L’offensive de la députée du PJD Amina Maa El Ainine contre la présidente du CNDH se poursuit depuis l’examen du budget du Conseil à la Chambre des représentants. Elle se prolonge sur Facebook, où des militants du parti s’y sont joints, ce qui a poussé des associations féminines et de défense des droits humains à réagir.

Citant un communiqué commun publié à Rabat le 15 novembre 2026, Al Ahdath Al Maghribia affirme que la Fédération de la Ligue démocratique pour les droits des femmes et 45 autres associations et instances, soit 46 signataires au total, condamnent ce qu’elles qualifient de «campagnes de diffamation, de violence numérique et d’atteinte personnelle» visant Amina Bouayach, sur fond de publications et de campagnes en ligne qui ont accompagné le débat parlementaire sur le budget du Conseil. Elles affirment que leur position s’inscrit dans le respect des règles constitutionnelles encadrant les relations entre le pouvoir législatif et les institutions de gouvernance et de protection des droits, et que la critique institutionnelle doit rester constructive, dans son cadre juridique et éthique, à l’écart du ciblage personnel.

Les signataires disent avoir constaté avec une vive inquiétude ce qu’elles considèrent comme un glissement de certains acteurs politiques vers un discours populiste, jusqu’au dénigrement et à la mise en cause de l’intégrité de la personne, au nom de la culture du «buzz» et de l’excitation numérique, au détriment de la responsabilité politique. Elles avertissent qu’un tel comportement vide le débat public de son contenu démocratique, fragilise la confiance dans l’action politique et les institutions nationales, et banalise les discours de haine et la violence symbolique.

Le journal rappelle que le PJD et le CNDH s’opposent de longue date sur plusieurs dossiers, parmi lesquels le recours à la religion dans les campagnes électorales, le Code de la famille, les droits des femmes et l’héritage.