Odeurs nauséabondes à Casablanca: l’ANP face à ses responsabilités

Le port de Casablanca, où étaient amarrés les navires bétaillers à l’origine des nuisances olfactives du 6 novembre.

L’incident a surpris les habitants de plusieurs quartiers de Casablanca, notamment l’ancienne médina, Belvédère, Bourgogne et jusque dans le Maârif. Vendredi 6 novembre, une forte odeur nauséabonde s’est propagée dans différents secteurs de la métropole, suscitant de nombreuses interrogations. Ces émanations provenaient de navires bétaillers ayant accosté au port de Casablanca, avec à leur bord des animaux en provenance du Brésil et du Paraguay.

Ces bâtiments peuvent passer plusieurs semaines en mer, parfois jusqu’à un mois et demi, avant d’atteindre leur destination. Au cours de ces traversées, les déjections animales, les résidus organiques et les aliments peuvent s’accumuler dans les espaces où sont confinés les animaux. Les conditions de ventilation et de stockage des déchets sont alors déterminantes pour limiter les nuisances. Reste à établir précisément les circonstances de l’incident du port de Casablanca, notamment par des contrôles à bord et des mesures permettant de caractériser les émissions.

La commune hors du périmètre de gestion du port

À la suite des premières réactions, le vice-président du Conseil de la ville, Moulay Ahmed Afilal, a rappelé que la gestion du port ne relevait pas des compétences de la mairie. Une précision importante, dans la mesure où les installations portuaires disposent d’une autorité propre, chargée de leur gestion et de l’exercice de la police portuaire.

Cette responsabilité incombe à l’Agence nationale des ports (ANP), qui assure notamment la gestion des infrastructures portuaires et veille au respect des règles applicables dans leur périmètre. La commune peut naturellement être concernée par les conséquences de nuisances affectant les habitants, mais elle ne dispose pas des mêmes prérogatives que l’autorité portuaire à l’intérieur de l’enceinte du port.

La question s’adresse donc directement à l’ANP. Quelles dispositions ont été prises pour prévenir les nuisances susceptibles d’être provoquées par les navires transportant des milliers d’animaux vivants? Et quels contrôles ont été effectués avant et pendant leur séjour au port?

Lire aussi : Voici l’origine des odeurs nauséabondes à Casablanca

La loi 71-18 relative à la réforme du système national portuaire ne laisse guère de place à l’ambiguïté sur les obligations environnementales. Son article 58 interdit toute atteinte à l’environnement et à la santé à l’intérieur du port. Il vise expressément le dégagement de gaz, de fumées denses ou d’odeurs nauséabondes au-delà des seuils ou concentrations tolérés par la législation et la réglementation en vigueur.

L’article 60 prévoit, de son côté, que toute personne à l’origine d’une pollution de l’environnement portuaire doit en informer sans délai la capitainerie, traiter la pollution et remettre les lieux en état. En cas de défaillance, l’autorité portuaire peut intervenir aux frais et sous la responsabilité de la personne concernée.

Le règlement d’exploitation du port de Casablanca prévoit également des obligations en matière de propreté et de gestion des déchets. Son article 195 dispose notamment que l’admission des animaux dans le port est interdite sans autorisation préalable de l’autorité portuaire, délivrée au vu des autorisations des administrations compétentes. Les articles 193 et 194 encadrent, pour leur part, le nettoyage des lieux de travail et la récupération des produits polluants déversés accidentellement.

Autrement dit, l’accueil de navires transportant du bétail ne saurait être considéré comme une opération ordinaire, dépourvue de contraintes particulières. Il suppose une coordination entre l’autorité portuaire, les services sanitaires et vétérinaires, les exploitants concernés et les responsables des navires.

Le Cap, un précédent qui impose la transparence et la coordination

Casablanca est loin d’être la première ville portuaire confrontée à ce type de nuisance. En février 2024, Le Cap, en Afrique du Sud, a connu un épisode particulièrement marquant. Un navire bétailler, l’Al Kuwait, transportant quelque 19.000 bovins en provenance du Brésil et à destination du Moyen-Orient, avait provoqué une forte odeur dans plusieurs quartiers de la ville après son arrivée au port.

Les investigations ont rapidement permis d’identifier le bâtiment comme étant à l’origine des émanations. Le navire s’était arrêté pour embarquer des aliments destinés aux animaux et poursuivre son voyage. Des inspecteurs du National Council of Societies for the Prevention of Cruelty to Animals (NSPCA) ont pu monter à bord. Ils ont constaté une accumulation importante de déjections et d’urine, ainsi que des animaux blessés ou malades. Huit bovins ont dû être euthanasiés au cours de l’inspection.

Face aux inquiétudes suscitées par cette escale, l’autorité portuaire sud-africaine, Transnet National Ports Authority (TNPA), avait publié un communiqué pour justifier sa décision d’autoriser l’accostage. Citée par le média public SABC News, elle expliquait que celle-ci avait été prise après une évaluation de la situation et en concertation avec le vétérinaire d’État, les services de santé portuaire et le Centre de coordination de la sécurité maritime.

Ce cas est instructif à double titre. Il montre, d’abord, l’importance d’une coordination effective entre l’autorité portuaire et les services sanitaires et vétérinaires. Il rappelle ensuite qu’une escale de ce type doit faire l’objet d’un suivi et d’une communication publique lorsque ses conséquences débordent de l’enceinte portuaire et affectent les riverains. Le navire a finalement quitté Le Cap après les opérations de ravitaillement et les inspections.

Aux Canaries, des restrictions contre les navires à l’origine de nuisances

Le précédent des îles Canaries va plus loin. En avril 2017, le navire bétailler Polaris 2 avait provoqué de fortes nuisances olfactives à proximité de Santa Cruz de Tenerife. Selon la presse maritime et les médias espagnols, les odeurs avaient affecté des milliers d’habitants. Le bâtiment avait déjà été signalé lors de précédentes escales dans l’archipel.

La réaction des autorités portuaires a été particulièrement significative. Le port de Santa Cruz de Tenerife a interdit au Polaris 2 de mouiller à proximité de ses installations lorsqu’il transportait du bétail. Des restrictions similaires avaient également été rapportées dans les ports de Las Palmas de Gran Canaria et de Puerto de la Cruz, visant le même navire et d’autres bâtiments exploités par la même société.

Lire aussi : Incident du navire Ionikos au port de Casablanca: les traces d’un drame écologique encore visibles sur le littoral

Ces exemples montrent qu’une autorité portuaire ne se limite pas à organiser l’accostage et le départ des navires. Elle doit aussi anticiper les risques, contrôler le respect des prescriptions environnementales et sanitaires, coordonner les interventions et prendre des mesures lorsque les circonstances le justifient.

À Casablanca, plusieurs questions demeurent sans réponse. Combien de navires transportant du bétail étaient présents dans le port au moment des faits? Quelles vérifications ont été effectuées à leur arrivée? Les capitaines ont-ils déclaré les déchets et résidus présents à bord? Les capacités de collecte et de traitement des déjections sont-elles adaptées au volume d’animaux transportés? Des mesures de la qualité de l’air ont-elles été réalisées afin de déterminer la nature et la concentration des émanations?

L’ANP dispose-t-elle, par ailleurs, d’un protocole spécifique pour l’accueil des navires bétaillers, tenant compte de la durée de leurs traversées, du nombre d’animaux transportés et des conditions d’hygiène à bord?

Au-delà de la gestion opérationnelle, cet épisode remet également en question la communication de l’Agence. Depuis la nomination de Mustapha Farès à sa tête, en juin 2024, l’ANP entretient des rapports particulièrement distants avec les médias. Aucune communication officielle n’a été publiée pour expliquer les nuisances olfactives signalées le 6 novembre et informer le public des mesures éventuellement prises pour y remédier.

Ce silence n’est pas sans précédent. En février dernier, le port de Casablanca avait été paralysé pendant plus de quarante heures à la suite d’un grave incident impliquant le porte-conteneurs libérien Ionikos. Dans la nuit du 25 au 26 février, alors qu’il quittait le port, le navire avait perdu 85 conteneurs en mer, provoquant la suspension du trafic maritime jusqu’au vendredi 27 février, vers 16 heures.

Un des conteneurs tombés du navire Ionikos s’échoue sur le littoral de Casablanca, à Tamaris. (K.Essalak/Le360)

L’incident avait également entraîné une pollution du littoral. Sous l’effet de la houle et des courants, plusieurs conteneurs et leur contenu avaient dérivé jusqu’aux plages de Casablanca et de ses environs, où des marchandises éventrées, des emballages et des déchets avaient été rejetés sur le sable. Quelques jours plus tard, des mouettes mortes étaient retrouvées parmi les débris, faisant craindre des conséquences pour la faune côtière, même si les causes de leur mort n’ont pas été formellement établies.

Déchets des conteneurs du navire libérien Ionikos sur la plage de Aïn Diab à Casablanca (A.Gadrouz/Le360).

Si l’ANP avait alors diffusé une note opérationnelle à l’attention des usagers pour annoncer la consignation du port, elle n’avait pas pour autant engagé une véritable communication publique sur les circonstances de l’accident, l’ampleur de ses conséquences environnementales et les mesures prises pour y remédier. Un épisode qui illustre une nouvelle fois la difficulté de l’Agence à rendre compte de manière transparente des événements affectant l’activité portuaire et, au-delà, les intérêts du public.

Ce silence contraste avec les attentes légitimes des habitants, qui ne demandent pas seulement que les odeurs disparaissent, mais souhaitent également savoir d’où elles proviennent, qui en est responsable et quelles mesures seront prises pour que de tels désagréments ne se reproduisent plus.

Les nuisances olfactives du 6 novembre devraient ainsi conduire l’ANP à revoir, si nécessaire, ses procédures d’admission et de contrôle des navires transportant des animaux vivants. Il ne s’agit pas nécessairement de bannir tous les navires bétaillers, mais de déterminer si certains bâtiments, en raison de leurs caractéristiques, de leurs antécédents ou de manquements constatés, doivent faire l’objet de conditions d’accueil renforcées, de restrictions, voire d’une interdiction d’accès.

Les habitants de Casablanca n’ont pas à subir les conséquences de défaillances dans la gestion des déchets ou de conditions de transport insuffisamment maîtrisées. La protection de la santé publique et de l’environnement portuaire relève aussi de la responsabilité de l’autorité qui autorise l’accueil de ces navires. L’ANP est désormais attendue sur les explications, les contrôles et les mesures correctives qu’elle entend mettre en œuvre.