Casablanca: mobilisation et enquête pour traquer l’origine d’odeurs pestilentielles

L’affaire des odeurs nauséabondes qui ont récemment envahi Casablanca a déclenché une mobilisation générale des autorités. À la suite de vagues de plaintes émanant de riverains excédés, une série d’enquêtes de terrain urgentes a été lancée pour identifier l’origine exacte de ces émanations pestilentielles et en stopper la propagation. Les services de la wilaya de la région de Casablanca-Settat suivent de très près ce dossier épineux, en étroite coordination avec le conseil de la ville ainsi que la société de développement local Casa Baia, indique le quotidien Assabah de ce mardi 10 novembre.

Cette intervention d’envergure associe plusieurs acteurs institutionnels clés. Des commissions mixtes composées des services communaux, de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et de la direction du port de Casablanca ont ainsi été dépêchées pour scruter minutieusement toutes les pistes possibles, procéder à des analyses en laboratoire et inspecter les activités commerciales et industrielles suspectes.

Parmi les hypothèses privilégiées par les enquêteurs, figure le transport d’animaux vivants et de bétail par voie maritime. Les soupçons se portent en particulier sur les navires marchands en provenance de pays d’Amérique du Sud, tels que le Brésil, l’Uruguay et le Paraguay, après de longues traversées océaniques. Il est fortement suspecté que l’accumulation de déjections animales à bord de ces bateaux, couplée aux opérations de déchargement des cargaisons, puisse être à l’origine d’émanations nauséabondes véhiculées par les vents côtiers vers les quartiers adjacents.

Cependant, la piste maritime n’est pas la seule explorée par les techniciens, qui élargissent leurs investigations à d’autres sources potentielles de pollution. D’autres hypothèses englobent également des activités de nettoyage et de curage des réseaux d’assainissement, l’état vétuste de certaines canalisations sujettes à des engorgements, ainsi que d’éventuelles fuites de gaz malodorant, écrit Assabah. La direction des recherches englobe ainsi un vaste périmètre géographique englobant le port, les quartiers côtiers et les zones centrales, où les plaintes des habitants ont été les plus massives.

Devant l’ampleur de la contestation populaire et le désarroi des habitants d’Anfa, du Maârif, de Bourgogne, de la vieille ville, des Roches Noires et de La Gironde, les autorités maintiennent la pression. Si les analyses de laboratoire et les inspections approfondies se poursuivent pour déterminer les responsabilités exactes, cette crise rappelle toute l’exigence d’un renforcement drastique du contrôle environnemental sur l’ensemble des activités génératrices de nuisances à Casablanca.