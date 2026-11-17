Des véhicules et des militaires de la MINURSO devant l’aéroport Hassan Ier de Laâyoune, lundi 16 novembre 2026, dans le cadre de l’opération de retrait de la mission onusienne.

Le retrait de la MINURSO a désormais une échéance. Interrogé par Medi1TV à l’aéroport Hassan Ier de Laâyoune, en marge du départ du premier groupe de membres de la mission, Alexander Ivanko, chargé par le Secrétaire général de l’ONU de superviser le démantèlement et la liquidation de la mission, a fixé l’horizon de l’opération: «Nous essayons de faire du 31 janvier prochain la date limite de notre présence ici.»

Premier volet du dispositif exposé par Alexander Ivanko: le retrait des effectifs. «Le premier niveau consiste à veiller au retrait, dans des conditions convenables, du personnel de la mission présent à l’est et à l’ouest du mur», a-t-il expliqué. Il s’agit donc de ramener l’ensemble des effectifs déployés de part et d’autre du dispositif de défense avant de leur faire quitter la région.

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Trois actes symboliques scelleront ensuite la fin de la mission, a-t-il détaillé: «Abaisser le drapeau des Nations unies, fermer tous nos sièges au Sahara et remettre les clés entre les mains des autorités». Autrement dit, la liquidation ne s’achèvera qu’avec la disparition du dernier symbole onusien et la restitution du dernier local.

Une coordination «permanente» avec Rabat

Autre point abordé par Alexander Ivanko: la collaboration avec le Maroc, qu’il juge exemplaire. «La coopération entre nous est excellente. Je suis en contact permanent avec le chef de l’équipe marocaine chargée de superviser l’opération de liquidation. Nous nous coordonnons de manière continue», a-t-il affirmé. Il a également tenu à remercier le Royaume «pour son excellente coopération et pour avoir fourni tout le nécessaire afin que notre départ se fasse de manière convenable».

Cette équipe marocaine opère dans un cadre fixé au plus haut niveau. Lors de la séance de travail du 4 novembre, le roi Mohammed VI a chargé le Bureau de coordination avec la MINURSO, relevant du ministère de l’Intérieur, de coordonner et d’accompagner la liquidation et le retrait, en prenant les mesures nécessaires à un déroulement fluide et ordonné. Ce dispositif couvre le départ du personnel civil et militaire ainsi que l’évacuation des équipements et moyens matériels de la mission, en liaison avec les services compétents de l’ONU.

Ces déclarations interviennent alors que le retrait est entré dans sa phase opérationnelle. Un premier groupe de cinq militaires a quitté Laâyoune lundi soir à destination de Casablanca, sous le regard d’Alexander Ivanko, venu superviser personnellement l’opération, comme rapporté par Le360. Les départs doivent se poursuivre dans les prochains jours selon un programme établi, jusqu’au dernier membre de la mission. Les effectifs, civils et militaires, sont estimés à environ 340 personnes.

ألكسندر إيفانكو، الرئيس الأسبق لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) بالبدلة الرسمية خلال الإشراف على مغادرة البعثة. DR

L’ampleur du chantier avait été détaillée dès le 2 novembre par le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric. Au menu de cette liquidation: rapatrier environ 160 observateurs militaires, retirer 180 membres du personnel civil et affilié, fermer et rétrocéder 13 installations et sites d’équipe, céder ou transférer les biens et équipements onusiens, démonter les systèmes de communication et de soutien logistique, gérer les archives et clore les contrats sur le terrain.

L’opération est confiée à une équipe réduite, rattachée au Département de l’appui opérationnel de l’ONU et appuyée par le siège, qui doit procéder «de manière progressive». C’est Alexander Ivanko qui a été désigné le 6 novembre par António Guterres pour diriger cette structure de liquidation.

L’échéance du 31 janvier précise, et allonge quelque peu, le calendrier évoqué jusqu’ici. Le 4 novembre, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, avait estimé que l’opération pourrait durer «environ deux mois», en renvoyant les détails au Département de l’appui opérationnel. La date avancée par Alexander Ivanko porte ce délai à trois mois après l’expiration du mandat.

Le même responsable avait été clair sur la nature de la tâche: depuis le 31 octobre à minuit, la mission n’a plus d’autre fonction que d’organiser son retrait, sans aucun mécanisme de vérification de substitution. S’agissant des positions tenues à l’est du mur, il avait indiqué que la MINURSO devait les évacuer et se défaire de son matériel partout où elle est implantée. Il avait aussi insisté sur l’importance du soutien des parties au bon déroulement du retrait.

Rabat, interlocuteur naturel

Le satisfecit d’Ivanko confirme une réalité observée dès les premiers jours: c’est avec le Maroc que se règlent les questions pratiques. Comme le relevait Le360, il informait le 2 novembre une partie du personnel des modalités du départ à Laâyoune; le lendemain, il était à Rabat pour discuter du calendrier avec des responsables marocains, sans avoir rencontré de représentant du Polisario. La raison en est simple: le quartier général de Laâyoune, prêté gratuitement par le Maroc depuis 1991, et la plupart des sites logistiques se trouvent sur un territoire administré par le Royaume.

Le ton employé à Laâyoune rejoint celui adopté par Rabat dès le 31 octobre. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avait alors promis une opération exemplaire, qui ne serait pas une expulsion, tout en précisant que le départ de la mission ne signifiait pas la fin du cessez-le-feu, auquel le Maroc est engagé depuis le 6 septembre 1991. Le Cabinet royal a depuis qualifié cet attachement d’«engagement volontariste» que la fin du mandat ne modifiera pas. De son côté, António Guterres avait pris acte, le 1er novembre, de la fin de la mission et demandé aux parties de coopérer pour un départ ordonné et aussi rapide que possible.

Le Conseil de sécurité n’a pas reconduit le mandat de la MINURSO le 30 octobre, à la suite d’un veto russe contre la résolution portée par les États-Unis. Le mandat a expiré le 31 octobre et la période de liquidation a débuté le 1er novembre. Le Cabinet royal avait aussitôt souligné que la présence de la mission dans les provinces du Sud, à travers son personnel, ses véhicules, son matériel et ses symboles, devait cesser, et que cette non-reconduction devait marquer la fin de la saisine du Conseil de sécurité sur ce dossier.

Si le calendrier annoncé par Alexander Ivanko est tenu, le dernier drapeau onusien sera abaissé au Sahara marocain au plus tard le 31 janvier 2027.