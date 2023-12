Aéronautique: le motoriste canadien Pratt & Whitney investira 715 millions de dirhams pour sa nouvelle usine marocaine

Le Canadien Pratt & Whitney confirme ses ambitions au Maroc. Après avoir annoncé le 20 juin dernier son implantation dans le Royaume, à travers la création de sa filiale Pratt & Whitney Maroc (PWM), l’équipementier canadien, un des leaders mondiaux de la fabrication de moteurs d’avions, a signé le jeudi 7 décembre à Rabat, un contrat d’acquisition du terrain situé dans la zone de Midparc, à Casablanca, où sera érigée sa future usine, indique un communiqué du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Ce site, d’une superficie de plus de 12.000 m², et dont le coût d’investissement est estimé à 715 millions de dirhams, produira des pièces usinées statiques et structurales détaillées pour différents modèles de moteurs d’avion, et permettra la création de 200 à 250 emplois une fois qu’il atteindra sa pleine capacité à l’horizon 2030.

«Nous nous félicitons du choix du Maroc par Pratt & Whitney, qui est un des acteurs majeurs de l’industrie aéronautique mondiale. Ceci témoigne de la confiance et de l’intérêt portés par le groupe à la base aéronautique marocaine, qui illustre une fois de plus sa compétitivité, la qualité de son capital humain et la confiance qu’elle a su développer auprès des acteurs mondiaux », a déclaré le ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour.

Évoquant les raisons qui ont poussé Pratt & Whitney à s’implanter au Maroc, sa présidente, Maria Della Posta, avait affirmé que le Royaume offrait trois grands avantages pour la fabrication aérospatiale. «La communauté aérospatiale en pleine croissance à Casablanca garantit un bassin de main-d’œuvre hautement qualifiée, un environnement économique stable et le soutien du gouvernement marocain», avait-elle souligné.