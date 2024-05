Aéronautique: le suédois Trelleborg, spécialisé dans la fabrication de systèmes d’étanchéité, s’installe au Midparc

Hamid Benbrahim El Andaloussi, président de Midparc, et Grodon Roper, président de l’unité commerciale de Trelleborg Aerospace, ont signé ce lundi 6 mai à Nouaceur un accord de partenariat pour l’implantation d’une usine du groupe suédois Trelleborg à Midparc. Nécessitant un investissement de 11 millions d’euros (environ 120 millions de dirhams), ce nouveau projet sera établi sur un terrain de 7.800 m2 (dont 5.100 m2 de bâti) et permettra de créer entre 150 et 200 emplois directs.

S’exprimant à cette occasion, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a souligné l’importance de cet accord pour l’écosystème de l’industrie aéronautique au Maroc, notant que l’installation du groupe Trelleborg contribuera au renforcement de sa compétitivité tout en favorisant une intégration locale significative.

Pour sa part, Hamid Benbrahim El Andaloussi s’est réjoui d’accueillir le fabricant suédois à Midparc. «Le groupe Trelleborg nous apporte des technologies différenciantes dans les techniques de polymères. Sa raison d’être est de protéger les équipements aéronautiques, les équipements moteurs, les équipements électroniques, pour assurer la sécurité des avions et pour une plus grande durabilité», a-t-il précisé.

Un secteur en plein essor

De son côté, Grodon Roper a fait part de sa satisfaction à l’idée de contribuer à une industrie aérospatiale marocaine en plein essor, soulignant que cette nouvelle usine renforcera également la position de Trelleborg en tant que fournisseur clé des principaux constructeurs d’avions, et mettant l’accent sur la future collaboration avec Safran, un partenaire qui a déjà investi massivement dans la région.

Spécialisé dans les solutions polymères techniques, le groupe Trelleborg a été fondé en 1905 en Suède. Il est doté de 30 centres de recherche et développement et emploie plus de 15.600 personnes dans plus d’une centaine de sites répartie sur 40 pays.