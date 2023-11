Flotte aérienne marocaine: Boeing en pole position

Un avion de Royal Air Maroc. The Boeing Company

Le renforcement de sa flotte devait atteindre sa vitesse de croisière dans les prochaines années. C’est un marché très juteux qui attire les principaux constructeurs mondiaux. Pour rappel, le Maroc compte accélérer l’acquisition des nouveaux avions pour quadrupler sa flotte en dix ans seulement contre 15 ans annoncés initialement dans le cadre du contrat-programme entre l’Etat et la compagnie nationale, indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du mercredi 22 novembre.

«Un appel d’offres est déjà annoncé d’ici la fin de l’année pour l’acquisition de 200 avions qui seront livrés d’ici 10 ans, afin de répondre à la demande croissante des touristes et en prévision de l’organisation de la Coupe du monde 2030. Si rien n’est encore joué, le constructeur américain Boeing reste parmi les favoris», lit-on.

Depuis la signature du contrat-programme, plusieurs contrats ont été annoncés avec l’avionneur outre-Atlantique. Il y a quelques jours, la compagnie US a annoncé, dans un communiqué, une nouvelle commande marocaine de Dreamliner 787, confirmant ainsi deux 787-9 dans son carnet de commandes.

La même source a rappelé que le transporteur national exploite actuellement neuf Dreamliners, tirant parti de l’efficacité et de la flexibilité de la famille 787 pour étendre son réseau long-courrier. Quelques jours après cette première annonce, GE Aerospace a annoncé une commande marocaine portant sur 4 moteurs GEnx-1B pour équiper la nouvelle commande d’avions Boeing 787. Cette commande s’ajoute à la flotte actuelle composée de neuf Dreamliners Boeing 787-8 et 787-9 propulsés par des moteurs GEnx.

Ces annonces récentes viennent s’ajouter à une première annonce faite l’été dernier. En effet, le spécialiste du leasing dans l’aéronautique, Air Lease Corporation, avait annoncé, en août dernier, des contrats de location à long terme pour cinq Boeing 737 avec Royal Air Maroc (RAM), dont quatre nouveaux Boeing 737-8 et un Boeing 737-800.

Les nouveaux avions devraient être livrés à la compagnie nationale marocaine en 2024. Ces nouveaux contrats s’ajoutent aux avions déjà attribués à ALC et exploités par RAM.

«Le constructeur américain reste très présent au Maroc sous différentes formes. Dans ce sens, Boeing et le GIMAS ont organisé, il y a quelques jours à Casablanca, au profit des élèves, des collégiens et des lycéens de la province de Nouaceur, la 2ème édition de la journée de sensibilisation au potentiel de l’industrie aéronautique nationale et aux opportunités de carrière qu’elle offre», souligne le quotidien.

Cet événement arrive à un moment où le secteur aéronautique prévoit de recruter plus de 2 millions de personnes au cours des 20 prochaines années, dont 69.000 sur le continent africain. Il s’est, par ailleurs, inscrit dans le cadre du développement continu de l’industrie aéronautique marocaine et des changements technologiques majeurs qui touchent ce secteur et confirment la position stratégique qu’occupe le Royaume sur l’échiquier aéronautique mondial.