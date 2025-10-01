Trois nouveaux accords pour booster l’industrie aéronautique

Le Maroc confirme son ambition de faire de l’aéronautique un pilier de son industrie. Constructeurs, équipementiers et sous-traitants internationaux multiplient les investissements et les implantations dans le Royaume, attirés par un écosystème en pleine maturation. L’Aerospace Meetings Casablanca, devenu un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur, a offert une vitrine idéale pour exposer les avancées de cette filière stratégique.

La 8ᵉ édition, qui s’est tenue du 30 septembre au 2 octobre au Midparc de Casablanca, a réuni 250 entreprises provenant de 22 pays et devrait accueillir 800 visiteurs professionnels. «L’événement vise à renforcer les liens entre les différents maillons de la supply chain aéronautique, des constructeurs aux fournisseurs, en passant par les équipementiers», souligne Finances News Hebdo.

Cette édition a été marquée par la signature de trois accords industriels majeurs, visant à améliorer l’intégration locale et à développer de nouvelles compétences à forte valeur ajoutée. Collins Aerospace, géant américain du secteur, renforce ainsi ses partenariats avec des fournisseurs marocains.

«La signature de ces protocoles d’accord marque une étape concrète dans le renforcement du partenariat stratégique entre le Maroc et Collins Aerospace», a déclaré Ryad Mezzour, ministre du Commerce et de l’Industrie. «Elle scelle la consolidation d’un écosystème d’approvisionnement intégré, capable de densifier la supply chain locale tout en positionnant le Royaume sur de nouvelles spécialisations aéronautiques», a-t-il ajouté dans des propos repris par l’hebdomadaire.

Le premier accord concerne Ratier-Figeac Maroc (RFM), filiale de Collins Aerospace. Il prévoit l’ouverture d’une nouvelle ligne d’assemblage d’équipements de cockpit et de cabine sur le site de Nouaceur, introduisant de nouvelles technologies et créant des opportunités pour la main-d’œuvre locale.

Le deuxième protocole, signé avec Nicomatic, prévoit l’implantation à Casablanca d’une unité industrielle spécialisée dans les faces avant rétroéclairées pour cockpit. Cette initiative renforce la position du Maroc comme plateforme industrielle de pointe. Nicomatic Maroc, filiale du groupe français Nicomatic, est présent dans le Royaume depuis 2022.

Le troisième accord a été conclu avec REDSTART Aero, créé par les leaders irlandais DPF Engineering et Shannon Precision Engineering. L’extension de son site de production permettra de fabriquer des pièces de haute précision pour des clients internationaux, tout en développant des compétences pointues en ingénierie et en favorisant l’emploi qualifié.

Said Benhajou, président de l’Aerospace Moroccan Cluster (AMC), a souligné lors de l’inauguration que «le salon n’est pas seulement une convention d’affaires, mais une véritable célébration de notre écosystème». L’événement a également été l’occasion d’inaugurer l’AMC Lab, premier centre d’autotypage du pays, destiné à former les jeunes talents et à accélérer le passage de l’idée au produit.

Pour sa part, Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), a insisté sur la maîtrise du Royaume dans la production complexe, rendue possible grâce à un capital humain formé aux standards internationaux. «Les investissements affluent et l’emploi suivra inévitablement», a-t-il ajouté, notant que près de 40% des effectifs du secteur sont des femmes.

Avec ces initiatives, le Maroc consolide sa stratégie de développement industriel et affirme sa volonté de devenir un hub aéronautique intégré et innovant, capable de rivaliser sur les chaînes de valeur mondiales.