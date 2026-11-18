Dans une usine de production de véhicules blindés de combat. (Photo d'illustration). AFP or licensors

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, a lancé ce mercredi 18 novembre l’«Offre Maroc» et la feuille de route des industries de défense et de sécurité, lors d’une séance de travail qu’il a présidée au Palais royal de Rabat. Au terme de celle-ci, le Souverain a donné ses instructions pour une mise en œuvre «rapide et effective».

L’exposé a été présenté devant le Roi par le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, et par Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE.

Le lancement de cette offre s’inscrit, selon le communiqué du Cabinet royal, dans le prolongement des orientations du Souverain visant à doter le Royaume d’une base industrielle et technologique de défense. Il capitalise sur un cadre et de premiers projets déjà en place. La loi 10-20, adoptée en 2020, a ouvert le secteur à l’investissement industriel. Le 1er juin 2024, un Conseil des ministres présidé par le Roi a approuvé le décret créant deux zones d’accélération industrielle de défense, implantées sur des terrains de l’Agence des logements et des équipements militaires (ALEM) et ouvertes à la fabrication de matériels, d’équipements et de munitions ainsi qu’aux services associés.

Le volet fiscal a suivi. En novembre 2024, le gouvernement a ajouté la fabrication de matériels de défense à la liste des activités industrielles éligibles à l’exonération temporaire d’impôt sur les sociétés, les projets du secteur étant par ailleurs appelés à relever du régime des investissements stratégiques de la Charte de l’investissement.

Le 7 octobre dernier, à l’ouverture de la 8ème édition du Marrakech Air Show, le ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale avait exposé les fondements de cette ambition, comme rapporté par Le360.

Abdellatif Loudiyi avait décrit une démarche en plusieurs temps, portée par la vision royale: un arsenal juridique d’abord, des zones industrielles dédiées ensuite, puis des incitations et un accompagnement renforcé des investisseurs, qui ont débouché sur des projets destinés à la demande intérieure comme à l’export.

Lire aussi : Défense. Voici ce que l’on sait d’IRIFI, le drone de frappe qu’Harmattan AI veut développer aux côtés des FAR

Le ministre fixait deux orientations, l’attraction de l’investissement étranger et la localisation des technologies militaires. Il a rappelé que le Roi avait évoqué cette base industrielle dans son dernier discours du Trône. L’objectif, expliquait-il, est de faire passer le Maroc du rang d’importateur de capacités de défense à celui d’«un pays qui bâtit une capacité nationale».

Trois chiffres qui définissent le modèle

À l’horizon 2035, la base industrielle et technologique de défense devrait créer près de 50.000 emplois directs et indirects, couvrir environ 40% des besoins des Forces armées royales et des organes de sécurité et, réaliser plus de 65% de ses revenus à l’export.

Des trois chiffres, le dernier est celui qui en dit le plus. Si plus de 65% des revenus doivent venir de l’export, c’est que l’industrie de défense marocaine ne travaillera pas seulement pour les FAR. Elle devra aussi vendre à l’étranger.

Le Maroc a déjà procédé ainsi dans l’automobile et l’aéronautique. Il a fait venir les grands donneurs d’ordres, des fournisseurs locaux se sont installés autour d’eux et les usines ont fini par exporter. Le communiqué du Cabinet royal fait le rapprochement en rappelant les acquis du Royaume dans l’aéronautique, l’automobile et l’électronique.

Dans un entretien avec Le360 en 2024, Hicham El Hafdi, ancien officier supérieur de la Garde royale, analyste en géopolitique et consultant en intelligence économique, rappelait qu’aucune industrie de défense ne peut vivre de ses seules commandes domestiques et que l’exportation offre en retour un levier d’influence diplomatique. Le marché africain, où le Maroc a tissé des liens économiques et politiques, est le débouché naturel identifié de longue date.

Le taux de 40% dit aussi, en creux, que 60% des besoins resteront importés. L’objectif est une souveraineté ciblée, pas une autarcie. Hicham El Hafdi avait une formule pour cela: être souverain, c’est «choisir ses dépendances».

La marge de manœuvre budgétaire existe. Le projet de loi de finances 2027 autorise 190,5 milliards de dirhams d’engagements par anticipation pour la défense, contre 157 milliards en 2026, soit 21% de plus. Le compte spécial qui finance les acquisitions et le soutien à l’industrie de défense est doté de 11,49 milliards de dirhams. C’est sur cette commande publique que peuvent s’adosser les clauses de localisation imposées aux fournisseurs.

Six filières, une logique duale

Les domaines retenus sont les drones et systèmes autonomes, les systèmes terrestres, les systèmes navals, l’électronique de défense, la cyberdéfense et l’intelligence artificielle. La chaîne de valeur visée est complète: conception et production, maintenance, essais et stockage.

Plusieurs de ces filières ont déjà un point d’ancrage.

Les drones. C’est le segment le plus fourni. Le turc Baykar a créé début 2025 une filiale marocaine, Atlas Defense, pour concevoir, fabriquer et entretenir des drones.

La société française Harmattan AI a signé en octobre une lettre d’intention pour développer IRIFI, un drone de frappe d’une portée de 2.000 km, dans le prolongement d’un partenariat conclu en juin avec les FAR. Celui-ci repose sur trois piliers: une usine près de Casablanca, un centre de R&D en intelligence artificielle à Rabat et des partenariats avec les établissements marocains d’enseignement supérieur. L’entreprise promet une fabrication complète et non un simple assemblage final.

IRIFI. (PHOTO: Harmattan AI)

Le terrestre. Le partenariat signé en septembre 2024 avec l’indien Tata Advanced Systems porte sur la production locale du blindé WhAP 8x8, avec un taux d’intégration locale de 35% au démarrage, porté à 50% à terme.

Lors de l'inauguration, mardi 23 septembre à Berrechid, de l'usine TATA Advanced Systems Maroc (TASM).

Autour de ce programme se greffent déjà des sous-traitants: la société Moroccan Military Industry doit livrer ses premières tourelles aux FAR en mars 2027 et fabriquera les munitions associées. Elle dispose d’une usine à Midparc et installe un second site à Sidi Yahya pour les munitions de moyen et gros calibre. Son dirigeant affirme disposer déjà d’un client européen membre de l’OTAN pour l’export.

L’aéronautique militaire et les munitions. L’émirati EDGE a signé en octobre un contrat de munitions de précision pour les drones de combat des Forces royales air, assorti d’un protocole d’accord sur la production locale d’armes légères et de moteurs aéronautiques avec des entreprises marocaines.

Une agence pour piloter, une holding pour investir

C’est la principale innovation institutionnelle. L’agence stratégique mettra en œuvre la stratégie nationale et accompagnera les investisseurs. La holding industrielle structurera les écosystèmes, mobilisera les capitaux publics et privés et fera émerger des champions locaux.

L’outil prend tout son sens au regard de la loi 10-20, qui impose que le capital des entreprises autorisées soit détenu en majorité par des Marocains. Il faut donc des partenaires nationaux capables de porter ces participations. Jusqu’ici, ce rôle a surtout été tenu par des acteurs publics comme MEDZ, filiale de la CDG.

Le Roi a fixé l’ordre des priorités: d’abord la mise en place des organes de gouvernance et du plan de financement, avec une facilitation des procédures d’investissement et la mobilisation du secteur privé national.

Quatre zones, dont deux adossées à des bases aériennes

Le foncier existant est déjà conséquent. Les deux zones gérées par la SGZID, à Nouaceur et à Sidi Yahya, totalisent 675 hectares. Elles n’ont pas le même profil. Nouaceur, sur 75 ha, propose des lots de 3.000 à 9.000 m² à la vente, adaptés à des unités de taille moyenne proches du pôle aéronautique de Casablanca. Sidi Yahya, près de Kénitra, s’étend sur 600 ha avec des lots de 3 à 60 ha en location, des bunkers de stockage aux normes et une réserve foncière: c’est le site des activités lourdes et pyrotechniques.

La société de gestion, créée en juillet 2025, est détenue à parts égales par l’ALEM et MEDZ et revendique plus de dix clients. Une dizaine de protocoles d’accord étaient annoncés lors du Marrakech Air Show, dans les munitions et systèmes d’armes, les drones, la maintenance aéronautique, l’électronique de défense et les matériaux.

Benguerir et Benslimane accueilleront les deux nouvelles zones, dans la continuité de ce qui s’y fait déjà. Les deux villes abritent des bases militaires que les premiers projets industriels lancés dès 2024 visaient déjà à équiper pour la maintenance des avions militaires.

Benslimane accueille aujourd’hui un pôle en activité. Comme rapporté par Le360 ce mercredi, Maintenance Aero Maroc y a restitué un premier C-130 aux Forces royales air en 2025 après une visite majeure et travaille sur un deuxième appareil.

Son hangar de plus de 8.000 m², certifié pour les C-130 comme pour les F-16, est attendu au premier trimestre 2027. Le projet associe Sabena Engineering, MEDZ et Lockheed Martin, et la perspective est directe: le Maroc a commandé 25 F-16 Block 72, dont le premier a volé en octobre. Une zone industrielle à proximité permettrait d’agréger autour de ce noyau les sous-traitants de la maintenance aéronautique.

Lors de la pose de la première pierre d’un nouveau hangar de maintenance de pointe sur la plateforme aérienne de Benslimane, le 15 octobre 2025.

Le facteur humain, vrai goulot d’étranglement

Une académie spécialisée, montée avec les industriels, un programme d’orientation précoce des jeunes talents, le développement de la formation professionnelle et l’appel aux compétences civiles, militaires et de la diaspora... Le volet formation occupe une place importante dans cette nouvelle feuille de route accompagnant l’offre Maroc.

Les 50.000 emplois visés demanderont un effort de formation important. Dès 2024, Hicham El Hafdi prévenait que les futurs clusters ne se développeraient pas sans centres de formation et instituts de recherche adossés. Les industriels, eux, en font un argument commercial: MMI assure que 99% de ses effectifs, ingénieurs compris, sont marocains, Harmattan AI dit vouloir recruter des ingénieurs marocains pour sa R&D et, MAM forme des techniciens sur C-130 et F-16 par transfert de savoir-faire depuis la Belgique.

4 milliards de dirhams pour amorcer

Sur instructions du Roi, le Fonds Hassan II pour le développement économique et social contribuera à hauteur de 4 milliards de dirhams. Cette mise de départ doit permettre de doter la holding, d’aménager les nouvelles zones et d’amorcer les prises de participation.

L’essentiel viendra des investisseurs que l’«Offre Maroc» veut attirer en s’appuyant sur les partenariats stratégiques du Royaume. La diversification est déjà une réalité: Américains, Français, Belges, Israéliens, Turcs, Émiratis, Indiens et Brésiliens sont engagés ou en discussion, une stratégie qui évite de dépendre d’un fournisseur unique.