Sur instructions du Roi, Moulay El Hassan lance les opérations du premier terminal à conteneurs du port Nador West Med

Le lancement par le prince héritier des opérations du terminal à conteneurs «Est» de Nador West Med traduit l’intérêt particulier que le Roi accorde au développement des grandes infrastructures nationales, érigé en priorité pour la transformation économique du Royaume et l’émergence de nouveaux pôles de croissance industrielle, logistique et économique, ainsi que la volonté du Souverain de doter le pays d’une infrastructure portuaire diversifiée, compétitive et de dimension internationale.

Disposant de 1.520 mètres linéaires de quai, d’un tirant d’eau de 18 mètres et de 70 hectares de terre-pleins, le nouveau terminal offrira à l’horizon 2030 une capacité de 3,5 millions de conteneurs. Mobilisant des investissements de l’ordre de 5 milliards de DH, le terminal «Est» a été concédé au groupement formé de Marsa Maroc (4e opérateur de terminaux à conteneurs en Afrique) et de Terminal Investment Limited, filiale du groupe MSC (Premier armateur mondial pour le transport de conteneurs), qui en assurera l’exploitation et la maintenance pour une durée de 25 ans.

Le complexe Nador West Med comprend également un second terminal à conteneurs, le terminal «Ouest», d’une capacité de 1,8 million d’EVP. Concédé au groupement réunissant Marsa Maroc et CMA CGM (3e armateur mondial pour le transport de conteneurs), ce terminal, qui nécessite des investissements de l’ordre de 3 milliards de DH, dispose de 900 mètres linéaires de quai et de 38 hectares de terre-pleins. Sa mise en service est prévue en avril 2027, ce qui portera la capacité totale du port à 5,3 millions de conteneurs.

Nador West Med disposera aussi d’un terminal de marchandises diverses d’une superficie de 22 Ha et d’une capacité de 3 millions de tonnes (mise en service prévue en décembre 2028), et d’un terminal vraquier d’une capacité de 7 millions de tonnes, dont la livraison est prévue en juin 2027, d’un terminal roulier d’une capacité de 400.000 unités et disposant de 380 mètres de quai (livré en septembre 2026).

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Il abritera également un pôle énergétique de premier plan intégrant un terminal de gaz naturel liquéfié d’une capacité de 5 milliards de m3 (360 mètres linéaires de quai) et un terminal d’hydrocarbures de 25 millions de tonnes et disposant de trois quais de 125 mètres (mise en service prévue en avril 2027).

Le Complexe industrialo-portuaire Nador West Med, qui permettra la création, à court terme, de 14.000 emplois directs et 20.000 indirects, notamment pour les jeunes, abrite, en outre, une plateforme industrielle et logistique, d’une superficie de 700 Hectares mobilisant des investissements privés de 12 milliards de DH.

Des infrastructures de désenclavement et de connectivité viendront relier ce projet d’envergure à son environnement, notamment une liaison ferroviaire de 49 km entre Selouane et Nador West Med, et une liaison autoroutière de 105 km depuis la ville de Guercif.

Considérée comme un puissant levier de création de richesses, d’emplois et d’opportunités, cette infrastructure portuaire a pour vocation de faire émerger un nouveau pôle de croissance industrielle, logistique et économique, en attirant des investissements productifs, en favorisant l’essor de nouvelles activités et en créant de nouveaux bassins d’emploi.

De même, et conformément aux Hautes instructions royales, des programmes de formation adaptés aux besoins des activités émergentes devront être mis en œuvre afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.

À cette occasion, Son Altesse Royale le prince héritier Moulay El Hassan a donné le coup d’envoi de la première opération de déchargement d’un conteneur depuis un navire commercial au terminal «Est».

Ainsi, le complexe industrialo-portuaire Nador West Med illustre pleinement la Vision stratégique royale qui tend à mieux valoriser les avantages comparatifs du Maroc et à permettre au Royaume de conquérir de nouvelles parts du marché du commerce international maritime entre le bassin méditerranéen, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie et de se doter de hubs portuaires performants, moteurs du développement régional et acteurs incontournables dans le positionnement du pays comme plateforme logistique de référence.

Nador West Med vient aussi prolonger et consolider la dynamique enclenchée par Tanger Med, dans une logique de complémentarité stratégique visant à doter le Royaume d’une infrastructure portuaire diversifiée, compétitive et de dimension internationale. Cette ambition se déploie également sur la façade atlantique à travers le projet du port de Dakhla Atlantique, appelé à consolider l’ancrage africain du Maroc et à offrir aux pays du Sahel un accès privilégié aux marchés internationaux.

À son arrivée au Complexe industrialo-portuaire Nador West Med, Son Altesse Royale le prince héritier Moulay El Hassan a passé en revue une section de la Garde royale qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique, le ministre de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts, et le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique.

SAR le prince héritier a également été salué par le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda-Angad, le président du Conseil de la région, le gouverneur de la province de Nador, le président du conseil de surveillance de TMSA et du Conseil d’administration de Nador West Med, le directeur général de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État, et la présidente du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social.

SAR le prince héritier Moulay El Hassan a aussi été salué par le directeur général de TMSA, le directeur général de l’Agence nationale des ports, le directeur général de l’Administration des douanes et impôts indirects, le directeur général du port Nador West Med, le directeur général de Marsa Maroc, le PDG du groupe MSC/Terminal Investment Limited, M. Diego Aponte, le directeur général du groupe MSC/Terminal Investment Limited, M. Ammar Kanaan, le directeur Afrique-Terminal Investment Limited du groupe MSC, M. David ElBez, le président-directeur général de la Société générale des travaux du Maroc (SGTM), ainsi que par des cadres de Nador West Med.