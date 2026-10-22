Société

Inezgane: une coordination sécuritaire fait tomber trois trafiquants de drogue, dont deux femmes

Du chira (Photo d'illustration). DR

Revue de presseDeux femmes et un homme. Telle est la composition du trio de trafiquants de drogue que les services de sécurité ont récemment mis hors d’état de nuire à Inezgane. Ce groupe, alpagué grâce à des informations précises fournies par la DGST à la police judiciaire d’Agadir, appartiendrait à un réseau beaucoup plus vaste. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 22/10/2026 à 20h51

La Brigade anti-gangs (BAG), relevant de la police judiciaire d’Agadir, a récemment arrêté, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), trois trafiquants de drogue à l’entrée de la ville d’Inezgane, près d’Agadir.

Les trois prévenus, dont deux femmes, étaient à bord d’une voiture légère en provenance de l’une des villes du nord du pays. «Différentes drogues ont été retrouvées dans leur voiture: 50 kg de chira et 120 g de cocaïne, ainsi qu’une importante somme d’argent provenant probablement de la vente d’autres quantités de drogue», rapporte Assabah du 23 octobre.

Une enquête judiciaire a été ouverte en vue de déterminer l’origine et la destination de ces drogues. Les enquêteurs n’écartent pas l’appartenance de ce trio de trafiquants à un réseau criminel beaucoup plus vaste, qu’il faudra identifier.

Les prévenus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet général spécialisé. Cette enquête vise à déterminer avec exactitude l’ensemble des faits et les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés, afin de préciser le rôle de chaque prévenu avant d’établir les chefs d’accusation sur la base desquels ils seront poursuivis en justice.

Par La Rédaction
Le 22/10/2026 à 20h51

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