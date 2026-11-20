1. Qu’est-ce que le «Made in Europe» et quels secteurs sont concernés?

Le «Made in Europe» désigne une nouvelle orientation de la politique industrielle européenne visant à privilégier les produits fabriqués sur le territoire de l’Union européenne. L’objectif est de renforcer les capacités de production du continent, de réduire sa dépendance à l’égard des fournisseurs étrangers et de préserver sa compétitivité face aux grandes puissances industrielles, notamment la Chine et les États-Unis.

Cette ambition prend notamment forme dans l’Industrial Accelerator Act (IAA), un projet de règlement présenté par la Commission européenne le 4 mars 2026. Il prévoit d’introduire des critères de production européenne et de contenu bas carbone dans certains dispositifs de soutien public et procédures de marchés publics.

Plusieurs secteurs considérés comme stratégiques sont concernés: l’automobile, les batteries, les technologies propres, l’acier, l’aluminium, le ciment et certaines technologies industrielles. L’ambition est de préserver les capacités de production existantes en Europe, tout en attirant de nouveaux investissements industriels sur le territoire communautaire.

2. Comment cette préférence industrielle pourrait-elle fonctionner concrètement?

Le principe consiste à conditionner certains soutiens publics et certaines commandes publiques au respect de critères d’origine européenne et, selon les produits, de contenu bas carbone.

Dans les procédures de marchés publics visées par le projet, les autorités contractantes pourraient ainsi être tenues d’appliquer des exigences de contenu européen à des catégories précises de produits. Une entreprise souhaitant répondre à ces appels d’offres devrait alors justifier que ses produits ou certains de leurs composants répondent aux critères d’origine définis par le règlement.

Un mécanisme comparable est prévu pour certains dispositifs de soutien public, notamment les aides financières et les régimes de subvention. Les exigences varient selon les secteurs et les catégories de produits concernés.

Il ne s’agit donc pas d’une obligation générale imposée à toutes les entreprises commercialisant leurs produits en Europe. Le projet ne prévoit pas non plus une interdiction d’importer des marchandises fabriquées à l’extérieur de l’Union. En revanche, les productions étrangères qui ne bénéficieraient pas d’une reconnaissance équivalente pourraient perdre une partie de leur avantage concurrentiel lorsqu’elles entrent en compétition pour des marchés ou des soutiens publics soumis à ces nouvelles conditions.

3. Pourquoi cette nouvelle orientation concerne-t-elle directement le Maroc?

Le Maroc a développé au fil des années un modèle industriel largement fondé sur son intégration aux chaînes de valeur européennes. Dans plusieurs secteurs, les entreprises implantées dans le Royaume produisent des biens et des composants destinés aux marchés européens ou alimentent directement les chaînes de fabrication de constructeurs et d’industriels européens.

Cette proximité industrielle constitue l’un des principaux atouts du Royaume: proximité géographique, infrastructures logistiques, compétitivité des coûts et accords commerciaux avec l’Union européenne.

Sur le plan juridique, une distinction fondamentale s’impose toutefois. L’accord d’association entre le Maroc et l’Union européenne, entré en vigueur en 2000, a instauré une zone de libre-échange dans laquelle les échanges de produits industriels ont été libéralisés. Cet accord continue de régir les conditions commerciales d’accès au marché européen.

Le projet Industrial Accelerator Act intervient sur un autre terrain, celui des conditions d’accès à certains marchés publics et dispositifs de soutien. Un produit marocain peut donc continuer à bénéficier des préférences commerciales prévues par l’accord d’association sans être nécessairement éligible, dans toutes les situations, aux mêmes avantages qu’un produit reconnu comme étant d’origine européenne.

4. Pourquoi le secteur automobile est-il particulièrement exposé?

L’automobile constitue l’exemple le plus révélateur de l’intégration industrielle entre le Maroc et l’Europe. Le Royaume accueille les sites de Renault à Tanger et Casablanca ainsi que le complexe industriel de Stellantis à Kénitra. Autour de ces constructeurs s’est développé un important réseau d’équipementiers qui fournit des composants aux chaînes de production européennes.

Or le projet de préférence industrielle concerne également ce secteur, avec des exigences spécifiques pour les véhicules et leurs composants, notamment dans le domaine de la mobilité électrique.

La distinction entre motorisations est ici essentielle. Le projet européen ne soumet pas indistinctement toutes les catégories de véhicules aux mêmes exigences. Son annexe III cible les véhicules électriques à batterie, les hybrides rechargeables et les véhicules à pile à combustible. Ces catégories sont soumises, dans les marchés publics et certains dispositifs de soutien, à des critères de fabrication et de contenu industriel européen.

Concrètement, le texte prévoit notamment que les véhicules concernés soient assemblés dans l’Union européenne et qu’une part déterminée de leurs composants, notamment ceux de la batterie de traction et de la chaîne de propulsion électrique, soit d’origine européenne. Les véhicules thermiques classiques ne sont pas visés par ces exigences automobiles spécifiques.

Pour le Maroc, dont l’écosystème automobile repose encore essentiellement sur des projets de production de véhicules à motorisation thermique, l’enjeu porte autant sur la préservation des débouchés actuels que sur sa capacité à prendre part aux futurs investissements dans la mobilité électrique. Le développement de nouveaux modèles et le démarrage de la production de véhicules de marques telles que Fiat, notamment dans les segments hybrides et électriques, illustrent cette évolution de l’écosystème national.

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Si les règles européennes privilégient davantage les véhicules et composants produits dans l’Union, les industriels installés au Maroc pourraient se retrouver confrontés à des conditions moins favorables pour certains débouchés et projets. L’enjeu est donc aussi de préserver la place du Royaume dans la prochaine génération de chaînes de valeur automobiles.

5. Pourquoi le Maroc considère-t-il que le risque est sérieux?

La mise en garde formulée par le ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, devant la commission parlementaire chargée de l’examen du budget de son département, donne la mesure des préoccupations marocaines.

Le ministre a notamment attiré l’attention sur l’objectif européen de porter à 80% la proportion des véhicules d’un constructeur qui doivent satisfaire aux critères Made in Europe pour bénéficier du dispositif.

Pour mesurer l’ampleur du défi, Ryad Mezzour a également comparé la productivité des usines marocaines à celle de certaines unités industrielles chinoises. Son constat est que des capacités de production comparables peuvent mobiliser des effectifs sensiblement réduits, grâce à des niveaux de robotisation et d’automatisation beaucoup plus élevés.

La compétitivité ne peut donc plus reposer uniquement sur le coût de la main-d’œuvre. La productivité, l’intensité technologique et la capacité à produire davantage avec des effectifs moins importants deviennent des facteurs déterminants.

Cette évolution rejoint les préoccupations exprimées par les autorités marocaines face à la réorientation de la politique industrielle européenne. L’Europe entend renforcer ses capacités de production et récupérer une partie de sa valeur ajoutée industrielle, notamment dans l’automobile. Une stratégie qui pourrait fragiliser les avantages compétitifs sur lesquels le Maroc a construit une partie de son attractivité.

6. Les effets de cette évolution sont-ils déjà perceptibles?

Devant les parlementaires, le ministre a fait état d’arbitrages industriels effectués au profit de sites européens. Certains investissements initialement envisagés au Maroc auraient finalement été orientés vers l’Europe, a-t-il indiqué en substance.

Ces éléments témoignent, selon lui, de l’influence que les nouvelles orientations industrielles européennes peuvent exercer sur les décisions des groupes internationaux.

Cela dit, tient-t-il à rassurer, les investissements déjà réalisés et les projets en cours devraient permettre au secteur de conserver une dynamique favorable pendant les cinq prochaines années.

Le danger ne se situe donc pas nécessairement dans une rupture immédiate de l’activité, mais dans l’affaiblissement progressif de l’attractivité du Royaume pour les nouveaux projets.

L’enjeu est précisément d’éviter que le nouveau cadre réglementaire européen ne transforme progressivement un avantage lié à l’intégration industrielle en handicap concurrentiel.

7. Quelle est la position du Maroc et quels leviers entend-il mobiliser pour préserver sa compétitivité?

Le Maroc entend obtenir une reconnaissance de son intégration industrielle dans le dispositif européen dès son entrée en vigueur. Cette position repose sur la profondeur des relations économiques entre les deux parties, l’imbrication de leurs chaînes de valeur et les investissements réalisés par les groupes européens dans le Royaume.

Les autorités marocaines défendent ainsi l’idée que le Royaume ne peut être assimilé à un fournisseur extérieur ordinaire, compte tenu de son rôle dans les écosystèmes industriels européens. La convergence réglementaire avec l’Union constitue, dans cette perspective, un levier pour consolider cette intégration et obtenir des conditions de participation adaptées.

Cette revendication a notamment été exposée par Ryad Mezzour dans un entretien accordé à TelQuel. Le ministre y évoque la possibilité pour le Maroc d’engager une phase de convergence avec les exigences européennes et cite notamment la Norvège et le Royaume-Uni comme références.

Mais Rabat prépare également des solutions alternatives afin de ne pas faire dépendre l’avenir de son industrie d’une seule évolution du cadre réglementaire. La diversification des marchés, l’élargissement des partenariats industriels et la recherche de nouveaux débouchés pour la production nationale figurent parmi les pistes envisagées. Dans le secteur automobile, cette démarche pourrait notamment passer par l’arrivée de nouveaux constructeurs et le développement de nouvelles marques, sans remettre nécessairement en cause la présence des groupes déjà implantés dans le Royaume.

Dans sa newsletter du 19 novembre, le média américain Politico estime que les chances du Maroc d’être reconnu comme partenaire de confiance dans le cadre de l’Industrial Accelerator Act s’amenuisent rapidement, ce qui conduit Rabat, selon la même source, à envisager un «plan B» consistant à se rapprocher de la Chine afin de préserver le niveau de ses exportations automobiles.

La transformation de l’appareil productif constitue l’autre volet de cette réponse. La robotisation, l’intelligence artificielle, l’innovation et l’adaptation technologique figurent parmi les priorités mises en avant par le ministre de l’Industrie. L’objectif est de réduire progressivement l’écart de productivité avec les grandes plateformes industrielles concurrentes, de consolider les avantages compétitifs du Royaume et de faire évoluer son modèle vers une production à plus forte valeur ajoutée.

Le défi consiste ainsi à dépasser un modèle historiquement fondé sur la proximité géographique et la compétitivité des coûts pour privilégier davantage la productivité, la technologie et la maîtrise de la valeur ajoutée.

8. Quels pays non membres de l’Union européenne pourraient bénéficier du Made in Europe et à quelles conditions?

C’est l’un des aspects juridiquement les plus importants du projet. Les articles 8 et 9 de la proposition de la Commission européenne prévoient des mécanismes de reconnaissance de contenus provenant de certains pays tiers comme équivalents à des contenus d’origine européenne. Les conditions ne sont toutefois pas identiques selon qu’il s’agit de marchés publics ou d’autres formes d’intervention publique.

Pour les marchés publics, l’article 8 vise les pays ayant conclu avec l’Union un accord établissant une zone de libre-échange ou une union douanière, ainsi que les pays signataires de l’Accord plurilatéral de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les marchés publics (AMP), à condition que les engagements pertinents de l’Union existent dans le cadre de l’accord concerné.

Pour les autres formes d’intervention publique, notamment les dispositifs de soutien, l’article 9 prévoit une reconnaissance des contenus provenant de pays liés à l’Union par un accord de libre-échange ou une union douanière.

Cette reconnaissance n’est cependant pas irrévocable. La Commission européenne pourrait exclure totalement ou partiellement un pays tiers si celui-ci ne garantit pas un traitement national aux produits ou opérateurs européens dans les secteurs concernés, si des risques de dépendance menacent la sécurité des approvisionnements de l’Union ou si une autre exception prévue par les accords applicables le justifie.

Les pays de l’Espace économique européen comme la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein disposent d’une intégration particulièrement étroite au marché européen. D’autres partenaires, notamment le Royaume-Uni, peuvent également faire valoir des dispositions spécifiques dans le cadre de leurs relations avec l’Union.

Pour le Maroc, l’existence d’un accord d’association et d’une zone de libre-échange avec l’Union constitue un fondement juridique important. Mais les conséquences ne sont pas exactement les mêmes selon les deux mécanismes. Pour les marchés publics, il faudra notamment vérifier l’existence et la portée des engagements réciproques pertinents. Pour les autres formes d’intervention publique, l’article 9 retient le critère de l’accord de libre-échange ou de l’union douanière, sous réserve des possibilités d’exclusion prévues par le texte.

L’accord d’association ne garantit donc pas, à lui seul, une reconnaissance automatique et inconditionnelle de l’origine marocaine dans toutes les procédures concernées. C’est précisément sur cette question que Rabat entend obtenir des clarifications et défendre la place des productions réalisées dans le Royaume.

9. La Turquie et le Royaume-Uni peuvent-ils faire jurisprudence pour le Maroc? Pourquoi Ford met-il en garde Bruxelles?

La Turquie constitue un cas de comparaison particulièrement intéressant. Contrairement au Maroc, elle est liée à l’Union européenne par une union douanière entrée en vigueur en 1996. Celle-ci couvre les produits industriels et implique notamment un alignement sur une partie de la réglementation commerciale et douanière européenne. Cette intégration lui confère un statut plus poussé que celui dont bénéficie le Royaume dans ses relations commerciales avec Bruxelles.

Dans sa proposition initiale d’Industrial Accelerator Act, la Commission européenne prévoit précisément de reconnaître, sous certaines conditions, les contenus industriels provenant des pays liés à l’Union par une union douanière comme équivalents à l’origine européenne. Cette disposition concerne notamment la Turquie. Cette équivalence reste néanmoins soumise aux engagements internationaux de l’Union et à des possibilités d’exclusion, notamment en cas de défaut de réciprocité ou de risque de dépendance stratégique.

Mais cette reconnaissance comporte une limite importante pour l’industrie automobile turque. Le fait que certains composants fabriqués en Turquie puissent être comptabilisés comme d’origine européenne ne signifie pas que les véhicules électriques assemblés sur le territoire turc seront automatiquement considérés comme fabriqués dans l’Union. Le projet prévoit en effet, pour les véhicules concernés, une condition géographique d’assemblage dans l’UE. La distinction entre origine des composants et lieu d’assemblage du véhicule est donc déterminante.

Ankara ne considère d’ailleurs pas le dossier comme définitivement réglé. Le 19 novembre 2026, le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, a de nouveau appelé l’Union européenne à garantir explicitement l’inclusion de son pays dans le futur dispositif. Il a averti qu’une exclusion risquerait de détourner de nouveaux investissements, de réduire les débouchés des équipementiers européens et de fragiliser des chaînes de valeur construites depuis trois décennies.

Le Royaume-Uni est lui aussi au cœur des discussions. Le 16 octobre, la France et l’Allemagne ont conclu un accord de principe prévoyant son inclusion dans le périmètre du Made in Europe, sous réserve de réciprocité et de l’approbation des autres États membres. Cette ouverture, qui ne concerne pas automatiquement les autres partenaires commerciaux de l’Union, souligne les arbitrages politiques auxquels est soumis le futur dispositif.

C’est dans ce contexte que Jim Baumbick, président de Ford en Europe, a pris publiquement position. Dans une déclaration accordée à Reuters le 17 novembre, il a mis en garde Bruxelles contre les conséquences d’une exclusion du Maroc, du Royaume-Uni et de la Turquie. Selon lui, une telle décision risquerait d’affaiblir l’industrie automobile européenne face à la concurrence chinoise, au lieu de la renforcer.

«Modifier les règles qui ont permis aux constructeurs automobiles d’investir des milliards de dollars reviendrait à se tirer une balle dans le pied», a-t-il déclaré, estimant qu’une telle évolution ne ferait que décourager les investissements futurs.

Le dirigeant de Ford a également illustré son argument par l’exemple du Transit, le fourgon d’une tonne le plus vendu en Europe. Conçu et développé par des équipes britanniques et allemandes, ce véhicule comporte plus de 50% de pièces provenant de fournisseurs européens, dont plus de 30% du Royaume-Uni et de la Turquie. Pourtant, son assemblage en Turquie le rendrait inéligible au dispositif dans sa configuration actuelle.

10. Quel est le calendrier d’adoption et quelle marge de négociation reste-t-il au Maroc?

L’Industrial Accelerator Act n’est pas encore adopté. La proposition de la Commission, présentée le 4 mars dernier, suit la procédure législative ordinaire. Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne doivent chacun arrêter leur position avant de négocier un texte commun.

Au Parlement, les commissions compétentes - Industrie, Recherche et Énergie (ITRE), Commerce international (INTA) et Marché intérieur et Protection des consommateurs (IMCO) - examinent le projet et les nombreux amendements déposés. Le vote en commission, initialement prévu le 1er décembre, a été reporté au 14 décembre 2026, notamment en raison de l’ampleur des quelque 5.000 amendements à examiner.

Après cette étape, le Parlement devra arrêter sa position, tandis que les États membres poursuivront leurs discussions au sein du Conseil de l’Union européenne. Les deux institutions pourront ensuite engager des négociations interinstitutionnelles, dites trilogues, avec la Commission afin de parvenir à un compromis. Le texte devra finalement être approuvé par le Parlement et le Conseil avant sa publication et son entrée en vigueur.

Le calendrier définitif reste donc ouvert. Les discussions portent notamment sur les conditions d’application du dispositif aux pays tiers, la portée de la reconnaissance de leur origine industrielle et les critères de réciprocité.

Pour le Maroc, cette phase constitue une fenêtre de négociation. Le Royaume peut faire valoir son degré d’intégration industrielle, ses liens commerciaux avec l’Union européenne et les investissements européens réalisés sur son territoire. Mais l’existence d’un accord de libre-échange ne lui confère pas automatiquement un droit à l’équivalence dans toutes les procédures visées par le projet. L’enjeu est donc d’obtenir des garanties suffisamment précises pour préserver la participation des industriels implantés au Maroc aux chaînes de valeur européennes et aux mécanismes de préférence qui pourraient en découler.