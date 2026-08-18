Société

Fès: démantèlement d’un réseau spécialisé dans le vol de motos

Les gendarmes de la brigade de Bensouda, à Fès, ont réussi à mettre fin aux activités d’un réseau spécialisé dans le vol de motos, en arrêtant six personnes, dont deux mineurs.. DR

Revue de presseDans une opération d’envergure menée lundi dernier, les gendarmes de la brigade de Bensouda, à Fès, ont porté un coup décisif à un groupe criminel spécialisé dans le vol de motos. Six individus, parmi lesquels figurent deux mineurs, ont été placés en garde à vue sous l’autorité du parquet compétent, tandis que les investigations se poursuivent pour élucider l’ensemble de leurs méfaits et identifier d’éventuelles ramifications. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 18/08/2026 à 20h29

Lundi dernier, les éléments de la brigade de gendarmerie de Bensouda, à Fès, ont procédé au démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le vol de motocycles, interpellant six suspects, dont deux mineurs. Placés en garde à vue, ceux-ci sont désormais sous le regard vigilant du parquet territorial, qui supervise les premières auditions. «Les enquêteurs s’emploient à confronter les prévenus à l’ensemble de leurs forfaits présumés, tout en explorant les éventuelles ramifications du groupe et l’identité de leurs complices», rapporte Assabah dans son édition de ce mercredi 19 août.

Selon une source proche du dossier, tous les mis en cause sont originaires du quartier Al Massira, dans l’arrondissement de Zouagha. Plusieurs d’entre eux possèdent déjà un casier judiciaire chargé, principalement pour des faits de vol sous toutes ses formes. Les premières investigations ont révélé leur implication dans une série de vols distincts, perpétrés alors que les motos étaient stationnées devant des habitations ou des commerces, tant à Fès que dans sa périphérie.

Au cours de l’opération, les gendarmes ont saisi trois motos de marques différentes, ayant fait l’objet de plaintes en bonne et due forme. Ces véhicules ont été restitués à leurs propriétaires légitimes, conformément à la procédure en vigueur et sous le contrôle du parquet. Par ailleurs, les victimes d’autres vols similaires, notamment dans les secteurs d’Aïn Chkaf (province de Moulay Yacoub), de la commune d’Ouled Taeib et du centre-ville de Fès, ont également été entendues, afin de consolider le dossier et de mesurer l’ampleur des agissements du réseau.

«Le démantèlement de cette cellule intervient après l’enregistrement de nombreux vols de deux-roues, dont plusieurs ont été filmés par des caméras de surveillance installées aux abords des maisons, boulevards et artères de divers quartiers», écrit Assabah. Certaines séquences, largement partagées sur les réseaux sociaux, ont suscité une vive émotion et conduit les victimes à déposer plainte auprès des services compétents. Dans un rebondissement singulier, la famille de l’un des accusés aurait menacé de poursuivre en justice des comptes Facebook ayant diffusé ces images.

Par Hassan Benadad
Le 18/08/2026 à 20h29

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