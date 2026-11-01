Témara: une conductrice placée en détention après avoir percuté un gendarme lors d’un contrôle routier

Une affaire d’une rare gravité s’est produite jeudi dernier à Témara Plage, où une intervention des éléments de la Gendarmerie royale s’est soldée par l’arrestation d’une femme soupçonnée d’avoir agressé un gendarme. «Cette dernière a été placée en détention provisoire à la prison d’El Arjat après avoir intentionnellement percuté un gendarme dans l’exercice de ses fonctions, à la suite de son refus catégorique d’obtempérer aux injonctions de s’arrêter et de présenter les documents de son véhicule», rapporte le quotidien Al Akhbar du 2 novembre.

La mise en cause est la gérante d’une société de location de voitures basée à Bouznika. Elle a refusé de se conformer aux instructions des gendarmes qui lui demandaient d’immobiliser son véhicule. La situation a rapidement dégénéré lorsque la conductrice a commis cet acte de violence à l’encontre de l’agent. Cet incident a entraîné la mobilisation immédiate des services compétents, qui sont intervenus pour procéder à son interpellation.

La suspecte a été placée en garde à vue sur instructions du parquet compétent afin de permettre aux enquêteurs de faire toute la lumière sur les circonstances de cette agression, avant d’être déférée devant le tribunal de première instance de Témara. «Le parquet a décidé de la poursuivre en état d’arrestation pour non-obtempération, violences et voies de fait sur un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions. Le gendarme quant à lui, s’est vu délivrer un certificat médical attestant d’une blessure à la main», précise Al Akhbar.

Cette affaire remet sur le devant de la scène la question de la recrudescence des agressions visant les agents de la force publique lors de leurs interventions sur le terrain, notamment les refus d’obtempérer au cours desquels des automobilistes utilisent leur véhicule pour échapper aux contrôles. Un incident similaire s’est produit la semaine dernière à Agadir, où un automobiliste en état d’ivresse a refusé d’obtempérer aux injonctions de la police avant de blesser intentionnellement un agent des forces de l’ordre. Cet acte a également conduit à l’arrestation du conducteur et de ses accompagnateurs.