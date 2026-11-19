Karyan Rhamna. Les habitants du plus grand bidonville de la ville, démolissent leurs baraques en prévision de leur départ. (K.Essalak/Le360)

Le démantèlement du Kariane Rhamna, bidonville situé dans l’arrondissement de Sidi Moumen, à Casablanca, s’accélère. Ce jeudi 19 novembre 2026, Le360 a constaté que plusieurs habitants avaient commencé à démanteler eux-mêmes leurs baraques, récupérant les toitures métalliques, les portes, les fenêtres et les pièces de bois encore utilisables, en prévision des opérations de démolition annoncées pour les prochains jours.

Cette première phase concerne les blocs 9 et 10 du bidonville. Selon une source auprès des autorités, 1.300 familles résidant dans le bloc 10 sont concernées par l’opération de relogement. La même source assure que celle-ci se déroule dans de bonnes conditions, saluant la coopération des habitants qui procèdent spontanément au démantèlement de leurs habitations.

Sur place, plusieurs familles ont déjà évacué leurs baraques et trouvé des logements provisoires, en attendant de pouvoir s’installer définitivement dans les appartements qui leur sont destinés.

«Ici, au bloc 10, tout le monde a vidé sa baraque. Les habitants ont quitté les lieux et attendent qu’on les appelle. Beaucoup ont loué un logement en attendant de bénéficier de leur appartement», témoigne Ali, un habitant du bidonville.

Un autre résident, qui affirme vivre au Kariane Rhamna depuis de nombreuses années, explique avoir été invité à récupérer ses affaires avant les démolitions. «On nous a demandé de venir récupérer nos affaires car toutes les habitations du bloc 10 doivent être démolies. On entend parler d’un relogement vers Sbit, mais nous n’avons encore reçu aucune confirmation» indique t-il.

Si le départ des habitants est désormais imminent, les conditions de cette période de transition suscitent encore des interrogations. Certaines familles ont pu louer un logement en attendant leur relogement définitif, tandis que d’autres peinent à trouver une solution provisoire.

Karyan Rhamna. Les habitants du plus grand bidonville de la ville, démolissent leurs baraques en prévision de leur départ. (K.Essalak/Le360)

«Notre baraque a été démolie. Nous attendons maintenant de recevoir notre logement pour pouvoir nous installer définitivement. Nous ne savons pas encore où nous irons, mais nous espérons que cela ne tardera pas», confie un autre habitant.

La contribution financière demandée aux bénéficiaires constitue également une préoccupation pour certains ménages. «Je suis né et j’ai grandi ici. On nous a demandé de verser une avance de 20.000 dirhams, mais nous n’avons pas cette somme. Nous trouvons ce montant trop élevé», déplore un résident.

Kariane Rhamna compte actuellement sept blocs, numérotés de 9 à 15. Les blocs 1 à 8 correspondaient à l’ancien Kariane Thomas, démoli il y a plusieurs années.

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À terme, l’opération de résorption de ce bidonville devrait intégrer près de 9.000 ménages, appelés à être relogés dans différentes zones de Casablanca et de sa périphérie : Sidi Bernoussi, Zenata, Sidi Moumen, Hay Moulay Rachid et Nouvelle Lahraouine.

Les bénéficiaires doivent accéder à des appartements sociaux en versant un montant de 120.000 dirhams, dans le cadre du programme de résorption de l’habitat insalubre. La société Casablanca Iskane et Équipements est chargée de la mise en œuvre du dispositif de relogement dans la région Casablanca-Settat, à travers des appels à manifestation d’intérêt destinés à mobiliser les promoteurs immobiliers.

Pour accompagner cette opération, les autorités locales de la préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi ont lancé un guichet unique à l’annexe administrative Al Amane 72, communément appelée «Thomas», afin de recevoir et de traiter les dossiers des familles concernées.

Le démantèlement des baraques des blocs 9 et 10 marque une nouvelle étape dans la résorption de ce vaste bidonville de Casablanca. Pour les familles qui ont déjà quitté les lieux, la prochaine échéance reste désormais l’attribution de leur logement définitif et la remise des clés.