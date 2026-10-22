Société

Tétouan: l’effondrement partiel d’une maison dans la médina ravive le spectre des bâtiments en péril

La médina de Tétouan.

Revue de presseL’effondrement partiel d’une habitation, mercredi dernier, dans l’ancienne médina de Tétouan a semé la panique parmi les riverains et les passants, sans heureusement faire de victime. Avec l’arrivée de la saison des pluies, cet incident ravive les craintes liées aux bâtiments menaçant ruine et met en lumière les contraintes, notamment sociales, qui entravent la résolution du dossier. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 22/10/2026 à 21h50

L’effondrement partiel d’une maison, mercredi dernier, dans l’ancienne médina de Tétouan a provoqué la panique parmi les riverains et les passants. Heureusement, aucun dommage corporel n’est à déplorer. Les autorités locales, la police et les services communaux se sont rendus sur les lieux afin de prendre les mesures juridiques nécessaires, de consolider les constructions endommagées et de mettre en place des mesures de sécurité et de prévention des risques, conformément aux pratiques en vigueur dans ce type d’incident.

«Avec l’arrivée de la saison des pluies, parfois accompagnée de vents forts, cet effondrement partiel a ravivé les craintes liées aux bâtiments menaçant ruine dans la médina et dans d’autres quartiers de Tétouan», rapporte Al Akhbar dans son édition du vendredi 23 octobre. La zone a en effet connu par le passé des effondrements de maisons ayant causé des pertes humaines et matérielles, ce qui nécessite une mobilisation de tous les services concernés pour garantir la sécurité.

Des observateurs soulignent qu’au-delà des autorités et du conseil communal, responsables des constructions menaçant ruine et des dangers qu’elles représentent pour les habitants, les départements gouvernementaux sont tout aussi concernés par cette question. Ces derniers ont la responsabilité d’établir des programmes pour résoudre l’ensemble des problèmes en suspens, notamment les difficultés administratives liées aux obstacles qui entravent les opérations de démolition ou le lancement de travaux de restauration.

Les mêmes sources soulignent que les services de la commune de Tétouan sont appelés à coordonner au mieux leurs actions avec les autorités locales et provinciales afin de donner rapidement suite à toutes les plaintes concernant les bâtiments menacés d’effondrement total ou partiel dans l’ancienne médina. «Il convient en outre de surveiller les balcons des maisons dégradées par le temps, particulièrement ceux qui donnent sur des artères principales où la circulation automobile et piétonne est dense», écrit Al Akhbar.

Parmi les contraintes qui entravent le traitement du dossier des constructions menaçant ruine figure la mise en location, par certains propriétaires, de maisons dans l’ancienne médina à des loyers symboliques pendant plusieurs années. Cette situation pousse la plupart des familles à rester sur place malgré les risques encourus, alors que les propriétaires refusent de restaurer et d’entretenir ces maisons vétustes.

Les services compétents avaient, par le passé, procédé au réexamen des archives et à la vérification de tous les dossiers relatifs aux bâtiments menacés d’effondrement dans l’ancienne médina et dans les autres quartiers de la ville. Ces vérifications ont mis en évidence l’existence de décisions et de recommandations émises par des commissions techniques et des ingénieurs spécialisés, appelant à l’évacuation de bâtiments menaçant de s’effondrer. Les habitants n’ont pas donné suite à ces demandes d’évacuation, invoquant diverses raisons et justifications d’ordre social.

Par Hassan Benadad
Le 22/10/2026 à 21h50

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