Composants électroniques: le groupe français Exxelia inaugure un nouveau site à Mohammedia

La cérémonie d’inauguration de la nouvelle usine s’est déroulée en présence de Taoufiq Moucharraf, Secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, de Paul Maisonnier, président directeur général du groupe Exxelia, et de Laurent Guth, directeur général d’Exxelia Maroc. La nouvelle installation est précisément le regroupement en un seul site des trois anciennes unités industrielles que le groupe comptait au Maroc depuis 1998.

«En se dotant d’un site flambant neuf de 10.000 m2, pourvu de nouveaux équipements de production, le groupe français témoigne de sa volonté forte de renforcer ses liens industriels avec le Maroc sur le long terme», indique un communiqué conjoint du ministère et du groupe français.

Le nouveau site emploie aujourd’hui près de 700 personnes pour la fabrication de composants électroniques passifs complexes et de sous-systèmes électromécaniques de précision, dédiés aux marchés industriels de pointe tels que l’aéronautique, le spatial, le médical ou le ferroviaire. Les produits fabriqués par Exxelia Maroc sont présents dans différentes plateformes, notamment les avions Airbus A350 et Boeing 787, les satellites OneWeb, des appareils d’imagerie médicale et des scanners, ou encore des trains à grande vitesse.

Lire aussi : Le distributeur français Cotelec, spécialisé dans les composants électroniques, ouvre une filiale au Maroc

«Cette nouvelle usine spécialisée dans la production de composants électroniques complexes destinés au secteur aéronautique et spatial confirme la compétitivité et l’attractivité de la plateforme industrielle marocaine», a déclaré Taoufiq Moucharraf.

«Nous sommes fiers de compter parmi les industriels de la filière électronique au Maroc, et très heureux de faire de cette nouvelle usine un pôle essentiel de nos activités industrielles», a indiqué de son côté Paul Maisonnier. Et d’ajouter : «Notre nouveau site de Mohammedia, qui exporte plus de 90% de sa production, répond au plan de développement du groupe et nous permettra d’accompagner la croissance de nos activités».