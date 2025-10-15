Economie

Le Maroc, nouveau hub stratégique pour l’aéronautique française

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, lors de la cérémonie de lancement des travaux du complexe industriel de moteurs d’avions du groupe Safran, le 13 octobre 2025 à Nouaceur.

Revue de presseLe Royaume s’impose comme une terre d’accueil privilégiée pour les géants de l’aéronautique, avec l’installation d’un complexe industriel Safran à Nouaceur. Un projet ambitieux qui marque un tournant dans le positionnement du Maroc sur la chaîne de valeur mondiale des moteurs d’avions. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Éco.

Par La Rédaction
Le 15/10/2025 à 19h58

Un an après la visite d’Emmanuel Macron, Safran franchit un nouveau cap dans son implantation au Maroc en lançant à Nouaceur un vaste complexe industriel dédié au LEAP, turboréacteur de dernière génération qui équipe les Airbus A320neo et les Boeing 737 MAX.

«S’étendant sur vingt-cinq mille mètres carrés au sein de la zone Midparc, au sud de Casablanca, le site intègre un atelier de maintenance, de réparation et de révision ainsi qu’une ligne d’assemblage complète, pour un investissement total de 3,4 milliards de dirhams», explique le quotidien Les Inspirations Éco. dans sosn édition du 16 octobre. À partir de cette unité, Safran assurera l’assemblage final, les essais fonctionnels et la maintenance des moteurs, couvrant la majeure partie de leur cycle de vie opérationnel, tandis que la conception, les tests thermiques et la certification resteront pilotés depuis Villaroche, en France.

Cette implantation représente une étape majeure pour l’écosystème aéronautique marocain. Pour la première fois, une ligne d’assemblage de moteurs Safran sort du territoire français, positionnant le Maroc comme un véritable pôle de production et de maintenance.

L’unité, opérationnelle dès 2027, pourra assembler jusqu’à 350 moteurs par an, contre 150 aujourd’hui, et en entretenir 150 supplémentaires. Les sites existants de Tiflet, d’Aïn Atiq et de Casablanca seront étendus pour accompagner cette montée en cadence. Parallèlement, Safran a signé un protocole garantissant l’alimentation de ses usines en énergie renouvelable dès 2026, dans le cadre de son objectif de réduction de moitié de ses émissions de CO₂ d’ici 2030.

Le Maroc séduit les grands motoristes grâce à une combinaison rare: une main-d’œuvre qualifiée à moindre coût, formée en étroite adéquation avec les besoins du secteur, une stabilité macroéconomique solide et une logistique efficace. «Les ingénieurs et techniciens formés à Casablanca, Nouaceur ou Salé évoluent dans un environnement respectant les normes de certification aéronautique EASA et EN 9100», souligne Les Inspirations Éco. Pour Ross McInnes, président du conseil d’administration de Safran, cette coopération «allie stabilité politique et exigence industrielle», soulignant la maturité technique et le positionnement stratégique de l’écosystème marocain sur la chaîne de valeur mondiale.

Cette évolution vers des procédés à forte valeur technologique traduit un véritable changement d’échelle pour la filière nationale. L’aéronautique n’est pas une industrie de masse, mais un secteur où chaque composant doit respecter des standards de conformité rigoureux. Pour le gouvernement, cette dynamique est une victoire stratégique : le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, rappelle que le chiffre d’affaires à l’export de l’aéronautique est passé de moins d’un milliard de dirhams en 2004 à plus de 26 milliards en 2024, porté par plus de 150 entreprises intégrées à l’écosystème national.

Le complexe de Nouaceur illustre cette progression. Il combine une unité de maintenance et de réparation capable de traiter 150 moteurs par an, pour un investissement de 1,3 milliard de dirhams, et une usine d’assemblage et de test du LEAP-1A pour Airbus A320neo, évaluée à 2,1 milliards de dirhams et destinée à produire 350 moteurs par an. La création de 300 emplois qualifiés est prévue d’ici 2029. Ce double investissement fait du Maroc le second site mondial de production du moteur LEAP-1A, rapprochant le pays de la partie «noble» du moteur et confirmant son intégration dans la chaîne de valeur des motoristes internationaux.

Par La Rédaction
Le 15/10/2025 à 19h58

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Aéronautique. Comment (et pourquoi) le Maroc est devenu un pilier stratégique dans la chaîne de valeur de Safran

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Aéronautique: le Roi préside le lancement du complexe de moteurs d’avions du groupe Safran à Nouaceur

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Aéronautique. Pourquoi (et comment) le Maroc occupe une place centrale pour Airbus

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Trois nouveaux accords pour booster l’industrie aéronautique

Articles les plus lus

1
Aéronautique. Comment (et pourquoi) le Maroc est devenu un pilier stratégique dans la chaîne de valeur de Safran
2
L’accord franco-algérien de 1968 coûte 2 milliards d’euros par an à la France, dévoile un rapport explosif
3
Les Lions de l’Atlas dans l’histoire: retour sur la folle série victorieuse du Maroc
4
Nasser Bourita s’entretiendra jeudi avec son homologue russe à Moscou
5
À quand un pôle équestre à Marrakech?
6
Transport aérien: easyJet ouvre une base à Marrakech, une première pour une low-cost en Afrique
7
Aéronautique: le Roi préside le lancement du complexe de moteurs d’avions du groupe Safran à Nouaceur
8
Montée en compétence, interopérabilité, tech… Ce que les exercices conjoints des FAR disent de la stratégie militaire du Maroc
Revues de presse

Voir plus