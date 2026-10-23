Dakhla Atlantique, Nador West Med, infrastructures routières: le calendrier et les budgets des grands chantiers

Le nouveau port de Dakhla est «le plus grand chantier portuaire du Royaume», selon la Note de présentation du PLF 2027. Son coût dépasse 15 milliards de dirhams. Le taux d’avancement atteint 70% à la mi-septembre 2026.

Le tableau régional du projet de loi de finances chiffre le projet à 15.063,56 millions de dirhams. Il précise que le coût initial, de 13.614,48 millions, a été révisé pour intégrer des travaux d’extension. L’avancement budgétaire s’établit à 54%. Les crédits de paiement prévus sont de 2.574 millions de dirhams en 2027, 2.561 millions en 2028 et 2.156,9 millions en 2029.

Les travaux de 2027 portent sur les composantes principales de l’infrastructure, notamment les digues, les quais et les ouvrages associés. Ils doivent faire monter l’avancement à 90% en 2027. Le chantier sera achevé fin 2028, pour une exploitation à partir de 2029.

Aperçu des travaux du port Dakhla Atlantique (S.Bouaamoud/Le360).. le360

Deux projets complémentaires sont programmés. Il s’agit d’une route de 350 millions de dirhams reliera le port à la ville de Dakhla, en plus d’une zone industrielle et logistique coûtera 150 millions.

Nador West Med, la phase d’exploitation approche

Pour le port Nador West Med, 2026 est «un tournant», écrit le rapport sur le secteur des établissements et entreprises publics. Le port va passer de la construction à la préexploitation. L’essentiel des infrastructures portuaires de base est terminé. Une exploitation progressive est attendue à partir du quatrième trimestre 2026.

Nador West Med port. DR

Les travaux en cours comprennent l’extension du quai ouest sur 840 mètres, les superstructures, les routes et réseaux ainsi que la route principale du port. Les liaisons routières directes à réaliser avant la mise en service sont terminées à 100%, pour un coût de 798 millions de dirhams. Un consortium formé de la Société d’exploitation des ports et du groupe espagnol Boluda a reçu en 2026 l’autorisation d’assurer le remorquage et l’assistance aux navires. Le site doit aussi accueillir le premier terminal de gaz naturel liquéfié du pays, avec une unité flottante de stockage pouvant atteindre 175.000 mètres cubes.

Les terminaux à conteneurs concentrent les investissements publics de l’Oriental. Marsa Maroc prévoit 1.233 millions de dirhams pour les superstructures des terminaux est et ouest et 1.887 millions pour les portiques. La société Nador West Med consacre 1.700 millions à l’extension du terminal ouest. La zone d’accélération industrielle de Betoya doit entrer en service dans la tranche prioritaire de 300 hectares.

L’autoroute Guercif-Nador mesure 104,2 km et coûte 7,9 milliards de dirhams. Le tronçon entre Driouch et le port affiche entre 95% et 100% d’avancement selon les lots. Il reliera la première section du port à partir de fin 2026. Les tronçons Guercif-Saka et Saka-Driouch ont démarré, avec l’appui de la Banque africaine de développement et de la Banque islamique de développement. Leur achèvement est prévu en juin 2029.

À l’échelle du projet entier, l’avancement physique cumulé à fin juin 2026 est de 28%, pour 21% côté budget. Les crédits de paiement atteignent 1,5 milliard de dirhams en 2027, puis 2 milliards en 2028 et 1,351 milliard en 2029.

Les travaux de l'autoroute Guercif-Nador avancent à grands pas. (M.Chellay/Le360)

À proximité, la double voie de la route nationale 2 pour l’accès au port coûte 1,5 milliard de dirhams. Son avancement physique est de 6,2%. La liaison ferroviaire de 52 km vers le port coûte également 1,5 milliard et vient de démarrer.

Parallèlement, la voie express Aïn Aouda-Oued Zem s’étend sur 127 km et coûte 1,9 milliard de dirhams. Elle doit relier directement les régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Béni Mellal-Khénifra. Elle raccourcira les trajets entre Rabat, Khouribga et Béni Mellal et améliorera la sécurité routière. L’achèvement est prévu en 2029.

La Note ne donne pas de pourcentage d’avancement global. Le tableau régional de Béni Mellal-Khénifra classe en phase de démarrage la partie située dans la province de Khouribga, estimée à 649 millions de dirhams. Ses crédits sont de 100 millions en 2027, 185 millions en 2028 et 154 millions en 2029.

Le gouvernement prévoit 500 millions de dirhams en 2027 pour l’entretien du réseau routier, avec l’objectif de porter à 80% la part du réseau en bon état d’ici 2030. L’autoroute Rabat-Casablanca, sur 59 km et pour 6,5 milliards de dirhams, doit être mise en service vers 2029. Dans les ports, le trafic national a atteint 262,6 millions de tonnes en 2025, en hausse de 8,9%. Le chantier du brise-lames Moulay Youssef à Casablanca est avancé à 92%.