Sahara: un projet de résolution américain préconise l’autonomie comme cadre exclusif de règlement

Les discussions au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain s’orientent vers une nouvelle étape, à la lumière d’une version préliminaire d’un projet de résolution américain qui propose des changements majeurs dans le cadre politique de référence pour le règlement du conflit, ainsi qu’une restructuration de la MINURSO. Ces développements interviennent à l’approche de l’expiration du mandat actuel de la Mission, le 31 octobre courant, alors que les consultations entre les membres du Conseil de sécurité se poursuivent sur la version définitive de la résolution.

«Selon les informations qui circulent sur le document américain, cet avant-projet fait de l’autonomie sous souveraineté marocaine la base exclusive du règlement de ce conflit, rompant ainsi avec la formule traditionnelle qui a marqué la gestion de ce dossier pendant des décennies», rapporte Al Akhbar dans son édition du week-end des 24 et 25 octobre.

Cette évolution s’inscrit dans le prolongement de la dynamique engendrée par la résolution n° 2797 de 2025, qui avait appelé les parties à négocier sur la base de la proposition marocaine, tout en mettant l’accent sur la nécessité de parvenir à une solution politique définitive et acceptée par les parties. Il convient toutefois de préciser que cette version reste préliminaire et que le Conseil de sécurité ne s’est pas encore prononcé définitivement sur l’adoption de l’ensemble de ses dispositions.

Parmi les principales propositions de cet avant-projet figure la réorganisation de la présence onusienne dans la région. Le texte prévoit de mettre fin à la mission de maintien de la paix dans sa configuration actuelle le 30 avril 2027, puis de la remplacer, à compter du 1er mai de la même année, par une mission politique spéciale. Le document prévoit également une réduction de 50% de la composante militaire, dans le cadre d’une redéfinition du rôle de l’ONU pour la prochaine étape.

Cette proposition revêt une importance particulière, puisque la MINURSO a été créée en 1991 pour organiser un référendum au Sahara marocain, avant que ses missions n’évoluent pour inclure la surveillance du cessez-le-feu. La résolution 2797 avait demandé au secrétaire général de l’ONU de présenter une révision stratégique du mandat futur de la Mission, en tenant compte des résultats des négociations entre les parties.

«Le contenu de cette version préliminaire témoigne de l’importance accordée par les États-Unis à la nécessité de faciliter les négociations directes entre le Maroc, le Polisario, l’Algérie et la Mauritanie», écrit Al Akhbar. Le texte américain insiste également sur un engagement sérieux dans le processus politique, afin de permettre l’ouverture d’une nouvelle phase de négociations fondée sur un cadre de référence clair.

Les positions des autres membres du Conseil de sécurité, notamment celles de la Russie et de la Chine, demeurent déterminantes dans les concertations, l’adoption de la résolution restant tributaire des consensus au sein du Conseil et des règles de vote en vigueur.