Sahara: le projet de résolution 2026 enterre la Minurso et scelle l’exclusivité du plan d’autonomie

Un point de bascule historique est en voie d’être franchi à New York. La première mouture du projet de résolution sur le Sahara occidental, dont le Pen holder n’est autre que les États-Unis, marque un tournant doctrinal majeur au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Soutenu par une dynamique diplomatique portée par Washington, ce projet reconfigure de fond en comble, et on ne peut plus clairement, les paramètres du règlement politique. Le texte acte la prééminence absolue de la souveraineté marocaine et scelle la fin de l’ancienne architecture de maintien de la paix.

Cap verrouillé: l’autonomie comme unique horizon

Le texte réorganise le cadre doctrinal des Nations unies en éliminant toute option alternative. L’autonomie sous souveraineté marocaine n’est plus décrite comme une «option sérieuse et crédible», mais comme l’unique horizon politique crédible du conflit. Le Conseil «considère qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine constitue la seule solution réalisable à la question du Sahara occidental qui soit juste, durable et mutuellement acceptable, conformément à la Charte et aux principes des Nations Unies». En scellant ce principe, le Conseil de sécurité prend acte du glissement des équilibres diplomatiques internationaux mentionné qui note «le soutien d’un nombre croissant d’États membres à la proposition d’autonomie du Maroc».

Le projet de résolution ferme la porte aux autres schémas statutaires ou référendaires. Le plan d’autonomie élargi et mis à jour présenté par Rabat devient l’unique cahier des charges des pourparlers, soutenu par la diplomatie américaine sous l’impulsion directe de la Maison-Blanche. Le texte salue d’ailleurs «le leadership du Président Trump concernant le règlement du conflit au Sahara occidental» et prend note «de son appel aux parties à s’engager sans délai, en utilisant la proposition d’autonomie du Maroc comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable».

Cette disposition est fermement transposée dans le dispositif décisionnel qui précise que la proposition marocaine «constituerait la seule base pour poursuivre ces discussions» et «appelle les parties à coopérer pleinement avec les facilitateurs, à s’engager de manière active et constructive en utilisant la proposition d’autonomie du Maroc comme seule base de négociation, et à présenter des réponses sur la base de cette proposition d’autonomie».

La MINURSO effacée au profit de la MINUSO

Signe clinique de la fin de l’ère du statu quo, la mission des Nations unies change de nom et d’objet. L’acronyme historique tire sa révérence, effaçant le mot «référendum» au profit d’un mandat explicitement axé sur le règlement politique.

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Le Conseil «décide que la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) sera renommée Mission des Nations unies pour une solution politique au Sahara occidental (MINUSO)». Ce changement d’appellation marque l’alignement des structures opérationnelles de l’ONU sur la réalité politique consacrée par le texte.

Le texte acte également la péremption du format actuel de maintien de la paix. S’appuyant sur l’examen stratégique de la Minurso, qui reconnaît que «le mandat de la Mission reflète des tâches qui n’ont pas été mises en œuvre depuis plus de deux décennies», le Conseil ordonne une mutation profonde de la présence internationale et «décide que le mandat de maintien de la paix de la Mission prendra fin le 30 avril 2027, et qu’à compter du 1er mai 2027, la Mission se poursuivra en tant que mission politique spéciale jusqu’au 31 octobre 2027».

Pour encadrer ce passage de témoin, le texte fixe une échéance de planification rapide et «prie le Secrétaire général de soumettre au Conseil, au plus tard le 15 décembre 2026, des propositions détaillées concernant le mandat, la structure, le personnel et les besoins en ressources de la mission politique spéciale...»

Cette restructuration institutionnelle s’accompagne d’un désengagement significatif sur le terrain. L’objectif est d’adapter les ressources onusiennes au nouveau cadre politique tout en regroupant les implantations tactiques.

Le texte ordonne une réduction drastique, de 50%, de la présence militaire. Ainsi, il «ordonne au Secrétaire général de commencer sans délai le retrait progressif, y compris une réduction d’au moins 50% du personnel uniformé autorisé d’ici le 31 janvier 2027, ainsi que la fermeture et la consolidation des sites d’équipes».

Le HCR sommé de briser l’omerta démographique de Tindouf

Sur le volet humanitaire, le texte adopte un ton de fermeté inédit face à l’enlisement de la situation dans les camps situés en Algérie. La détérioration des conditions à Tindouf «ne peut être maintenue de manière responsable», et le texte impose un ultimatum au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Il «prie le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés de finaliser l’enregistrement de la population réfugiée dans la région de Tindouf dans un délai de six mois, conformément au droit international, en particulier le droit international des réfugiés, et en conformité avec la pratique et les normes du HCR, sans ingérence de quelque entité que ce soit, et appelle toutes les parties concernées à garantir un accès sans entrave et la liberté de mouvement à cette fin...» Cette disposition vise à mettre un terme au flou démographique qui entoure les camps de Tindouf depuis plusieurs décennies en garantissant un contrôle strict, direct et sans interférence.

Afin de prévenir tout blocage tactique ou stratégie d’obstruction, le projet de résolution introduit un mécanisme explicite de pression sur les acteurs récalcitrants, se référant, sans le nommer, au Polisario. À ce titre, le Conseil de sécurité déplore ouvertement «le manque d’engagement substantiel d’une partie dans les négociations» et condamne «l’attaque du 5 mai 2026 contre la ville de Es Semara», revendiquée par le front séparatiste.

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C’en est assez. Le Conseil «exprime son intention d’envisager d’autres mesures si les parties ne s’engagent pas de manière constructive dans le processus politique».

S’inscrivant dans la continuité, avec de nombreux points de rupture néanmoins, de la résolution 2797 du 31 octobre 2025, cette première mouture du projet de résolution 2026 redessine, on l’aura compris, intégralement la carte politique du conflit du Sahara. En verrouillant l’autonomie sous souveraineté marocaine comme unique grille de lecture, en rebaptisant la Minurso et en fixant la fin de son mandat de maintien de la paix au 30 avril 2027, le Conseil de sécurité entend imposer une accélération décisive visant le dénouement définitif du différend.

Groggy, le Polisario y a d’ailleurs déjà réagi. Complètement sonné par la fermeté du texte, le Polisario a adopté une posture d’impuissance mêlée de véhémence dans une lettre urgente adressée ce jeudi 22 octobre 2026 à la présidente du Conseil de sécurité, la diplomate grecque Aglaia Balta. Dans ce document, la direction du mouvement séparatiste qualifie le projet de «déviation grave et sans précédent» accusant le Pen holder de «s’aligner totalement sur la position marocaine».

Incapable d’intégrer le basculement des réalités géopolitiques à New York, la diplomatie du Polisario s’accroche de manière anachronique à la résolution 690 de 1991 et au plan de règlement initial, reprochant aux États-Unis de «déformer le mandat de la MINURSO». Ce déni diplomatique trahit l’état de choc d’une organisation prise en étau, qui voit s’effondrer des décennies de rhétorique sous le poids d’un consensus international désormais acquis à la souveraineté du Royaume.

Qualifiant d’avance toute démarche axée sur l’autonomie d’«inacceptable», le mouvement va jusqu’à brandir la menace d’un «retrait total du processus de paix». Ce chantage ultime résonne davantage comme un trépignement puéril face à la réalité que comme une posture de force. Ce faisant, le Polisario s’isole un peu plus, confirmant de fait l’évaluation du Conseil de sécurité sur son manque d’engagement et signant son propre arrêt de mort.