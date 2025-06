Boeing mise sur le Maroc avec un nouveau contrat clé pour le 737 MAX

Le géant américain de l’aéronautique Boeing vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie d’investissement au Maroc. Un accord de partenariat vient d’être signé avec Casablanca Aéronautique, filiale du groupe français Figeac Aéro, pour la production de pièces de structure usinées destinées au programme 737 MAX.

Cet engagement s’inscrit dans la continuité du protocole d’accord signé en 2016 entre Boeing et les autorités marocaines. Il marque la volonté de l’avionneur de renforcer la base industrielle marocaine et d’ancrer durablement ses chaînes d’approvisionnement dans le Royaume.

Jean-Claude Maillard (à gauche), PDG de Figeac Aéro, aux côtés d'une représentante de Boeing (à droite).

«Ce partenariat souligne notre volonté de soutenir la création d’un écosystème aéronautique robuste au Maroc», a déclaré Emily Belgrade, vice-présidente de la chaîne logistique mondiale chez Boeing Commercial Airplanes. Elle ajoute: «Nous sommes fiers de créer des partenariats dont bénéficieront à la fois Boeing et le Maroc au cours des années à venir.»

Avec ses 900 employés, Casablanca Aéronautique propose une offre complète allant de l’usinage à l’assemblage, en passant par la tôlerie et le traitement de surface. Grâce à cette expertise, l’entreprise devient un acteur clé dans la stratégie industrielle de Boeing.

Lire aussi : Avions bloqués au sol, chaînes sous tension: cinq ans après le Covid, l’aéronautique mondiale toujours à la peine

Maurice Herbelin, directeur général de Casablanca Aéronautique, félicite cette avancée et explique: «Casablanca Aéronautique est pleinement engagé dans le développement de la base industrielle du pays pour répondre aux besoins de ses constructeurs mondiaux.»

Pour Jean-Claude Maillard, à la tête du groupe Figeac Aéro, une double ambition est incarnée: «Ce nouvel accord souligne très clairement notre stratégie de couverture globale, parallèlement à une solide présence locale. Il reflète également les opportunités de croissance de nos sites de production au Maroc et dans le monde.»

Un partenariat structurant pour le secteur aéronautique marocain

Depuis plusieurs années, Boeing travaille en étroite collaboration avec le ministère de l’Industrie et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE). À travers cette coopération, le constructeur américain a favorisé l’implantation de nombreux fournisseurs, dynamisé les activités locales (câblage, composites, tubes...) et suscité des vocations industrielles. Résultat: une montée en puissance du Maroc sur l’échiquier aéronautique mondial.