’IAI, assurant que les ressources nécessaires à la conduite de cette activité de recherche seront allouées des deux côtés, minimisant ainsi les contraintes budgétaires.

Le projet accorde également une place importante à la coopération internationale. «Nous prévoyons de travailler avec d’autres acteurs au Maroc, mais aussi avec des universités israéliennes avec lesquelles nous avons déjà des liens de collaboration, comme le Technion, l’Université de Tel-Aviv et l’Université Hébraïque de Jérusalem. Nos recherches peuvent se dérouler aussi bien en Israël qu’au Maroc. Ainsi, ce Centre d’excellence est destiné à devenir une initiative mondiale transcendant les frontières géographiques. C’est une opportunité fascinante et nous pensons que ce n’est que le début», poursuit notre interlocuteur.

Eytan Eshel se dit convaincu que cette coopération va au-delà de la simple création d’un centre d’excellence. Il la voit en effet comme le début d’une aventure qui pourrait mener à d’autres collaborations et innovations dans le futur. «Nous pensons que cette initiative, en plus d’être une plateforme pour la recherche et le développement, sera un catalyseur pour d’autres collaborations entre le Maroc et Israël. Le potentiel est immense et nous sommes impatients de voir ce que l’avenir nous réserve», conclut-il.

En plus de l’aviation, notons qu’IAI investit dans la défense, les missiles, l’espace, les radars et les drones.