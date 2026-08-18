1,27 milliard de m³ en moins entre mai et août: ce que les vagues de chaleur ont coûté aux réserves des barrages

Les retenues des barrages ont perdu plus de 1,27 milliard de m³ entre la mi-mai et la mi-août. Selon le bulletin quotidien de la Direction de la recherche et de la planification de l’eau, elles totalisent 11.681,67 millions de m³ au 18 août 2026, contre 12.953 millions de m³ trois mois plus tôt. Le taux de remplissage national recule ainsi de 76% à 68,6%, un repli de plus de 7 points qui traduit le prélèvement estival classique, que ce soit à travers l’irrigation, l’alimentation en eau potable, les besoins industriels ou l’évaporation.

Aucun bassin n’échappe à l’érosion saisonnière. La Moulouya enregistre la baisse la plus sévère, de 73,7% à 57,73%, soit 16 points perdus en trois mois. Ses réserves fondent de 517,3 à 404,97 millions de m³. Le Tensift cède plus de 12 points, de 95% à 82,71%, même si ses volumes restent modestes avec 168,04 millions de m³. Le Loukkos glisse de 92% à 81,24% et voit son stock passer de 1.801 à 1.589,54 millions de m³. Le Guir-Ziz-Ghris recule de 51,5% à 40,96%, avec 224,58 millions de m³ restants.

Le Bouregreg perd près de 10 points, de 90,2% à 80,65%, et conserve 1.188,23 millions de m³. Le Sebou, première réserve du pays, résiste mieux. Son taux passe de 88,4% à 81,59% et son stock de 4.747,6 à 4.381,72 millions de m³, soit tout de même 366 millions de m³ consommés, la plus forte ponction en volume du Royaume.

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L’Oum Er Rbia limite sa baisse à un peu plus de 5 points, de 65,7% à 60,45%, et conserve 3.024,57 millions de m³. Le Souss-Massa passe de 54,7% à 49,38%, avec 356,96 millions de m³, et le Draâ-Oued Noun de 37,7% à 32,73%, avec 343,06 millions de m³. Ces deux bassins demeurent les moins lotis du pays.

Un coup d’œil aux 20 barrages les plus importants suffit pour constater ce grand écart géographique, même si les deux plus grands réservoirs ne bougent presque pas. Al Wahda, premier réservoir du pays avec une capacité de 3.452 millions de m³, ne cède que 2 points, de 88% à 85,64%, et retient encore 2.956,37 millions de m³. Al Massira, deuxième barrage national, limite sa baisse à un peu plus d’un point, de 42% à 40,61%, avec 1.075,98 millions de m³ stockés.

Le barrage Al Massira. (K.Essalak/Le360)

Le complexe de l’Oum Er Rbia tient globalement bon. Bin El Ouidane glisse de 94% à 84,18%, avec 1.071,96 millions de m³, Ahmed El Hansali de 86% à 80,61%, avec 561,97 millions de m³, et Hassan Ier de 99% à 91,49%, avec 210,19 millions de m³.

Les ouvrages du Sebou paient un tribut plus lourd. Idriss Ier accuse la chute la plus sévère du classement, de 95% à 77,60%, soit près de 200 millions de m³ consommés en trois mois, pour un stock ramené à 834,28 millions de m³. El Kansera perd 17 points, de 91% à 73,51%, et Asfalou glisse légèrement de 61% à 59,05%. Sidi Mohammed Ben Abdellah recule de 90% à 76,75%, avec 662,68 millions de m³. Sur le Loukkos, Oued El Makhazine cède plus de 16 points, de 91% à 74,54%, tandis que Dar Khroufa passe de 99% à 92,73% et le barrage du 9 avril 1947 de 75% à 71,44%. Tiddas, sur le Bouregreg, fait figure d’exception avec un repli limité de 92% à 90,26%.

Barrage Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 18 mai 2026 Taux au 18 août 2026 Évolution (points) Volume au 18 mai (Mm³) Volume au 18 août (Mm³) Évolution du volume (Mm³) Al Wahda Sebou 3.452,05 88,00 % 85,64 % -2,4 3.060,80 2.956,37 -104,43 Al Massira Oum Errbia 2.649,54 42,00 % 40,61 % -1,4 1.125,50 1.075,98 -49,52 Bin El Ouidane Oum Errbia 1.273,40 94,00 % 84,18 % -9,8 1.200,80 1.071,96 -128,84 Idriss Ier Sebou 1.075,15 95,00 % 77,60 % -17,4 1.028,50 834,28 -194,22 Sidi Mohammed Ben Abdellah Bouregreg 863,42 90,00 % 76,75 % -13,3 780,10 662,68 -117,42 Ahmed El Hansali Oum Errbia 697,18 86,00 % 80,61 % -5,4 601,00 561,97 -39,03 Oued El Makhazine Loukkos 695,81 91,00 % 74,54 % -16,5 635,10 518,69 -116,41 Tiddas Bouregreg 505,77 92,00 % 90,26 % -1,7 466,30 456,49 -9,81 Dar Khroufa Loukkos 474,75 99,00 % 92,73 % -6,3 472,80 440,22 -32,58 Mansour Eddahbi Draâ-Oued Noun 445,27 50,00 % 38,93 % -11,1 226,40 173,35 -53,05 Hassan II Moulouya 353,69 57,00 % 57,68 % +0,7 202,90 204,01 1,11 9 avril 1947 Loukkos 305,64 75,00 % 71,44 % -3,6 231,50 218,36 -13,14 Asfalou Sebou 294,86 61,00 % 59,05 % -2,0 180,10 174,12 -5,98 Youssef Ben Tachfine Souss-Massa 290,87 49,00 % 47,75 % -1,3 143,10 138,89 -4,21 Hassan Addakhil Guir-Ziz-Ghris 287,57 71,00 % 55,26 % -15,7 204,60 158,90 -45,70 Sultan Moulay Ali Cherif Draâ-Oued Noun 280,18 22,00 % 19,46 % -2,5 61,90 54,52 -7,38 Hassan Ier Oum Errbia 229,75 99,00 % 91,49 % -7,5 228,60 210,19 -18,41 Kadoussa Guir-Ziz-Ghris 224,18 33,00 % 27,98 % -5,0 74,40 62,73 -11,67 El Kansera Sebou 204,86 91,00 % 73,51 % -17,5 187,10 150,59 -36,51 Abdelmoumen Souss-Massa 198,44 36,00 % 33,91 % -2,1 72,10 67,29 -4,81

Mansour Eddahbi tombe de 50% à 38,93%, avec 173,35 millions de m³. Hassan Addakhil perd 16 points, de 71% à 55,26%, et Kadoussa recule de 33% à 27,98%. Youssef Ben Tachfine, principal réservoir du Souss, s’effrite de 49% à 47,75%, et le Sultan Moulay Ali Cherif glisse de 22% à 19,46%, avec 54,52 millions de m³ seulement.

Deux ouvrages font mentir la tendance générale. Hassan II, sur la Moulouya, gagne même légèrement du terrain, de 57% à 57,68%, et Agdez progresse de 35% à 38,98%.

En dépit du contrecoup estival, le bilan annuel demeure nettement plus favorable que l’an passé. À la même date de 2025, le taux de remplissage national plafonnait à 34,49%. Les réserves actuelles représentent ainsi près du double de leur niveau d’il y a un an, un matelas qui devrait permettre d’aborder les prochains mois avec une marge de sécurité.