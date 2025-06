Boeing renforce son ancrage industriel à Casablanca

Jean-Claude Maillard (au milieu), PDG de Figeac Aéro, lors de la signature d'un nouveau partenariat entre Casablanca aéronautique et Boeing.

Le géant américain de l’aéronautique, Boeing, vient de sceller un nouvel accord industriel stratégique avec Casablanca Aéronautique, filiale marocaine du groupe français Figeac Aéro.

Cette collaboration marque une étape significative dans la volonté affichée de Boeing de consolider sa présence dans le Royaume, en pleine émergence dans le secteur aéronautique mondial, indique le magazine hebdomadaire Challenge.

L’accord prévoit la fabrication de pièces de structure usinées destinées au programme 737 MAX, l’un des fleurons de la flotte commerciale de Boeing.

Cette démarche ne se limite pas à une simple relation fournisseur-client: elle s’inscrit dans une ambition plus large, celle de bâtir un écosystème industriel aéronautique local robuste et durable, capable de répondre aux standards internationaux les plus exigeants.

Boeing y injecte des investissements conséquents, chiffrés à plusieurs millions de dollars, afin d’accompagner le développement de compétences et d’infrastructures dans le Royaume.

Citée par Challenge, Emily Belgrade, vice-présidente en charge de la chaîne logistique mondiale chez Boeing Commercial Airplanes, a souligné que ce partenariat illustrait la volonté ferme du groupe américain de soutenir la montée en puissance de l’industrie aéronautique marocaine.

«Ce partenariat reflète notre engagement à créer un écosystème aéronautique solide au Maroc. Nous sommes fiers d’établir des collaborations qui profiteront autant à Boeing qu’au développement industriel du Maroc dans les années à venir», a-t-elle souligné.

Implantée au cœur de la zone industrielle de Nouaceur, Casablanca Aéronautique bénéficie d’une expertise pointue dans la fabrication de pièces destinées aux secteurs de l’aéronautique et de la défense.

Grâce à ses capacités industrielles intégrées, l’entreprise est capable de satisfaire les exigences complexes et les normes rigoureuses des donneurs d’ordre internationaux. Elle joue ainsi un rôle clé dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Pour Maurice Herbelin, directeur général de Casablanca Aéronautique, ce nouveau contrat confirme la dynamique de croissance et la stratégie d’expansion du groupe.

«Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec Boeing. En tant qu’acteur majeur de l’écosystème aéronautique marocain, Casablanca Aéronautique est pleinement engagée dans le développement et la consolidation de la base industrielle nationale», a-t-on écrit.

Jean-Claude Maillard, président-directeur général du groupe Figeac Aéro, a rappelé que ce partenariat s’inscrivait dans une politique globale d’internationalisation et de montée en puissance des capacités de production du groupe: «Cet accord traduit notre stratégie d’implantation mondiale associée à une forte présence locale. Il illustre également les opportunités de croissance sur nos sites au Maroc, ainsi que dans d’autres régions clés».

Ce nouvel investissement vient s’ajouter à une série d’engagements récents qui font du Maroc une plaque tournante incontournable de l’industrie aéronautique en Afrique et au-delà.

Avec une main-d’œuvre qualifiée, des infrastructures adaptées et un positionnement géographique stratégique, le Royaume devient un partenaire privilégié dans la chaîne de valeur mondiale, attirant, ainsi, de plus en plus de grands acteurs internationaux.