Législatives 2026: Lekjaa déclenche un véritable mercato électoral en faveur du PAM

L’adhésion officielle de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de Football (FRMF), au Parti authenticité et modernité (PAM), sert, semble-t-il, de catalyseur pour que d’autres dirigeants sportifs rejoignent le parti du Tracteur. C’est du moins ce que constate le quotidien Assabah dans son édition du mardi 18 août.

D’après les sources du quotidien, «quelques jours après l’annonce officielle de l’arrivée de Fouzi Lekjaa au PAM, Fouad El Moudni, président de l’Union sportive Amal Tiznit (USAT), qui a validé une accession historique en Botola Pro D1, a rallié le Tracteur».

Et c’est lui qui conduira la liste du PAM dans la circonscription électorale locale de Tiznit pour les législatives de septembre prochain. L’annonce de cette accréditation électorale a été faite dernièrement, lors d’un meeting du PAM présidé par Fouzi Lekjaa, précisent les mêmes sources.

Dans la même région, poursuit la même source, «Ismail Zitouni, président délégué du club de l’Olympique Dcheira (OD), qui a connu un passage historique mais très court en première division (Botola Pro D1), avant de retourner immédiatement en deuxième division (Botola Pro D2), a également pris la destination politique du Tracteur».

D’après les mêmes sources, «Abdeslam Belegchour, président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) et président du club de la Renaissance Club Athletic Zemamra (RCAZ), leur emboîterait le pas dans les prochains jours».

De même, ajoutent les sources d’Assabah, d’autres dirigeants sportifs s’apprêtent également à rallier le Tracteur, mais leur engagement avec d’autres partis politiques durant ce mandat les pousse à ne pas l’annoncer actuellement, en attendant la fin de ce mandat. Autant dire que Faouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale marocaine de Football (FRMF) et ministre délégué chargé du Budget, a déclenché un véritable mercato électoral en faveur du PAM