EN DIRECT. Intempéries: suivez l’évolution de la situation

22:00 - Casablanca: le courant rétabli après quatre heures de blackout provoqué par la tempête Charles

L’alimentation électrique a été entièrement rétablie vers 21h dans les quartiers de Casablanca touchés, mercredi, par une importante coupure provoquée par la tempête Charles. Une forte mobilisation des équipes de l’ONEE et de la SRM Casablanca-Settat, en coordination avec les autorités locales, a permis de remettre en service le réseau. Le360 apprend qu’une cellule de crise avait été installée dès le début de l’incident au siège de la wilaya, en présence du wali Mohamed Mhidia.

Lire l’article.

21:05 - Casablanca plongée dans le noir: le courant rétabli dans plusieurs zones

Le courant électrique a été rétabli dans les secteurs de Californie, Bachkou et Mandarouna, ainsi que le long des grands boulevards Taddart (Hachmi Filali) et La Mecque.

21:00 - Alerte météo. Jusqu’à 110 mm de pluie attendus à Chefchaouen, Al Hoceima, Tétouan et Essaouira

Des pluies ou averses localement fortes avec risque de grêle et de fortes rafales de vent sont attendues, mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Lire l’article.

20:20 - Casablanca plongée dans le noir: les explications de la SRM

La ville de Casablanca a été plongée dans le noir ce mercredi en fin d’après-midi. Selon la SRM Casablanca-Settat, un incident sur les lignes Très Haute Tension de l’ONEE, causé par les rafales de vent et les orages, est à l’origine de la coupure.

Casablanca plongée dans le noir. (A.Gadouz/Le360)

Lire l’article.

19:30 - Casablanca plongée dans le noir: ce que l’on sait

Une violente tempête qui frappe la côte atlantique a provoqué un incident affectant l’alimentation des postes électriques de Dar Bouazza et d’Ouled Haddou. Plusieurs quartiers de Casablanca ont été plongés dans le noir. Les équipes de la SRM Casablanca-Settat et de l’ONEE sont intervenues en urgence. Le360 apprend qu’environ 50% des clients concernés ont été réalimentés dans un premier temps, tandis que les opérations se poursuivent.

🇲🇦⚡ Une violente tempête qui frappe la côte atlantique a provoqué, mercredi peu après 17h, un incident affectant l’alimentation des postes électriques de Dar Bouazza et d’Ouled Haddou. Plusieurs quartiers de Casablanca ont été plongés dans le noir.



Le360 apprend qu’environ 50%… pic.twitter.com/Wsn1u9LJXP — Le360 (@Le360fr) November 11, 2026

Lire l’article.

19:10 - Tempête «Charles»: les cours suspendus dans dix provinces et préfectures

Pluies diluviennes, orages et rafales jusqu’à 100 km/h: la tempête «Charles» a placé les autorités en état d’alerte pendant trois jours. Par mesure de précaution, les cours ont été suspendus dans dix provinces et préfectures du Royaume.

Lire l’article.

18:00 - Intempéries: perturbations possibles sur certaines lignes du tramway à Casablanca

En raison des mauvaises conditions météorologiques, le trafic du tramway pourrait connaître des perturbations temporaires sur certaines lignes à Casablanca.

17:30 - Casablanca: une importante coupure d’électricité touche les quartiers du centre-ville

Une importante coupure d’électricité affecte, depuis 17h ce mercredi 11 novembre, les quartiers du centre de Casablanca. L’interruption de l’alimentation électrique concerne notamment Sidi Belyout, Maârif, Gauthier, Bourgogne, mais également d’autres secteurs de la métropole, sans que l’étendue exacte des zones touchées soit encore connue.

Lire l’article.

15:00 - Tétouan: sacs de sable et barrières installés dans plusieurs quartiers

Depuis les premières heures de la matinée du mercredi 11 novembre, les autorités locales de la ville de Tétouan poursuivent la mobilisation de l’ensemble de leurs moyens humains et logistiques, en lien avec le bulletin d’alerte météorologique.

وضع أكياس رملية بشوارع تطوان من أجل التصدي للفيضانات

Conformément aux directives de la cellule de veille de la préfecture de la province, les autorités locales de Tétouan ont installé des barrières et des sacs de sable afin de protéger plusieurs ruelles, rues et quartiers contre le risque d’inondations, qui pourrait les menacer si la ville connaissait de fortes précipitations au cours des prochaines heures.

14:00 - Alerte Météo. Pluies ou averses localement fortes et fortes rafales de vent dans plusieurs provinces

Oscillant entre 80 et 110 mm, des pluies ou averses localement fortes sont prévues, de mercredi à 12h00 à jeudi à 12h00, dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Tétouan, Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Ait Melloul et Chtouka-Ait Baha, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Lire l’article.

13:00 - Safi: réunion dédiée à l’examen des mesures prises afin de faire face aux intempéries

Le Comité provincial de veille chargé de la gestion et du suivi des événements liés aux inondations au niveau de Safi a tenu, mardi au siège de la Province, une réunion élargie consacrée à l’examen des différentes mesures et dispositions prises et celles qui seront adoptées pour faire face aux intempéries.

Au cours de cette réunion, présidée par le gouverneur de la province, Mohamed Fettah, il a été procédé à la présentation du bilan des interventions de terrain réalisées et en cours, notamment les travaux de curage et de nettoyage des ravins et des oueds, en plus des canaux d’évacuation des eaux pluviales, dans le but de renforcer l’état de préparation, d’élever le niveau de prévention et de protéger la population et leurs biens des risques d’inondations.

La rencontre a également été marquée par la présentation de l’état d’avancement du projet de mise en place du système de surveillance et d’alerte précoce, en tant que l’un des mécanismes essentiels à même de consolider la capacité d’anticipation des risques et d’intervention en temps opportun.

En outre, il a été question de vérifier l’état de préparation des engins, des équipements et des ressources humaines mobilisés par les différents services concernés, ainsi que des mesures de vigilance et des préparatifs pris par les autorités locales.

11:00 - Intempéries: les usagers de la route appelés à observer plusieurs mesures de prévention lors de leurs déplacements

Le ministère de l’Equipement, de l’Eau et des Forêts a appelé les usagers de la route à observer un ensemble de mesures de prévention afin de garantir leur sécurité, suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction générale de la météorologie qui prévoit, mercredi et jeudi, de fortes pluies orageuses accompagnées d’importantes précipitations dans plusieurs provinces du Royaume.

Dans des situations météorologiques pareilles et afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, le ministère exhorte dans un communiqué à reporter les voyages à travers les provinces concernées durant cette période, sauf en cas de force majeure, et d’éviter les déplacements pendant la nuit, mettant en garde que certains axes routiers peuvent connaitre des perturbations de la circulation en raison des fortes pluies orageuses et rafales de vent attendues.

Le ministère appelle également les usagers à se préparer avant le voyage par la vérification de l’état mécanique des véhicules, à savoir la batterie, les freins, l’éclairage, la pression des pneus, le balais d’essuie-glace, le liquide lave glace, le carburant en quantité suffisante et l’état du chauffage, ainsi qu’à être vigilants surtout au niveau des sections routières susceptibles d’être submergées notamment les points bas et les traversées de la route des Oueds et Chaâbas.

Il recommande aussi d’éviter de s’aventurer sur les radiers submersibles pendant les crues, de s’abstenir de l’excès de vitesse et tout dépassement ou manœuvre brusque et de respecter la distance de sécurité entre les véhicules.

Metant l’accent sur la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades sur place relevant des directions territoriales du ministère, il invite les usagers à contacter le Centre de permanence de la Direction générale des routes au 05 37 71 17 17 pour plus d’information.

09:00 - Dépression «Bruna»: des pluies abondantes attendues dès mercredi et jeudi

L’arrivée de la dépression atlantique «Bruna», accompagnée d’une perturbation frontale organisée, devrait apporter des masses d’air plus fraîches et humides, en plus de précipitations sur plusieurs régions du Royaume, avec un risque de fortes pluies mercredi et jeudi.

Lire l’article.