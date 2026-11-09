L’axe Abidjan-Rabat à la conquête de l’Afrique de l’Ouest

L’axe Abidjan-Rabat constitue désormais l’une des dynamiques économiques les plus structurées d’Afrique de l’Ouest, portée par une présence marocaine multiséculaire et diversifiée. «Depuis la fin des années 1990, avec une nette accélération après 2010, les entreprises du Royaume se sont imposées dans les secteurs clés de l’économie ivoirienne, faisant de la métropole ivoirienne leur principal point d’ancrage régional», rappelle le magazine Jeune Afrique.

Le secteur bancaire incarne la réussite de cette pénétration, le Maroc s’étant hissé, en 2023, au rang de premier investisseur africain du pays. Des pionniers comme Bank of Africa aux poids lourds que sont Attijariwafa Bank et la Banque Centrale Populaire, à travers Banque Atlantique, les institutions financières marocaines irriguent l’ensemble de l’écosystème sous-régional. «Abidjan abrite ainsi les sièges régionaux de ces mastodontes, leur permettant de piloter des activités hautement stratégiques tout en accompagnant efficacement les flux commerciaux et les investissements à l’échelle de la communauté monétaire», souligne Jeune Afrique.

Au-delà de la finance, l’urbanisation galopante et la vitalité démographique ivoirienne ont attiré les champions marocains du BTP et de la grande distribution. Le groupe Addoha s’illustre à travers d’ambitieux programmes de logements abordables dans le Grand Abidjan, faisant de la Côte d’Ivoire une vitrine de son expansion continentale vers le Sénégal et le Togo. De son côté, le groupe Label’Vie déploie à marche forcée sa filiale CDCI pour hisser son vaste réseau de magasins et de marques locales parmi les tout premiers acteurs de la distribution nationale.

Dans le secteur hautement stratégique des télécommunications, Moov Côte d’Ivoire, piloté par Maroc Telecom, confirme sa solidité face à ses rivaux Orange et MTN. En s’appuyant sur des investissements continus dans son réseau et sur des offres adaptées, l’opérateur gagne des parts de marché notables malgré une rude concurrence, tout en s’adaptant aux bouleversements du marché du mobile money face à des acteurs disruptifs comme la fintech Wave.

Cette omniprésence accrue débouche aujourd’hui sur une volonté manifeste de renouveler les paradigmes de la coopération bilatérale au-delà des simples marges commerciales. Selon Jeune Afrique, «les ambitions diplomatiques et économiques du Royaume nécessitent désormais la création de coentreprises ivoiro-marocaines durables. Celles-ci permettraient de rapprocher les chaînes de valeur industrielles et logistiques des deux pays en vue des grands rendez-vous continentaux et internationaux à venir».

Toutefois, cette hégémonie marocaine assumée continue de se heurter, sur le terrain, à une concurrence féroce, tant de la part d’acteurs locaux historiques que de multinationales solidement ancrées. Qu’il s’agisse de la grande distribution, face aux géants CFAO et Prosuma, ou des télécoms, face aux mastodontes du mobile, la résilience et l’agilité demeurent les conditions sine qua non pour pérenniser les positions acquises. La réussite de cette grande aventure ouest-africaine dépendra ainsi de la capacité des groupes marocains à construire ensemble l’avenir économique ivoirien, main dans la main avec leurs partenaires locaux.