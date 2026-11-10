Sahara. Le veto russe n’est pas la cause du blocage mais «c’est plutôt l’attitude politique d’un pays voisin: l’Algérie», affirme Omar Hilale

L’Assemblée générale des Nations unies s’est réunie ce mardi 10 novembre pour débattre du veto russe qui, le 30 octobre, a privé la MINURSO de mandat. Comme expliqué précédemment par Le360, la séance n’aura aucun effet juridique. La MINURSO ne sera pas ressuscitée et la liquidation se poursuivra.

Mais la convocation porte en elle un désaveu. Si les 193 États membres ont été appelés à se réunir, c’est parce qu’un seul membre permanent a bloqué un texte que onze des quinze membres du Conseil soutenaient. Le mécanisme a été créé précisément pour cela: rappeler qu’un veto n’est pas le dernier mot de la communauté internationale, mais l’exception qu’elle demande à justifier. Ce 10 novembre, ceux qui ont voulu ce veto ont dû dire publiquement ce qu’ils en pensent, devant une communauté internationale qui, elle, s’est déjà prononcée.

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C’est dans ce contexte qu’Omar Hilale, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, a pris la parole, en ouvrant son intervention par ce qu’il a appelé une «question préjudicielle». «Pourquoi sommes-nous ici? Certes, nous sommes ici parce que le 30 octobre, un veto a été opposé contre une résolution structurante qui allait ouvrir la voie et permettre le règlement définitif du différend régional autour de la question du Sahara marocain sur la base de l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine», a-t-il déclaré.

Pour le diplomate, le texte bloqué n’en a pas moins produit ses effets. «Malgré ce veto, la portée politique de cette résolution a résonné au-delà du Conseil de sécurité. Et les 11 pays qui ont apporté leur soutien en sa faveur ont envoyé à la communauté internationale un message haut et fort», a-t-il souligné, avant de résumer ce message: «Le statu quo et le blocage sont devenus inacceptables. Tout simplement parce que la solution politique est à portée de main.»

L’ambassadeur a ensuite choisi de ne pas revenir sur le contenu du texte lui-même. «Je ne vais pas m’attarder sur la résolution, surtout sur les perspectives que cette résolution qui a été vetoée allait ouvrir. Parce que tout simplement l’ambassadeur Mike Waltz vient de l’exposer devant vous avec détail et surtout avec tous les éléments qui ont été empêchés d’être mis en œuvre à cause de ce veto», a-t-il expliqué.

«Le veto n’est pas la cause du blocage, il en est la conséquence»

Pas question, pour autant, de verser dans la complainte. «Le Maroc ne vient pas devant vous ce matin pour critiquer ni pour regretter un veto, mais pour réaffirmer une réalité historique immuable», a affirmé Omar Hilale. Et de poursuivre: «Le Sahara a été marocain avant le 30 octobre. Le Sahara est encore plus marocain après le 30 octobre et le Sahara restera marocain jusqu’à la fin des temps.»

🇲🇦🇺🇳 Omar Hilale devant l’Assemblée générale de l’ONU : « Le Sahara a été marocain avant le 30 octobre. Le Sahara est encore plus marocain après le 30 octobre. Et le Sahara restera marocain jusqu’à la fin des temps. » pic.twitter.com/h3iQz3inEz — Le360 (@Le360fr) November 10, 2026

Restait à désigner l’origine de l’impasse. «Le veto n’est pas la cause du blocage ni de l’impasse actuelle. Il en est la conséquence», a tranché le diplomate, citant un proverbe marocain: «Les causes sont multiples, mais la cause en est une.» Avant de nommer la cause qui est «l’attitude politique d’un pays voisin, l’Algérie.»

À ses yeux, la durée même du différend en dit long. «Quand une impasse dure plus de 50 ans, ce n’est pas un hasard. C’est un choix stratégique. C’est une décision politique», a-t-il lancé, ajoutant: «C’est un refus de régler un problème. Donc, c’est un blocage qui a des ressorts, qui a des acteurs et qui a une adresse.»

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L’ambassadeur a ensuite dévoilé l’architecture de son réquisitoire: «six questions-réponses qui ne vont laisser aucune ambiguïté sur la responsabilité première de l’Algérie dans la perpétuation de ce différend régional, mais surtout dans la perpétuation du drame humanitaire des camps de Tindouf, où 30.000 de nos frères et sœurs sahraouis souffrent depuis un demi-siècle.»

La première question portait sur le cœur de la proposition marocaine: pourquoi l’Algérie a-t-elle peur de l’autonomie sous souveraineté marocaine? «Le Maroc a mis sur la table un plan d’autonomie développé et détaillé comme seule et unique base de règlement de ce différend sous la souveraineté du Royaume. Ne leur en déplaise, c’est ce statut que les parties, l’Algérie et le Polisario, ont discuté en détail à Washington, à Madrid et de nouveau à Washington», a rappelé l’ambassadeur.

Le diplomate a tenu à préciser jusqu’où ces discussions étaient allées. «Tous les éléments de ce statut ont été discutés, des documents ont été préparés. Des ententes ont été, je ne dirais pas conclues, mais des convergences», a-t-il indiqué, révélant au passage que «l’Algérie a même proposé de régler le DDR dans un accord bilatéral avec les Nations Unies».

Alger, «observateur» ou partie prenante?

Omar Hilale s’est ensuite livré à un détour par l’étymologie. «L’autonomie et l’autodétermination ont un tronc commun, auto, en latin, qui veut dire soi-même. Se déterminer soi-même, se gérer soi-même, se gouverner soi-même, s’auto-administrer soi-même», a-t-il développé. «Et c’est ce que ce statut d’autonomie a offert et continue d’offrir. L’autonomie, c’est l’autodétermination en acte», a-t-il conclu sur ce point.

Deuxième interrogation: pourquoi l’Algérie refuse-t-elle d’assumer son statut de partie prenante? «Parce que tout simplement l’assumer, ce serait reconnaître que la clé du blocage se trouve à Alger. Un observateur, comme l’Algérie le prétend, ne propose pas le partage d’un territoire au mépris de ses populations qu’il prétend défendre», a répondu le représentant du Maroc.

Il a poursuivi sur le même registre, en revenant sur la séance du Conseil. «Un observateur ne viole pas une règle de 35 ans en s’imposant à la réunion du Conseil de sécurité le 30 octobre 2026 pour assister au veto et pour exposer sa position. Un observateur ne menace pas les États membres du Conseil de sécurité de se retirer du processus politique s’ils votent en faveur de la résolution du pen holder américain», a-t-il asséné.

Le Polisario n’a pas été épargné. «Tout ce dont il dispose lui est prêté: les camps de Tindouf sur le sol algérien, avec souveraineté sur le sol d’un État souverain, les armes, les ressources financières, la campagne et le soutien diplomatique», a énuméré Omar Hilale.

Le diplomate a également relevé un décalage entre les déclarations publiques du mouvement et son attitude à la table des discussions. «Quand le Polisario dit non dans la presse, il ne dit pas non dans les sessions où nous avons été à Washington et à Madrid. Quand le Polisario dit non, c’est Alger que l’on entend», a-t-il observé, avant de résumer: «Alger n’observe pas ce différend. Alger l’orchestre.»

Venait alors la troisième question, celle du sigle même de la mission: pourquoi l’Algérie s’accroche-t-elle au «R» de MINURSO? «Parce que ce R est le dernier alibi du statu quo. Et je remercie l’ambassadeur Mike Waltz pour avoir développé toutes les péripéties qui ont mené pratiquement à l’abandon du R, aussi bien par les secrétaires généraux successifs que par les envoyés personnels et les résolutions du Conseil de sécurité», a déclaré l’ambassadeur.

🇲🇦🇺🇳 Omar Hilale: « Pourquoi l’Algérie 🇩🇿 s’accroche-t-elle au “R” de MINURSO ? Parce que ce “R” est le dernier alibi du statu quo.



Ce fameux “R” de référendum n’est plus celui de référendum, c’est celui du refus du règlement définitif de ce différend. » pic.twitter.com/LR4UcIet1h — Le360 (@Le360fr) November 10, 2026

Tindouf: «Un réfugié que l’on ne compte pas est un réfugié qui ne compte pas»

À l’appui de cette thèse, Omar Hilale a convoqué l’histoire onusienne du dossier. «Je voudrais rappeler que dès 2000, l’ancien secrétaire général Kofi Annan avait constaté l’impasse du référendum. Le Conseil de sécurité l’a enlevé du lexique de ses résolutions, qui ne l’invoquent plus depuis deux décennies», a-t-il rappelé.

D’où cette formule: «Ce R, le fameux R de référendum, n’est plus celui du référendum, c’est celui du refus du règlement définitif de ce différend», a-t-il lancé.

La quatrième question a déplacé le débat sur le terrain humanitaire: pourquoi l’Algérie s’oppose-t-elle à l’enregistrement des populations des camps de Tindouf depuis un demi-siècle? «Tout simplement parce que compter, c’est rendre des comptes sur les chiffres que personne ne connaît dans le monde depuis 50 ans, même le HCR ne sait pas combien ils sont, ni les (autres) agences onusiennes», a répondu le diplomate.

Rendre des comptes, a-t-il précisé, y compris «sur le détournement de l’aide humanitaire, confirmé par un rapport du Haut-Commissariat aux réfugiés ainsi que par l’OLAF de l’Union européenne». Et aussi «sur les violations des droits de l’Homme les plus élémentaires, confirmées également par la fermeture des camps, par le refus de permettre aux procédures spéciales et aux comités des droits de l’homme de se rendre dans ces camps», a-t-il ajouté.

D’où cette sentence, appelée à faire date: «Un réfugié que l’on ne compte pas est un réfugié qui ne compte pas», a martelé Omar Hilale.

Cinquième question, dans le prolongement de la précédente: pourquoi l’Algérie rejette-t-elle les solutions durables? «Parce que tout simplement, l’Algérie a peur de l’évaporation des camps avec le départ volontaire choisi des réfugiés», a avancé l’ambassadeur.

Il a détaillé les trois options qui s’offriraient aux populations concernées: «Soit retourner à la mère patrie, le Maroc, soit s’intégrer, je ne pense pas que l’Algérie leur permettra de s’intégrer, soit choisir un pays tiers dans une destination autre.»

Le diplomate a ensuite insisté sur la durée de cette situation. «Aucune situation de réfugiés n’a vocation à durer indéfiniment, à moins de devenir un fonds de commerce diplomatique. Quatre générations sont nées sous les tentes et la canicule de Tindouf», a-t-il déploré. «Elles sont nées réfugiées, elles vivent actuellement réfugiées et risquent de mourir réfugiées dans les camps de Tindouf», a-t-il poursuivi.

🇲🇦🇺🇳 Omar Hilale : « 4 générations sont nées sous les tentes de Tindouf 🇩🇿. Ils sont nés réfugiés, ils vivent réfugiés et ils risquent de mourir réfugiés…



Partout dans le monde, un camp est un simple passage. À Tindouf, il est devenu une prise d’otages. » pic.twitter.com/G6OGjGtd7K — Le360 (@Le360fr) November 10, 2026

Le constat s’est fait plus sévère encore. «C’est un drame humanitaire qui dure depuis un demi-siècle, dont l’Algérie assume la responsabilité politique. Partout dans le monde, un camp est un simple passage. À Tindouf, il est devenu une prise d’otage», a accusé Omar Hilale.

La sixième et dernière question touchait à la représentativité: pourquoi l’Algérie a-t-elle peur de l’élargissement des consultations de l’Envoyé personnel aux populations sahraouies des provinces du Sud, à la diaspora sahraouie et aux exclus dans les camps de Tindouf? «Parce que tout simplement, cette consultation allait mettre fin à la captation de la représentation, la représentativité des populations du Sahara par un groupe séparatiste armé», a-t-il répondu.

«Dans les provinces du Sud, les Sahraouis votent régulièrement, dans toutes les échéances électorales, et décident librement de leurs choix sociopolitiques. À Tindouf, d’autres décident à leur place», a fait valoir le représentant permanent.

Au terme de cette série, l’ambassadeur est revenu à son point de départ. La réponse à la question «pourquoi sommes-nous ici?» se résume, a-t-il dit, «en quatre vérités». La première: «Un veto peut mettre fin à un mandat, mais il ne changera ni l’histoire ni la souveraineté du Maroc sur son Sahara.»

🇲🇦🇺🇳 Omar Hilale : « Un veto peut mettre fin à un mandat, mais ne changera ni l’histoire, ni la souveraineté du Maroc sur son Sahara. » pic.twitter.com/Y5F2OiYjkg — Le360 (@Le360fr) November 10, 2026

La deuxième vérité a ramené les six questions à un seul dénominateur. «Six questions, une seule réponse. Le plan d’autonomie développé et détaillé sous souveraineté marocaine, présenté et discuté en détail avec les autres parties à Washington et à Madrid, demeure la seule et unique solution pour le règlement définitif de ce différend régional», a affirmé Omar Hilale.

La troisième portait sur l’identité réelle des protagonistes. «Deux parties face à face à Washington, Madrid et New York. Récemment, au Conseil de sécurité, qui était assis à gauche et à droite? Le Maroc et l’Algérie», a-t-il relevé, avant d’ajouter: «Le Maroc qui assume et l’Algérie qui se dérobe.»

La quatrième vérité a servi de réquisitoire final. «Le blocage n’est ni à Rabat, qui a tenu tous ses engagements, ni à New York, ici, où tout a été tenté, notamment par le pen holder américain, jusqu’à la dernière minute, jusqu’à l’intérieur de la salle du Conseil de sécurité, une ou deux minutes avant l’ouverture de la réunion du Conseil», a-t-il détaillé. Le résultat de ces ultimes tentatives tient en trois mots: «En vain. Niet. Nada.»

Et le diplomate de conclure son intervention par la phrase qui en condensait tout le propos: «Le blocage est à Alger, qui a tout, malheureusement, qui a tout refusé.»

Omar Hilale : « Le blocage n’est ni à Rabat 🇲🇦 qui a tenu tous ses engagements, ni à New York 🇺🇲, où tout a été tenté jusqu’à la dernière minute. En vain. Niet. Nada.



Le blocage est à Alger 🇩🇿, qui a malheureusement tout refusé. » pic.twitter.com/oZPlALSZ2J — Le360 (@Le360fr) November 10, 2026