Le 16 octobre dernier, le polytechnicien Ahmed Rahhou a été nommé au poste de ministre chargé de l’Intelligence artificielle, de la Transformation numérique et de la Réforme de l’administration. (Je dois préciser, pour être tout à fait transparent, que Ahmed est un ami depuis l’époque lointaine où nous étions tous deux dans la même classe de mathématiques supérieures au lycée Lyautey de Casablanca. Qu’on ne compte pas sur moi pour le chahuter avant même qu’il ait dit bismillah.)

Rahhou n’est pas le premier ministre spécifiquement chargé de l’IA. Les Émirats arabes unis ont été le premier pays au monde à créer ce poste, dès 2017. En France, le portefeuille du Numérique a été élargi à l’IA en 2024. Le Royaume-Uni a fait mieux depuis juillet dernier en élevant la fonction au rang de ministre siégeant au Cabinet. (Il faut noter que le titulaire, Kanishka Narayan, est né en Inde et n’est arrivé en Angleterre qu’à l’adolescence, ce qui dit quelque chose de la méritocratie qui règne chez Albion.)

Donc Rahhou n’est pas le premier ministre de l’IA; mais il est le premier à avoir annoncé vouloir développer une IA en langage vernaculaire —en darija. Et pour cause: le problème de la diglossie ne se pose que dans les pays arabes, et singulièrement au Maghreb. Rappelons que la diglossie —qui n’a rien à voir avec le bilinguisme— désigne une situation où deux variétés d’une même langue (désignées par variété high et variété low) coexistent au sein d’une même communauté. Elles y coexistent avec des fonctions sociales distinctes. Chez nous, il s’agit de la langue littérale, écrite, celle des discours officiels, des prônes du vendredi à la mosquée, des arrêts de justice: c’est la variété high, par opposition avec la langue parlée en famille, dans la rue, dans les cafés, dans les échanges informels: c’est la darija, la variété low.

«une IA qui répondrait concrètement, dans une langue accessible à tous les citoyens, en tenant compte de la psychologie du Marocain de chair et de sang, de sa façon de voir le monde dans sa quotidienneté avec l’humour qui permet de survivre, eh bien une telle IA-Bouazza, elle est pour l’instant impossible à construire» — fouad Laroui

(On n’entrera pas ici dans la discussion consistant à savoir si la situation de diglossie —qui est un fait indéniable, que chacun peut constater— pose problème ou non. Qu’on me permette de renvoyer à mon livre «Le Drame linguistique marocain», qui vient d’être réédité et qu’on trouve dans toutes les bonnes librairies.)

Cela posé, il faut noter un autre fait: les grands modèles de langage (LLM), sur lesquels repose l’IA, utilisent une masse gigantesque de textes écrits. C’est ainsi qu’ils apprennent à générer à leur tour des textes, ceux de l’IA générative. Par conséquent, en situation de diglossie, l’IA produira nécessairement des textes dans la variété high– puisque l’écrit est son domaine —mais surtout, et c’est le plus important, elle reproduira l’idéologie, la façon de penser, les biais de la variété high.

Pour bien comprendre cela, imaginons deux bonshommes, Ali et Bouazza (A et B). A ne connaît pas un mot de darija, il a passé toute sa vie à lire —exclusivement— tout ce qui était écrit en arabe littéral: la presse arabophone d’élite, les discours officiels, les livres, les édits religieux (et d’abord le Coran), la poésie la plus éthérée, la production juridique, etc. En revanche, B n’a jamais lu un livre ni écouté le moindre discours ni eu le moindre contact avec l’arabe classique. En revanche, il pratique et connaît parfaitement la darija et ses différentes formes, il rit aux blagues du peuple, il cite tous les dictons populaires (du genre ez-zeqram y-mout w yebqaw ‘aynih mehloulin ‘la es-sendouq– et notez que ez-zeqram (l’avare) n’existe pas en arabe); et il use, en cas de besoin, de toutes les injures que la darija fournit obligeamment.

La question qui se pose est la suivante: si vous voulez discuter d’une question particulière, relative à la vie quotidienne des Marocains, est-ce que vous vous adresserez à A ou à B? Pour ce qui est de l’IA, cela revient à demander: est-ce que vous poserez la question à une IA construite sur la variété high de notre langue arabe ou sur la variété low?

Personnellement, je dirais: les deux — cela dépend de la question. Mais peu importe ce que je pense. La vraie contrainte est ailleurs: il existe fort peu de textes écrit en darija —il n’en existe quasiment aucun. Donc une IA qui répondrait concrètement, dans une langue accessible à tous les citoyens, en tenant compte de la psychologie du Marocain de chair et de sang, de sa façon de voir le monde dans sa quotidienneté avec l’humour qui permet de survivre, eh bien une telle IA-Bouazza, elle est pour l’instant impossible à construire. À cause de la diglossie. Et pourtant, il faut la construire. Contre la diglossie.

Et c’est là qu’on comprend l’ampleur de la tâche à laquelle s’attelle Rahhou. Bon courage, cher ami et ex-condisciple.