Prisons: la surpopulation, révélatrice des limites de la politique punitive

Le problème de l’encombrement carcéral ne se réduit plus à la seule capacité des prisons à accueillir de nouveaux détenus. Il soulève des questions plus profondes sur l’efficacité de la politique punitive et sur la mesure dans laquelle les réformes juridiques adoptées permettent de réduire le nombre de prisonniers et d’atténuer la pression pesant sur les établissements pénitentiaires.

«En tout état de cause, les mesures prises pour limiter le recours à la détention et élargir l’éventail des choix offerts à la justice n’ont pas permis, jusqu’à présent, de faire baisser le nombre de détenus», rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 10 novembre. L’impact de l’application de la loi sur les peines alternatives, de l’activation des mécanismes de réduction automatique des peines et de l’adoption d’une approche réconciliatrice dans le traitement de certaines affaires appelle donc une évaluation plus approfondie.

À l’occasion de la présentation du projet de budget de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) devant la commission de la justice à la Chambre des représentants, la ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement, Kouloub Faitah, a admis l’accroissement de la population carcérale. Présentant ce projet au nom de Mohamed Salah Tamek, délégué général de la DGAPR, elle a indiqué que le nombre de détenus avait augmenté de 4 000 personnes par rapport à la même période de l’année précédente.

Le taux de croissance a atteint 4,3%, tandis que le taux d’occupation des établissements pénitentiaires s’est élevé à 158%, avec des variations pouvant atteindre 300 % dans certaines prisons. Ces indicateurs ne reflètent pas seulement l’écart entre le nombre de détenus et la capacité d’accueil disponible, mais révèlent aussi l’ampleur de la pression subie par les établissements en matière d’hébergement, de restauration, de prise en charge médicale, de surveillance et de qualification.

Faitah a souligné que l’encombrement demeure l’un des principaux défis auxquels le secteur est confronté et que, pour le surmonter, il importe de lancer davantage d’initiatives en matière de droits de l’homme. Elle a également mis l’accent sur la nécessité de moderniser la politique punitive en coopération avec les établissements et les organes concernés.

Selon la ministre, la généralisation des peines alternatives a concerné 3 408 personnes entre janvier et fin septembre 2026. Depuis la mise en œuvre de cette loi, la DGAPR a adressé 12 489 demandes et propositions aux autorités judiciaires compétentes. Ces chiffres mettent en évidence, d’une part, l’écart entre l’élargissement des mécanismes juridiques et la mise en place des conditions de leur application et, d’autre part, l’ampleur de leur impact sur les détenus.

Cette question est indissociable des autres mesures visant à réduire la durée de détention: le mécanisme de réduction automatique des peines a bénéficié, jusqu’au 25 octobre, à 152 487 cas et permis la libération de 12 547 détenus. Les conséquences de l’augmentation du nombre de détenus ne se limitent pas aux seules contraintes liées à la capacité d’accueil; cette hausse pèse également sur les ressources humaines et financières nécessaires à la gestion des établissements, au maintien de la sécurité et à la fourniture des services essentiels.

«Dans ce contexte, le nombre de nouveaux postes budgétaires à la DGAPR diminue, passant de 2 020 postes en 2026 à 1 500 en 2027», écrit Al Ahdath Al Maghribia. Sur le plan financier, le projet de loi de finances 2027 alloue à la DGAPR des crédits de fonctionnement de plus de 1,128 milliard de dirhams et des crédits d’investissement de 200 millions de dirhams. Cette enveloppe soulève la question de l’adéquation des ressources allouées aux besoins de modernisation des établissements, d’élargissement de leur capacité d’accueil et d’amélioration de leurs équipements et de leurs services.