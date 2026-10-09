Société

Trafic de drogue et blanchiment d’argent: recherché par Interpol, un Espagnol arrêté à Tanger

Une personne derrière les barreaux. (Dessin d'illustration). Dessin Mohamed ELKHO-Le360

Un ressortissant espagnol de 45 ans, en séjour irrégulier au Maroc, a été arrêté hier, jeudi 8 octobre, à Tanger. Faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international, il est réclamé par la justice de son pays pour trafic de drogue et blanchiment d’argent.

Par La Rédaction
Le 09/10/2026 à 10h10

Les éléments de la police de la préfecture de police de Tanger ont procédé hier, jeudi 8 octobre, à l’interpellation d’un ressortissant espagnol en situation irrégulière au Maroc. Âgé de 45 ans, il fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires de son pays.

Son interpellation est intervenue lors d’une opération sécuritaire menée dans la ville de Tanger. L’opération de pointage dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il était recherché pour son implication présumée dans une affaire liée au trafic international de drogue et au blanchiment d’argent.

Le suspect a été placé en garde à vue dans l’attente de le déférer devant le parquet compétent, tandis que le Bureau central national de Rabat (Bureau d’Interpol), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé d’aviser son homologue espagnol de cette interpellation au titre de la procédure d’extradition.

Par La Rédaction
Le 09/10/2026 à 10h10
#Trafic de drogue#blanchiment#Interpol

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