Sahara: comment la résolution 2026 sonne (également) la fin du Polisario et ouvre la voie au Mouvement sahraoui pour la paix

L’année 2026 marque un point de bascule historique, doctrinal et opérationnel sans précédent dans le dossier du Sahara. Porté par une dynamique diplomatique décisive et intransigeante impulsée par les États-Unis, le projet de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU redessine intégralement les paramètres du règlement politique du conflit. Au cœur de cette restructuration, le front Polisario et son parrain algérien se trouvent pris dans un étau implacable, confrontés à l’effondrement total de leur rhétorique obsolète. Plus qu’un simple recul diplomatique de façade, ce texte sonne le glas existentiel de la milice séparatiste tout en ouvrant, en parallèle, un boulevard institutionnel et politique à des alternatives crédibles et pragmatiques, au premier rang desquelles émerge le Mouvement sahraoui pour la paix (MSP).

Polisario: une inévitable implosion

Le texte de la résolution se distingue par une fermeté inédite et une nature hautement coercitive conçue pour briser toute stratégie d’obstruction. C’est là tout ce que le Polisario sait faire. Face aux tergiversations et au sabotage systématique orchestrés par le front séparatiste et Alger, le Conseil de sécurité a choisi de taper du poing sur la table. Sans le nommer, le Conseil épingle ouvertement le Polisario déplorant avec force son «manque d’engagement substantiel et constructif» dans les cycles de négociations menés cette année sous l’égide de l’ONU et de Washington. Le projet de résolution introduit un mécanisme explicite de pression géopolitique, signifiant clairement aux parties récalcitrantes que tout refus d’engagement constructif les exposera directement à des sanctions internationales majeures.

Le texte pointe directement la responsabilité du front séparatiste et condamne sans réserve l’attaque lâche perpétrée le 5 mai 2026 contre la ville d’Es-Semara, requalifiant de fait ses agissements en actes criminels et miliciens. En réponse aux décennies d’opacité humanitaire et politique entretenues dans les camps de séquestration de Tindouf par le Polisario, le Conseil exige formellement et sans délai le recensement complet des populations réfugiées, plaçant l’administration des camps sous le strict contrôle et la supervision des normes internationales du HCR, sans interférence d’aucune entité politique ou militaire.

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Face à ce réquisitoire implacable qui balaie ses illusions, la direction du Polisario a réagi par la panique, le choc et le déni total des réalités géopolitiques. Dans une lettre d’une rare fébrilité adressée à la présidente en exercice du Conseil de sécurité, la diplomate grecque Aglaia Balta, les dirigeants séparatistes ont qualifié le projet de «déviation grave et sans précédent», tout en s’accrochant de manière anachronique aux dispositions périmées de la résolution 690 de 1991.

Cette incapacité chronique à intégrer le nouveau rapport de force international se traduit par des menaces disproportionnées et suicidaires. En menaçant de rompre totalement avec le processus de paix et de brandir à nouveau la menace d’une reprise des armes, le Polisario confirme de manière éclatante son incapacité à faire de la politique autrement que par la subversion. Cette posture de rupture est perçue par les chancelleries occidentales comme un trépignement stérile qui valide pleinement les accusations du Conseil de sécurité sur sa mauvaise foi, signant ainsi, par ses propres mains, son acte de décès en tant que partenaire ou partie prenante au conflit.

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Parallèlement à la pression onusienne, l’étau judiciaire et législatif se resserre dangereusement autour du Polisario aux États-Unis. Portées avec détermination à la Chambre des représentants par le républicain Joe Wilson et appuyées au Sénat à travers le projet S. 4063 mené par le sénateur Ted Cruz, les initiatives visant à formaliser l’inscription du Front Polisario sur la liste des Organisations terroristes étrangères (FTO) gagnent chaque jour en consistance. Elles illustrent à quel point la milice est perçue non plus comme un mouvement de libération, mais comme un proxy déstabilisateur aux portes du Sahel, l’exposant à une criminalisation internationale totale et à un gel irréversible de ses avoirs.

Une alternative crédible et moderne

Alors que le Polisario s’enfonce irrémédiablement dans le radicalisme stérile, l’isolement diplomatique et la menace terroriste, une force alternative incarne désormais une voix authentique des populations sahraouies: le Mouvement sahraoui pour la paix (MSP).

Né de la volonté de briser le monopole autoproclamé et totalitaire de la caste de Tindouf, le MSP, dont le premier secrétaire est Hach Ahmed Baricalla, structure sa vision autour des aspirations d’une population fatiguée par des décennies d’errance et de privations et qui ne se reconnait ni dans la ligne suicidaire du Polisario ni dans l’autoritarisme de ses tuteurs.

Le mouvement rejette catégoriquement la violence et l’instrumentalisation des souffrances humaines. Il prône une solution négociée, inclusive et pragmatique qui garantisse aux Sahraouis une autonomie réelle, un développement socio-économique pérenne et un plein épanouissement institutionnel.

La pertinence de la démarche du MSP et sa crédibilité en tant qu’interlocuteur incontournable reçoivent des échos de plus en plus forts auprès des décideurs internationaux. La rencontre de haut niveau tenue le 30 juin dernier au siège de la mission américaine auprès de l’ONU entre l’ambassadeur américain Mike Waltz et une délégation du MSP constitue un signal géopolitique fracassant. Washington acte ainsi officiellement que le Polisario ne détient aucun monopole représentatif et valide l’existence d’autres sensibilités sahraouies constructives.

Great to meet the Sahrawi Movement for Peace today.



These are Sahrawi voices committed to peace, compromise, and a durable solution.



The world should hear them. pic.twitter.com/gRlB3lJI87 — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) June 30, 2026

Le mouvement bénéficie d’une écoute attentive et de marques de respect prononcées au sein de l’Union européenne. Des personnalités influentes, à l’image de l’ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero, n’ont pas manqué de saluer la modération, la maturité et le courage politique du MSP, le qualifiant de force de proposition indispensable pour tourner la page du conflit.

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Dans cette optique, le projet de résolution 2026, en enjoignant explicitement à l’Envoyé personnel Staffan de Mistura d’élargir ses consultations à d’autres sensibilités sahraouies, entérine formellement la prise en compte du MSP sur l’échiquier diplomatique international, reléguant le Polisario au rang d’entité factieuse, problématique et potentiellement dangereuse.

Au-delà du cas spécifique du Polisario et de l’ouverture consacrée en faveur d’alternatives modérées comme le MSP, la première mouture du projet de résolution 2026 redessine en profondeur l’architecture globale du dossier à travers des mutations structurelles majeures. Le texte acte une transformation doctrinale majeure en érigeant l’offre marocaine d’autonomie élargie non plus comme une simple «option crédible», mais comme l’unique et exclusive base de négociation pour parvenir à une solution juste et durable. En cohérence absolue avec cette réalité, la MINURSO est officiellement rebaptisée MINUSO (Mission des Nations unies pour une solution politique au Sahara occidental), actant la suppression définitive de toute référence au référendum dans son acronyme et ses missions, et fixant l’extinction de son mandat de maintien de la paix au 30 avril 2027 pour basculer vers une mission politique spéciale dès le lendemain.

Pour accompagner cette transition, le Conseil de sécurité ordonne une réorganisation drastique sur le terrain, incluant un retrait progressif immédiat avec la réduction d’au moins 50% du personnel uniformé d’ici janvier 2027 et la consolidation des sites opérationnels. Le texte impose également un engagement univoque et inconditionnel de l’ensemble des parties, y compris l’Algérie et son supplétif, à la cessation des hostilités et à la coopération pleine et entière avec les facilitateurs internationaux, sous peine de s’exposer à de lourdes mesures de rétorsion.