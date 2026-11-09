Double meurtre dans la forêt 33 à Mohammedia: un suspect principal de 28 ans arrêté près d’Ouezzane

Dans les coulisses des opérations de ratissage menées dans la forêt 33, à Mohammedia, au deuxième jour des recherches. (A.Et-tahiri/Le360)

Le crime a coûté la vie à deux personnes dans la zone forestière du point kilométrique 33, aux environs de Benslimane. Il est lié à un réseau criminel actif dans le trafic de drogues et de psychotropes. Un suspect principal de 28 ans a été interpellé hier, dimanche 8 novembre, dans la région d’Ounana, aux abords d’Ouezzane. Son frère, recherché pour désertion, a aussi été arrêté.

Une brigade conjointe de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) et de la Gendarmerie royale a mené l’opération. Elle s’est appuyée sur des informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). Le mis en cause a des antécédents judiciaires.

La brigade conjointe avait lancé des investigations de terrain et des recherches intensives pour établir les circonstances de la mort des deux victimes. Ces recherches ont permis d’identifier plusieurs membres du réseau. Parmi eux figurent des frères originaires des environs d’Ouezzane, présentés comme les cerveaux présumés de ces activités. Des opérations ont ensuite été déclenchées. L’un des frères a été interpellé à Ounana.

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L’opération a aussi permis d’arrêter son frère. Celui-ci était recherché à l’échelle nationale pour désertion présumée du service militaire. Il a été remis aux services compétents de la Gendarmerie royale. Le principal suspect a été placé en garde à vue. L’enquête judiciaire se déroule sous la supervision du parquet compétent. Elle doit établir toutes les circonstances de l’affaire et retracer les ramifications du réseau.

Les opérations conjointes se poursuivent de manière intensive. Elles visent à localiser et à arrêter les autres complices présumés. Elles cherchent aussi à identifier d’éventuels liens entre ce réseau et les crimes violents enregistrés dans la forêt de Benslimane.

À noter que le ministère de l’Intérieur suit l’évolution de cette affaire depuis une semaine. Le gouverneur de la province de Benslimane, El Hassan Boukouta, supervise les opérations. Il s’appuie sur une cellule sécuritaire restreinte, chargée de coordonner les services et institutions concernés.

Poursuite des opérations de ratissage dans la forêt 33 aux environs de Mohammedia. (S.Kadry/Le360). . سعيد قدري

Sur le terrain, les opérations de ratissage se poursuivent à grande échelle, avec des moyens techniques modernes. Les autorités ont ordonné de boucler les accès à la forêt dans toutes les directions. L’objectif est d’empêcher les déplacements de personnes susceptibles d’être impliquées.

Ces mesures ont été renforcées après la découverte de nouveaux éléments de preuve. Ils font état d’activités illicites menées pendant plusieurs mois à l’intérieur de la forêt. Les investigations portent notamment sur la consommation et la distribution de drogues dures dans cette zone.

Dans les coulisses des opérations de ratissage menées dans la forêt 33, à Mohammedia, au deuxième jour des recherches. (A.Ettahiri/Le360)

Plusieurs entrées et voies d’accès à la forêt du kilomètre 33, dans la commune d’El Mansouria, ont été fermées. D’autres ratissages sont prévus dans les prochaines heures, dans le massif forestier et ses environs. Ils doivent permettre de retrouver d’éventuels indices et de resserrer l’étau autour des personnes recherchées.