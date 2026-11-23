La Fondation Al Mada et l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) ont signé ce lundi une convention de partenariat qui porte sur un programme de plantation et de régénération de 1.000 hectares d’arganiers dans la région du Souss-Massa.

Le programme est intégralement financé par la Fondation Al Mada. Il associe trois dimensions, la préservation du patrimoine naturel marocain, l’innovation technologique et le développement durable des territoires ruraux.

Sa mise en œuvre repose sur la complémentarité des deux partenaires. La Fondation Al Mada mobilise ses moyens financiers et l’ANEF apporte son expertise technique et territoriale.

La stratégie «Forêts du Maroc 2020-2030» en toile de fond

Le programme répond aux grandes orientations nationales en matière de préservation des ressources naturelles, de lutte contre la désertification et d’adaptation au changement climatique.

«Cette initiative s’inscrit dans la dynamique nationale impulsée par le roi Mohammed VI qui a fait de la préservation des ressources naturelles, du développement durable et de la valorisation des territoires des priorités majeures pour notre pays», a déclaré Noufissa Kessar, présidente-directrice générale du groupe Al Mada, lors de la cérémonie de signature.

Il est en cohérence avec les objectifs de la stratégie «Forêts du Maroc 2020-2030». Cette stratégie vise la restauration des écosystèmes forestiers, la préservation de la biodiversité et l’implication des populations locales dans la gestion durable des ressources naturelles. L’ANEF en assure notamment la mise en œuvre.

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À travers cette initiative, la Fondation Al Mada réaffirme pour sa part sa volonté de contribuer concrètement à la sauvegarde du patrimoine naturel marocain.

Espèce endémique du Maroc, l’arganier constitue l’un des symboles les plus emblématiques du patrimoine naturel et culturel du Royaume. Rempart contre la désertification, il joue un rôle essentiel dans la protection des sols, la préservation de la biodiversité et le maintien des équilibres écologiques du Centre-Ouest marocain. L’arganeraie représente également un patrimoine économique et social exceptionnel.

Autour d’elle se sont développés, depuis des siècles, des savoir-faire ancestraux et des activités génératrices de revenus pour les populations locales, notamment les femmes rurales.

Cette richesse bénéficie d’une reconnaissance internationale importante. En effet, l’arganeraie est reconnue Réserve de biosphère par l’UNESCO depuis 1998, et les savoir-faire liés à l’arganier sont inscrits depuis 2014 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Une réponse à la fragilisation de l’arganeraie et aux enjeux de la filière

L’arganeraie est aujourd’hui fragilisée par les sécheresses récurrentes, les effets du changement climatique et les pressions exercées sur les ressources naturelles. Cet écosystème nécessite une mobilisation renforcée pour assurer sa régénération et sa transmission aux générations futures.

La succession des épisodes de sécheresse, la dégradation des sols et les difficultés de régénération naturelle exercent une pression croissante sur l’arganeraie marocaine.

À cette fragilisation s’ajoute un recul des échanges extérieurs de la filière. Selon une estimation prévisionnelle, les exportations d’huile d’argan s’établiraient à environ 526 tonnes en 2025, contre plus de 1.500 tonnes en 2019, soit un repli de l’ordre de 65%. Cette tendance s’explique par plusieurs facteurs et ne reflète pas une baisse comparable de la production nationale.

Un financement intégral pour reconstituer le capital forestier

C’est pour contribuer à répondre durablement à ces défis que la Fondation Al Mada a décidé de financer intégralement un programme de plantation de 1.000 hectares d’arganiers, mis en œuvre en partenariat avec l’ANEF. Le premier objectif est de favoriser la reconstitution du capital forestier.

Le programme vise également à renforcer la résilience de l’écosystème face aux changements climatiques. Il doit enfin permettre de préserver, à terme, les ressources naturelles indispensables à la pérennité de la filière argan et aux activités économiques des communautés rurales.

«Nous sommes pleinement conscients que la réussite d’un tel programme ne se mesure pas uniquement au nombre d’hectares plantés», a souligné Noufissa Kessar. «Notre ambition est de contribuer à la restauration durable d’un écosystème stratégique pour notre pays, en privilégiant des solutions adaptées aux contraintes climatiques et en veillant à la pérennité des plantations», a-t-elle poursuivi.

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Le Waterbox compte parmi les innovations majeures du programme. Ce dispositif écologique, adapté aux plantations dans les zones arides et sous stress hydrique, permet de capter et de valoriser les eaux de pluie, la rosée et l’humidité de condensation, tout en contenant les pertes par évaporation.

L’eau recueillie est ensuite restituée progressivement au niveau des racines, ce qui favorise l’enracinement et la croissance des jeunes arganiers. Cette technique a démontré son potentiel pour améliorer la survie et le développement des jeunes plants tout en réduisant significativement leurs besoins en eau.

Des taux de survie de 90% à 100% et une expérience déjà acquise par l’ANEF

Les résultats expérimentaux rapportés pour le Waterbox font état de taux de survie des jeunes plants allant de 90% à 100%, alors qu’ils se limitent à 40% à 50% sans ce dispositif.

Ils illustrent ainsi ce que cette technique peut apporter à l’efficacité des opérations de reboisement lorsque les conditions climatiques sont difficiles. Ces performances restent liées aux conditions locales de plantation. Elles témoignent néanmoins du potentiel de cette innovation pour soutenir la régénération de l’arganeraie en ménageant une ressource hydrique précieuse.

L’Agence nationale des eaux et forêts a déjà expérimenté le Waterbox avec succès dans d’autres projets de reboisement. Elle possède donc une expérience opérationnelle de cette technique. Ce choix reflète ainsi la volonté commune des deux partenaires d’allier innovation environnementale, gestion responsable de l’eau et restauration durable des écosystèmes forestiers. Dans son allocution, la PDG d’Al Mada a tenu à saluer «l’expertise, l’engagement et la mobilisation des équipes» de l’ANEF, pour expliquer le choix de s’associer à l’agence.

Abderrahim Houmy, directeur général de l’ANEF, a assuré, de son côté, qu’une attention particulière sera accordée à la préparation des terrains, à la qualité des plants, aux travaux de plantation ainsi qu’à l’entretien et au suivi des périmètres concernés.

Un projet porteur d’impacts économiques et sociaux pour les territoires ruraux

Le partenariat comporte également une dimension économique et sociale. Il a pour objectif de contribuer au développement des territoires concernés. Les opérations de préparation des terrains, de plantation et d’entretien des espaces reboisés permettront de mobiliser des ressources humaines locales et de générer des opportunités d’emplois verts, notamment au profit des populations rurales.

À plus long terme, la régénération de l’arganeraie contribuera à préserver les ressources sur lesquelles reposent les activités agricoles, pastorales et artisanales de la région. Elle contribuera également à soutenir la filière de l’huile d’argan, produit emblématique du savoir-faire marocain et vecteur du rayonnement international du Royaume.

Avec 683 coopératives féminines recensées au Maroc, cette filière joue un rôle important dans l’autonomisation économique des femmes rurales. En préservant la ressource naturelle sur laquelle elle repose, le programme participe à la pérennisation de ces activités, sans préjuger du nombre de coopératives directement bénéficiaires.

«En contribuant à la régénération de l’arganeraie, notre ambition est également de soutenir tout un écosystème économique et social, dont dépendent de nombreuses familles rurales, et particulièrement les femmes qui jouent un rôle déterminant dans la filière de l’argan», a indiqué Noufissa Kessar.

Le directeur général de l’ANEF a, pour sa part, insisté sur l’ancrage territorial du programme. L’agence inscrira ses interventions dans une démarche de concertation avec les populations usagères, a-t-il indiqué, en précisant que la programmation d’une partie au moins des périmètres a été précédée d’échanges avec elles.

Les périmètres de régénération bénéficieront par ailleurs d’un mécanisme de compensation pour mise en défens au profit des associations pastorales concernées, afin d’accompagner les restrictions temporaires d’usage nécessaires à la protection des jeunes plantations.

Un engagement porté par la stratégie Positive Impact d’Al Mada et de sa fondation

Le programme illustre la complémentarité entre préservation de l’environnement, inclusion économique et développement durable des territoires. Ce partenariat constitue une nouvelle traduction concrète de la stratégie Positive Impact du Groupe Al Mada et de la Fondation Al Mada, qui place la création de valeur durable, la responsabilité environnementale et le progrès social au cœur de son modèle d’investissement.

«La responsabilité d’un grand groupe économique ne se limite pas à la création de richesse. Elle implique aussi une contribution concrète et durable au développement de notre pays et au bien-être de ses populations», a affirmé la PDG d’Al Mada. «C’est tout le sens de notre engagement à travers le Positive Impact, dont la Fondation Al Mada constitue l’un des principaux leviers de mise en œuvre», a-t-elle ajouté.

Pour Noufissa Kessar, ce partenariat illustre aussi la conviction que «la complémentarité entre les institutions publiques et les acteurs économiques constitue un levier essentiel pour relever les grands défis environnementaux et sociaux de notre pays».

«Ce qui nous réunit aujourd’hui, c’est bien plus qu’une signature», a estimé de son côté Abderrahim Houmy, qui voit dans cette convention «l’acte fondateur d’une nouvelle manière d’agir ensemble». Le directeur général de l’ANEF a souhaité que ce partenariat «fasse école et inspire d’autres fondations et entreprises nationales».

La Fondation Al Mada et l’ANEF partagent une ambition commune, celle de préserver une richesse exceptionnelle du patrimoine marocain, de renforcer la résilience des territoires face aux défis climatiques et de transmettre aux générations futures un héritage naturel, culturel et économique durable.