Le racisme tue. Ce n’est pas nouveau. Le crime est prémédité, préparé et exécuté de sang-froid. C’est une chasse à l’homme. Une occupation obsessionnelle.

Le racisme est le fait de considérer que la personne différente, étrangère, venue d’ailleurs est forcément quelqu’un qui va perturber l’ordre et les habitudes. Ce sentiment de supériorité par rapport aux autres est un sentiment de faiblesse basé sur l’ignorance et la peur.

Il part d’une idée fausse, scientifiquement et objectivement fausse: il existerait des races. Il y aurait la race blanche, fière de l’être, puis les autres, la race noire, la race jaune, la race rouge.

Non et non. Les races n’existent pas. C’est une invention des racistes qui ont besoin d’alibi, une sorte de légitimité scientifique.

Or la science nous dit qu’il n’y a qu’une race: la race humaine. Parce que les hommes se ressemblent. Nous nous ressemblons et nous sommes différents. Nous constituons l’humanité composée d’une multitude de diversités.

Ce n’est pas le cas des animaux qui sont divisés en races bien distinctes. Simplement parce qu’un chameau ne ressemble pas à un serpent ni à un chien; et à l’intérieur de la race canine, il y a de nombreuses races.

A force de le dire et de le prouver, la France a accepté de reconnaître officiellement que les races n’existent pas.

Par ailleurs le racisme passe des mots aux balles.

La cible la plus recherchée est la personne de couleur, le noir en particulier. Les Maghrébins sont aussi dans le viseur.

Ainsi le racisme a tué ces derniers temps en Italie, en Espagne et en France.

Derrière ces meurtres, des partis d’extrême droite qui, tout en ne se disant pas racistes, laissent des adhérents tenir un discours d’incitation à la haine, voire au meurtre.

Eric Zemmour, ancien journaliste devenu homme politique en créant un parti «Reconquête», malgré ses condamnations par la justice pour racisme, poursuit l’exposition de ses idées fixes sur l’Islam, les Arabes et les Africains. Il le fait dans les médias qui lui offrent le micro quand il veut.

Voici ce qu’il a déclaré récemment sur CNews, la chaîne de M. Bolloré: «les pillards sont de culture arabo-musulmane africaine ou du Maghreb». Cela est dit sans enquête, sans recherche. Juste une intuition. Et puis sa hantise: «Une femme voilée est une mosquée qui se déplace.»

Sur LCI: «Des hordes de barbares maghrébins ou africains qui rentrent dans les ville; cette racaille musulmane…», etc.

La route est libre pour tuer.

Quelques jours après ces déclarations, Kevin Tessier, un Français de 39 ans qui dit aimer la France, muni d’un fusil automatique, a sélectionné les passants à Trappes et a tiré sur ceux et celles qu’il considérait comme musulmans ou africains noirs.

L’homme soupçonné d’avoir tué une personne et blessé cinq autres, dont une enfant de 12 ans, s’est félicité d’avoir agressé des Noirs et des Arabes, «vengeant ainsi les commerçants» victimes des pillages lors des manifestations qui ont dégénéré le 17 octobre dernier. Aucun regret.

Certains médias attisent l’incitation au rejet et à la haine des immigrés en général, même quand ceux qui sont visés sont des progénitures issues de l’immigration et ayant l’identité française.

C’est presque toute l’Europe qui connaît des violences urbaines suivies de chasse à l’immigré. Les crimes racistes en Italie ont été multipliés par onze en quatre ans. Le 2 juin dernier, le meurtre en Calabre du syndicaliste malien Somaila Sacko a été suivi par d’autres violences.

À la mi-juillet, à Torre-Pacheco, dans la province espagnole de Murcie, un homme de 68 ans a été très violemment agressé par des milices d’extrême droite. Et récemment, un jeune marocain, Imad, a été tué par deux coups de couteau à Plassencia en Espagne.

Des violences ont également éclaté ces derniers mois en Irlande et au Royaume-Uni.

Des crimes racistes se commettent de plus en plus souvent. Et l’extrême droite, à force de stigmatiser l’immigration maghrébine et musulmane, finit par donner libre cour aux instincts de mort de certains de ses adhérents fanatisés, ignorants et pleins de haine.

Les pays d’origine de cette immigration devraient réagir et ne plus se taire face à cette barbarie soutenue la plupart du temps par des médias qui donnent généreusement la parole à des politiques qui pensent atteindre le pouvoir en s’attaquant aux femmes qui portent le voile ou aux délinquants français qu’ils font passer pour de la «racaille maghrébine».

Cette insécurité propage la peur. Les parents n’ont pas assez d’autorité pour empêcher leurs enfants d’aller manifester. Quant aux casseurs, ce sont des professionnels, une minorité agissante et entraînée. Eux, ils descendent en ville pour casser et piller, pour mettre le feu dans des commerces. Ils agissent masqués et la police a du mal à les interpeller. Le 17 octobre, ils ont gâché les manifestations pacifiques des lycéens et l’amalgame a été vite fait.

Cette flambée du racisme visant l’immigration en générale, et ce dans la plupart des pays européens, annoncerait, d’après l’anthropologue Emmanuel Todd «la défaite de l’Occident».

Le «vivre ensemble» devient problématique. Les haines gratuites s’accumulent et finissent par installer au pouvoir l’extrême droite, populiste, et au fond raciste même si ses dirigeants cachent leurs sentiments xénophobes. Cependant le discours du parti d’extrême droite AFD (Alternative pour l’Allemagne) qui, le 6 octobre dernier a gagné la présidence du Parlement régional au Land de Saxe-Anhalt, est clair: expulsion des immigrés; les enfants d’immigrés légalement installés en Allemagne ne se mélangeront pas avec les élèves allemands, interdiction de l’avortement, etc.

A l’enterrement de Pengo Bosso Wangi, 26 ans, assassiné à Trappes, parce que noir, sa mère a déclaré: «Mon fils n’est pas une couleur de peau, mon fils est un être humain».