Arganiculture: le Maroc accélère la cadence

L’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier met les bouchées double pour la sauvegarde de l’arganiculture. Elle met en place un nouveau programme sur une période de 6 ans. «L’objectif est de réduire les émissions de CO2 par la promotion des plantations d’argan sur une superficie de 10.000 ha ainsi que par l’amélioration des moyens de subsistance des communautés rurales vivant dans la réserve de la biosphère d’arganeraie», indique l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier, citée par le quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le projet se concentre sur le développement et la promotion d’un nouveau système agricole «arganiculture» qui contribuera à l’augmentation de la productivité argan. Ce projet engendrera un changement majeur sur la perception par les bénéficiaires de l’argan comme un produit collecté de la forêt naturelle à un «produit agricole» produit dans les vergers plantés. «Cela permettra d’améliorer la productivité des fruits et de soutenir le changement majeur d’une utilisation locale et domestique vers une utilisation commerciale. Le projet interviendra dans les régions de Marrakech-Safi, Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun, sur une durée de 6 ans», explique le quotidien.

La mise en œuvre de ce projet se fera à travers trois composantes. La première inclut la plantation de l’arganier sur 10.000 hectares. La deuxième composante englobe l’organisation de l’amont et de l’aval de la chaîne de valeur de la filière. Pour ce qui est de la troisième composante, elle comprend le renforcement des capacités, la gestion des connaissances, la cogestion des forêts naturelles d’argan et la promotion de la recherche scientifique.

Dans ce sens, l’ANDZOA envisage de recourir à l’assistance technique complémentaire pour achever la mise en œuvre du projet. Il s’agit dans ce cadre d’assurer la supervision de l’ensemble des composantes et des activités du projet, notamment en termes de travaux de plantation et d’entretien des périmètres d’arganier, de construction des ouvrages de collecte des eaux pluviales, de construction des unités de stockage. Le suivi du projet consiste à établir des conventions de partenariat et le suivi de leur exécution, réaliser des plans de travail annuels et mettre à jour, en concertation avec les départements concernés de l’ANDZOA, des plans annuels d’exécution du projet.