Pouvoir d’achat: le tableau alarmant du Haut-Commissariat au Plan

Selon la dernière enquête permanente de conjoncture menée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), le climat social est profondément préoccupant au Maroc, en ce troisième trimestre 2026. L’Indice de Confiance des Ménages s’établit désormais à 59,2 points, un niveau qui témoigne d’une incapacité persistante à retrouver la dynamique d’avant la crise sanitaire, loin des 87,3 points enregistrés en 2018. Les données recueillies dessinent le portrait d’une population sous tension, où l’inquiétude liée au pouvoir d’achat et à l’inflation est quotidienne, indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Cette morosité se reflète directement dans la perception du niveau de vie et de l’emploi, piliers essentiels de l’indice de confiance. Pas moins de 76,3% des foyers déclarent une dégradation de leurs conditions d’existence au cours des douze derniers mois, tandis que plus de la moitié redoute une nouvelle aggravation de leur niveau de vie à court terme. Les perspectives en matière d’emploi sont tout aussi sombres, plus de six ménages sur dix anticipant une hausse du chômage pour l’année à venir, confirmant un sentiment général d’incertitude face à l’avenir économique.

Le front de la consommation et des finances personnelles confirme cette tendance au repli, la quasi totalité des sondés subissant de plein fouet l’inflation alimentaire. Près de 96% des ménages constatent une envolée des prix des produits de première nécessité sur l’année écoulée, et plus des trois quarts s’attendent à ce que cette tendance se poursuive. Dans ce contexte de vie chère, l’achat de biens durables est perçu comme inopportun par une large majorité, repoussant d’autant les projets d’équipement des foyers marocains, lit-on dans Challenge.

La structure financière des familles subit des arbitrages de plus en plus douloureux pour faire face aux dépenses courantes. Si 58% des ménages affirment tout juste couvrir leurs charges sans dégager de surplus, près de 40% se voient contraints de s’endetter ou de puiser dans leurs économies pour boucler les fins de mois. Les capacités d’épargne deviennent quant à elle quasi anecdotique, puisque moins de 3% des citoyens déclarent parvenir à mettre de l’argent de côté, un pessimisme partagé par plus de 92% des sondés concernant les mois à venir.

Devant cette urgence sociale, la nouvelle cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a présenté le 19 octobre dernier sa feuille de route pour la période 2026-2031 devant le Parlement. En plaçant la lutte contre la vie chère et le renforcement des revenus au cœur de ses priorités, l’Exécutif affiche sa volonté de répondre aux attentes pressantes des citoyens. Le programme gouvernemental ambitionne ainsi de corriger les déséquilibres actuels à travers des mesures concrètes de soutien direct aux populations les plus vulnérables.

Parmi les engagements phares de cette mandature figure le doublement progressif de l’aide sociale directe pour la porter à 1.000 dirhams mensuels d’ici la fin de la décennie, ainsi que la revalorisation des petites retraites à hauteur de 3.000 dirhams par mois. Le gouvernement table également sur la prise en charge partielle des factures d’électricité pour les foyers modestes et sur une refonte des circuits de distribution des produits alimentaires. En s’attaquant à la chaîne des intermédiaires, l’Exécutif espère juguler la spéculation sur les marchés et redonner un répit indispensable au pouvoir d’achat des Marocains.