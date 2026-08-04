Harhoura: la Gendarmerie royale mène une vaste opération de sécurisation

La Gendarmerie royale relevant de la brigade de Miramar, à Harhoura, au sud de Rabat, mène en plein été une vaste opération d’assainissement en vue d’assurer la sécurité et la tranquillité de cette agglomération devenue de plus en plus résidentielle.

La campagne touche plusieurs formes de délinquance, notamment les cambriolages, les agressions, le trafic de drogue, ainsi que les actes d’incivisme commis par certains conducteurs de voitures et de motos.

La mobilisation de cette brigade est quasi générale en cette période estivale, durant laquelle les crimes et délits constituent une préoccupation majeure pour cette antenne de la Gendarmerie royale. Récemment, celle-ci a élucidé une série de cambriolages survenus dans des villas et contribué à mettre fin aux activités de trafiquants de drogue.

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L’actuelle campagne de sécurité vise également le «nettoyage» de la falaise proche des résidences et des villas de Miramar, un coin fréquenté par des personnes sans domicile fixe et des délinquants. Pour mener cette opération, l’unité de la Gendarmerie royale a déployé des éléments montés, relevant de la cavalerie, ainsi que des équipes pédestres.

Alors que la municipalité peine à mener une campagne similaire, la brigade de Miramar a mis en place une opération destinée à lutter contre l’insécurité dans la zone et à répondre aux préoccupations des habitants, particulièrement nombreux durant la saison estivale.

Cette dynamique intervient alors que le capitaine Tariq Achoukhi, commandant de la compagnie de la Gendarmerie royale de Témara, vient d’être promu au grade de commandant à l’occasion de la fête du Trône.

À travers cette opération, la Gendarmerie royale entend renforcer la sécurité à Harhoura et préserver la quiétude des résidents comme des estivants. Entre lutte contre la délinquance, sécurisation des villas et présence renforcée sur le terrain, la brigade de Miramar veut installer un climat de vigilance durable dans cette zone côtière très fréquentée.