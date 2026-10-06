Premier vol réussi pour le F-16 Block 72 des Forces Royales Air

Dans un communiqué, Lockheed Martin a annoncé, ce mardi 6 octobre, le succès du premier vol du premier F-16 Block 72 des Forces royales air. L’avion poursuit désormais ses essais en vol en vue de sa livraison.

Le F-16 Block 72 est la version la plus récente et la plus avancée du Fighting Falcon. Il dispose d’une avionique modernisée, de capteurs de dernière génération et de systèmes de mission améliorés. Sa sécurité et sa fiabilité ont également été renforcées, fait-on savoir.

«Ce premier vol traduit une avancée concrète du programme F-16 Block 72 du Maroc et constitue une étape déterminante pour renforcer la puissance aérienne future du Royaume», a déclaré Mike Shoemaker, vice-président et directeur général de l’Integrated Fighter Group de Lockheed Martin.

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Il a ajouté que le F-16 «demeure un élément essentiel de la défense aérienne actuelle et future». Selon lui, l’appareil continuera de soutenir la souveraineté du Maroc et de contribuer à la stabilité régionale pour les décennies à venir.

Lockheed Martin rappelle que sa coopération avec le Maroc remonte à plus de cinquante ans. Elle a débuté en 1974 avec la livraison du premier C-130H.

Les Forces armées royales exploitent aujourd’hui des F-16, des C-130, des systèmes radar avancés et des hélicoptères Black Hawk. Elles doivent aussi recevoir des HIMARS, des systèmes de frappes de précision à longue portée.

L’industriel met également en avant son engagement auprès du tissu industriel marocain, notamment à travers Maintenance Aero Maroc. Cette société doit exploiter un centre de maintenance, de réparation et de révision (MRO) à Benslimane.

Le site s’étendra sur plus de 8.000 m². Il est conçu pour la maintenance lourde et la modernisation des C-130 Hercules. Son extension à d’autres plateformes, dont le F-16, est prévue. Selon Lockheed Martin, cet investissement s’inscrit dans l’ambition du Maroc de devenir un hub régional de maintenance, de réparation et de révision d’aéronefs.

Lors de la pose de la première pierre d’un nouveau hangar de maintenance de pointe sur la plateforme aérienne de Benslimane, le 15 octobre 2025.