Fès: arrestation d’un escroc qui ciblait des hommes d’affaires, des ingénieurs et des médecins

Un escroc promettant des investissements internationaux à des hommes d’affaires, des médecins et des ingénieurs a été arrêté à Fès.

La deuxième brigade spécialisée dans la criminalité économique et financière, relevant de la police judiciaire de Fès, vient d’interpeller un dangereux individu impliqué dans une affaire d’escroquerie. Ce dernier ciblait des hommes d’affaires, des médecins et des ingénieurs en leur faisant miroiter des investissements dans des projets internationaux.

«Le mis en cause a été déféré jeudi devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Fès, qui a décidé, après son audition, de le poursuivre en état de détention», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 24 et 25 octobre.

Pour mettre en œuvre son stratagème, cet escroc utilisait les réseaux sociaux et les contacts directs. Il se faisait passer pour un membre et un dirigeant du réseau BNI (Business Network International) au Maroc, une organisation qui permet à ses membres (hommes d’affaires, commerçants, professionnels et entrepreneurs) de s’entraider pour générer des opportunités commerciales grâce à la recommandation mutuelle. Plusieurs personnes ont mordu à l’hameçon. Ce qui a permis à ce dernier de connaître leur situation financière et leur domaine d’activité, afin de cibler certaines d’entre elles en les contactant directement pour leur proposer des opportunités d’affaires internationales.

C’est ainsi qu’il a réussi à convaincre une victime d’investir une somme d’environ six millions de dirhams dans une opération commerciale fructueuse avec une société chinoise pour l’acquisition de matériel de construction et d’entretien de piscines.

L’affaire était juteuse. D’après le quotidien, «cette victime s’est engagée dans ce projet en versant à l’escroc une somme de 460 000 dirhams». L’escroc procédait toujours de la même manière: «dès qu’une victime réclamait le remboursement de son argent, il lui remettait un chèque qui se révélait ensuite sans provision C’est finalement l’accumulation de ces chèques impayés qui a révélé l’escroquerie et conduit à la saisine de la justice», indique la même source.

Parmi les victimes figurent un topographe, un ophtalmologue, un ingénieur d’État, une Marocaine résidant en France, un professionnel du secteur paramédical, un garagiste et le propriétaire d’un atelier d’artisanat.