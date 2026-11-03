Mohammedia: après la découverte de deux corps, la gendarmerie royale passe la forêt «33» au peigne fin

Des éléments des forces de sécurité lors de l’opération de ratissage menée dans la forêt «33», à Mohammedia. (S. Kadry/Le360)

Les éléments de la Gendarmerie royale poursuivent, ce mardi 3 novembre, une vaste opération de ratissage dans la forêt d’Oued Nfifikh, connue sous le nom de «forêt 33», à Mohammedia. Cette intervention intervient au lendemain de la découverte des corps de deux jeunes hommes dans cette zone boisée.Selon des sources proches du dossier, près de 260 éléments de la Gendarmerie royale, relevant des compagnies de Mohammedia, Benslimane et Bouznika, ainsi que 58 membres des Forces auxiliaires, participent à cette opération. Les équipes ratissent plusieurs dizaines de kilomètres à travers la forêt et d’autres zones boisées qui abritaient des foyers de consommation et de trafic de drogue.

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Au cours de cette opération, plusieurs tentes en plastique et cabanes utilisées par des individus soupçonnés de trafic de stupéfiants ont été détruites. Les gendarmes, appuyés par des chiens policiers et des drones, ont également découvert différentes sortes de drogues, des motos abandonnées et incendiées, ainsi que des voitures faisant l’objet de recherches après leur disparition de Benslimane.

D’après les mêmes sources, ces lieux seraient notamment fréquentés par des consommateurs de stupéfiants, des personnes soupçonnées de trafic et des individus ayant des antécédents judiciaires, principalement originaires d’El Mansouria, de Benslimane, de Mohammedia et de leurs environs.

سعيد قدري

Cette campagne sécuritaire devrait se poursuivre afin de lutter contre les différentes formes de criminalité qui se sont développées dans la région et de mettre fin à l’utilisation de la forêt comme refuge par des personnes recherchées dans plusieurs affaires judiciaires.

Pour rappel, les corps des deux jeunes hommes ont été découverts lundi dans cette même forêt.